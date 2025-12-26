Exportaciones récord del agro en 10 años, pero los dólares siguen sin alcanzar

Además de esos dos países, el complejo agroindustrial colocó productos en países como Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía. Esos lugares concentraron el 55% de las exportaciones durante noviembre.

Además, los datos oficiales ponderaron el regreso al mercado de las agro exportaciones a 26 productos que habían perdido salida al exterior. “Tal es el caso de arroz con cáscara no parbolizado; grañones y sémola de trigo; papel y cartón sin estucar; copos, gránulos y pellets de papa; glucosa; nueces de cajú con cáscara; aceites esenciales de menta japonesa, trufas y hongos secos, entre otros”, señala el informe.

En gran medida, los números extraordinarios del despacho agroindustrial al cierre del año responde a los programas de exención impositiva que impulsó el Gobierno nacional para incentivar la liquidación de divisas en una época generalmente “seca”. En ese sentido, si bien el aporte del sector resultó un ingreso extraordinario, las dificultades de acumulación de divisas siguieron presentes.

Cosechadora P.jpg Las exportaciones del agro traccionaron noviembre.

Contraste dólares vs. exportaciones

Esto último marcó una fuerte tendencia de contraste. El 2025 cerrará como un año récord en varios aspectos técnicos de la performance agroindustrial.

Con un contexto climático que en general acompañó las actividades primarias, otros factores como los precios internacionales de los commodities o las políticas cambiarias no permitieron que esa performance se tradujera en resultados sobresalientes a nivel de acumulación de reservas. Tal es el caso que el Ministerio de Economía todavía encuentra dificultades para mostrar garantías ante los vencimientos venideros de enero, aún a pesar de los distintos desembolsos internacionales ejecutados en lo que va del año.

