Días atrás, mediante la Resolución N.º 3344/2025 del Ministerio de Salud de la Nación se modificó el reglamento de La Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) y especialistas y organizaciones del sector rechazaron los cambios. Ahora la propia CoNaIn es la que advierte que se podría afectar la confianza en las vacunas.
"RETROCESO"
Cambios en la CoNaIn: Afecta "la confianza de la población en las vacunas"
El Gobierno modificó el reglamento de la comisión de inmunizaciones y generó polémica en el sector. La comisión alertó por la confianza en las vacunas.
Motosierra en la CoNaIn
A través de un comunicado de prensa, la CoNaln se pronunció finalmente sobre los cambios dispuestos por el gobierno de Javier Milei, que afectan a su funcionamiento.
Para la comisión, la resolución gubernamental cambia radicalmente al organismo y afecta su independencia técnica y la representación federal, además de la pluralidad en su integración y el enfoque multidisciplinario.
“Los integrantes de la CoNaIn siempre han desempeñado sus funciones de manera estrictamente ad honorem, sin percibir remuneración alguna por su participación, lo que históricamente ha constituido una garantía adicional de independencia técnica, compromiso con la salud pública y ausencia de incentivos económicos que puedan condicionar la formulación de recomendaciones”, dice el organismo en su comunicado.
Tras eso, recordaron que “la reciente aprobación del nuevo Reglamento de Funcionamiento y Composición de la CoNaIn (diciembre de 2025) introduce modificaciones sustantivas que alteran de manera significativa la naturaleza y el funcionamiento histórico de este organismo asesor”.
Así, destacan que “el nuevo reglamento establece que la Presidencia de la CoNaIn sea ejercida de forma permanente por el titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), con facultades de convocatoria, coordinación, voto y validación de las recomendaciones. Asimismo, se dispone que la evaluación, priorización y definición de los criterios técnicos aplicables queden bajo competencia exclusiva de dicha Dirección, que podrá aceptar, modificar o desestimar las recomendaciones formuladas por la Comisión”.
En esa línea, consideran que hay “una dependencia jerárquica y funcional directa de la CoNaIn respecto de la autoridad ejecutiva, lo que debilita su rol como órgano asesor técnico independiente y reduce su capacidad de deliberación autónoma basada en evidencia científica”.
La CoNaIN y la preocupación por las vacunas
Siguiendo con el texto del comunicado de la comisión, el organismo menciona la reducción de integrantes: “El Núcleo Científico Central queda reducido a cuatro miembros titulares y sus respectivos suplentes, seleccionados exclusivamente a partir de ternas propuestas por Facultades de Medicina, mediante un proceso altamente centralizado y sujeto a múltiples instancias de validación administrativa”.
Además, “se elimina la participación estable de organismos técnicos nacionales e internacionales de reconocida trayectoria, como la ANMAT y la OPS, así como la representación formal de las jurisdicciones provinciales y la participación de las sociedades científicas, cuyas intervenciones son clave para la calidad de las recomendaciones”.
Este último punto lo consideran como una “reducción de la pluralidad disciplinaria e institucional” que “representa un retroceso en términos de diversidad de enfoques y robustez técnica del asesoramiento”.
En conclusión, para la CoNaIn se afecta “de manera sustantiva el carácter asesor independiente, plural y federal que históricamente ha definido a la CoNaIn, con potencial impacto sobre la calidad técnica, y la confianza pública en las políticas nacionales de inmunización”.
Y especialmente sobre las vacunas, alerta: “En un escenario de bajas coberturas de vacunación con aparición de brotes de enfermedades inmunoprevenibles debemos focalizar los esfuerzos en fortalecer las instancias técnicas, el trabajo multidisciplinario de todos los actores del sistema sanitario y la confianza en vacunas de la población. Si se debilitan las estructuras técnicas los riesgos son crecientes como ya lo ha demostrado la experiencia internacional”.
Preocupación de sociedades científicas
Sociedades científicas publicaron un pronunciamiento donde expresaron su “profunda preocupación por las modificaciones introducidas en la Comisión Nacional de Inmunización (CoNaIn) mediante la Resolución N.º 3344/2025 del Ministerio de Salud de la Nación”.
La Sociedad Argentina Infectología (SADI) publicó en sus redes sociales un comunicado el 24/12 donde expresó: “Desde su creación en el año 2000, la CoNaIn fue concebida como un órgano asesor técnico independiente, plural, federal y multidisciplinario, capaz de aportar evidencia científica y criterio sanitario autónomo para orientar decisiones de alto impacto en salud pública”.
Tras repasar las funciones de la Comisión, la SADI advierte que la resolución gubernamental “elimina la participación federal y la representación histórica de las provincias, esto implica la invisibilización de las realidades territoriales y epidemiológicas donde se implementan las estrategias de vacunación”.
Además, destaca que “la CoNaIn pasa a funcionar dentro de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) y solo podrá intervenir a su requerimiento, limitando su capacidad de asesoramiento autónomo; la Comisión se vuelve un órgano dependiente de la autoridad que debe asesorar”.
Por último, menciona que también “se reduce la pluralidad y la interdisciplinariedad, dado que los nuevos integrantes surgirán de ternas elevadas por Facultades de Medicina, por lo que la selección de los miembros queda restringida a una mirada médico–centralista”.
