En Talleres de Andrés Fassi podrían hacer estallar a River Plate

En los últimos mercados de pases, River Plate sigue con atención cada movimiento de Talleres de Andrés Fassi. Los antecedentes de negociaciones por Rodrigo Villagra, Matías Galarza Fonda y Juan Portillo generaron que, en Núñez, observen con especial cuidado las decisiones que se toman desde la dirigencia del conjunto cordobés.
Los socios de la T ratificaron a Fassi al frente del club y el presidente ya analiza avanzar por un futbolista del Millonario, una posibilidad que, de concretarse, podría generar sorpresa y malestar en River.
Talleres de Andrés Fassi va por un jugador de River
El 2025 ha sido un año negativo para River Plate, aunque uno de los futbolistas con mejor rendimiento fue Franco Armani, incluso dentro de cierta irregularidad.
El arquero cometió algunos errores a lo largo de la temporada, pero aun así se mantuvo como uno de los puntos más altos del plantel dirigido por Marcelo Gallardo.
Lo cierto es que Armani tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2026 y todo indica que continuará siendo el arquero titular durante el próximo año.
En este contexto, Jeremías Ledesma sabe que no tendrá demasiadas oportunidades y comenzaron a aparecer clubes interesados en su situación. Rosario Central fue uno de ellos, aunque en las últimas horas las negociaciones quedaron en stand by.
En ese sentido, Diario Olé reveló: “La posible llegada de Jeremías Ledesma a Rosario Central quedó trunca, al menos hasta el momento. Si Guido Herrera acuerda su pase al Inter Miami, Talleres avanzará de lleno por Conan”.
Para muchos hinchas de River, Ledesma debería contar con más oportunidades, teniendo en cuenta que Armani transita la etapa final de su carrera.
En caso de concretarse un préstamo de Ledesma a Talleres, River quedaría con Armani como titular indiscutido durante gran parte de 2026, salvo alguna excepción.
Ahora resta esperar si se concreta la salida de Guido Herrera al Inter Miami y, en consecuencia, si la T avanza formalmente por el arquero del Millonario.
En el Millonario miran de reojo a Andrés Fassi...
En el último tiempo, River Plate observó con atención varias operaciones realizadas con Talleres, muchas de las cuales luego generaron reparos en Núñez.
En enero de 2024, el conjunto cordobés le vendió a Rodrigo Villagra al Millonario en una operación cuyo monto bruto superó los 10 millones de dólares. Sin embargo, el mediocampista no logró rendir de la manera esperada y, de cara a la temporada 2025, Marcelo Gallardo no lo tuvo en cuenta.
Posteriormente, River concretó su transferencia al CSKA, que desembolsó 4 millones de dólares como monto fijo más un millón adicional por objetivos.
Ya a mitad de este año, otros dos futbolistas de Talleres llegaron a Núñez: Matías Galarza Fonda y Juan Portillo. La operación rondó los 10 millones de dólares por el 90% del pase de Portillo y el 70% de Galarza Fonda, aunque ninguno de los dos logró afirmarse hasta el momento.
