Catequesis a marzo: El viral de Juliana Santillán donde Jesús resucita en Nochebuena

Horas después, intentó justificar el papelón con un descargo también en X: "La resurrección es de la esperanza, al final de la muerte de un año o una época de renovación". El problema fue creer que diciendo eso alcanzaba para tapar una confusión tan básica que una diputada nacional no debería cometer ni de chiste.

Cuando el problema no es el error, sino insistir en el error

A nadie que conozca el historial de pifies de Santillán lo sorprendió el episodio navideño. En junio, en un cruce televisivo en TN con médicas residentes del Hospital Garrahan, la diputada afirmó sin titubear que una familia de cuatro personas podía vivir con $360.000, citando erróneamente datos del INDEC.

"La canasta básica total de una familia de cuatro miembros en mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC", dijo, convencida. Pero esa cifra correspondía a una sola persona, no a una familia tipo. La canasta real superaba el millón de pesos. Se lo explicaron al aire e igual no se corrigió.

image Este error se suma a otras fallas previas con datos del INDEC en un cruce televisivo, donde sostuvo con seguridad que una familia tipo, en mayo de 2025, podía vivir con $360 mil.

Siempre el mismo patrón: errores gruesos, seguridad absoluta y explicación posterior que no arregla nada. A eso se suma un historial de errores ortográficos en redes ("cluacas", "atraza", "tubimos") que suelen ser justificados como "provocación" o "estilo", cuando en realidad muestran descuido, ignorancia o ambas cosas.

Santillán quiso hablar de fe y esperanza, pero se le terminó mezclando la Navidad con la Pascua. Y en un país donde la política ya vive bastante desconectada de la realidad, que una diputada nacional no distinga entre el nacimiento y la resurrección de Jesús no es gracioso, aunque dé risa.

