Juliana Santillán quiso aprovechar la Nochebuena para dejar un mensaje político y espiritual en redes, en línea con el clima festivo y el relato religioso de La Libertad Avanza, pero algo en su saludo no cerró desde el primer segundo. Entre sus deseos de Navidad, la diputada expuso su propia confusión, que poco después intentó justificar débilmente.
NO ACLARES QUE OSCURECE
Catequesis a marzo: El viral de Juliana Santillán donde Jesús resucita en Nochebuena
Nuevo papelón de Juliana Santillán: mezcló la Nochebuena con la Pascua en un video que terminó borrando tras el ridículo (que después intentó maquillar).
Ni pesebre ni Pascua: el cristianismo según Juliana Santillán
"Feliz Nochebuena para todos y que esta Navidad de resurrección nos encuentre más fuertes y más unidos que nunca". La frase salió textual de la boca de Juliana Santillán, diputada de LLA por la Provincia de Buenos Aires, en un video publicado en su cuenta de X (ex Twitter), acompañado por el texto "Feliz Noche Buena de resurrección y Feliz Navidad para todos". No fue un recorte ni una interpretación maliciosa: lo dijo así, dos veces, y lo dejó publicado durante horas.
El problema, que no es menor ni opinable, es que la Navidad celebra el nacimiento de Jesús, mientras que la Resurrección corresponde al Domingo de Pascua, varios meses después, según el calendario litúrgico cristiano. Es conocimiento básico, que puede encontrarse en cualquier fuente como Wikipedia, la que justamente los propios usuarios de X empezaron a citarle debajo del video.
La confusión fue tan evidente que la red social activó el sistema de "contexto agregado por lectores", aclarando que la Nochebuena conmemora la víspera de la Natividad y no la resurrección de Cristo.
Las burlas fueron inevitables y bastante suaves para lo que podría haber sido. "Jesús nace hoy, resucita en abril", escribió un usuario. Otro fue más filoso: "Todavía está esperando los huevos de Pascua abajo del arbolito". Santillán terminó borrando el video, pero ya era tarde: las capturas circulaban por todos lados.
Horas después, intentó justificar el papelón con un descargo también en X: "La resurrección es de la esperanza, al final de la muerte de un año o una época de renovación". El problema fue creer que diciendo eso alcanzaba para tapar una confusión tan básica que una diputada nacional no debería cometer ni de chiste.
Cuando el problema no es el error, sino insistir en el error
A nadie que conozca el historial de pifies de Santillán lo sorprendió el episodio navideño. En junio, en un cruce televisivo en TN con médicas residentes del Hospital Garrahan, la diputada afirmó sin titubear que una familia de cuatro personas podía vivir con $360.000, citando erróneamente datos del INDEC.
"La canasta básica total de una familia de cuatro miembros en mayo fue de 360 mil pesos. Dato del INDEC", dijo, convencida. Pero esa cifra correspondía a una sola persona, no a una familia tipo. La canasta real superaba el millón de pesos. Se lo explicaron al aire e igual no se corrigió.
Siempre el mismo patrón: errores gruesos, seguridad absoluta y explicación posterior que no arregla nada. A eso se suma un historial de errores ortográficos en redes ("cluacas", "atraza", "tubimos") que suelen ser justificados como "provocación" o "estilo", cuando en realidad muestran descuido, ignorancia o ambas cosas.
Santillán quiso hablar de fe y esperanza, pero se le terminó mezclando la Navidad con la Pascua. Y en un país donde la política ya vive bastante desconectada de la realidad, que una diputada nacional no distinga entre el nacimiento y la resurrección de Jesús no es gracioso, aunque dé risa.
