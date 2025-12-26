El cierre del 2025 arrojó exportaciones récord en materia agroindustrial. Según un informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ese complejo totalizó el mejor noviembre en 10 años, con un ingreso insólito de dólares para el último tramo del año.
NOVIEMBRE
Exportaciones récord del agro en 10 años, pero los dólares siguen sin alcanzar
Noviembre fue récord en exportaciones agroindustriales según el Gobierno nacional. Contraste con las reservas, que no se inflan con la bonanza del campo.
En términos interanuales, el registro oficial reveló un crecimiento del 36% en el volumen exportado con 10,09 millones de toneladas de productos embarcados al exterior. Esa cantidad se tradujo en ingresos por 4.715 millones de dólares, un crecimiento del 25% respecto al 2024, y la mejor cifra en ese mes en la última década.
Con más de 100 destinos alcanzados, los productos que lideraron las exportaciones en noviembre fueron relativos a la soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar. Estos representaron el 95% del volumen, reafirmando su papel central en la economía local.
De Argentina al mundo
Entre los principales países compradores, destacó el rol de China y Brasil como destinos centrales. Ambos países figuran como los socios comerciales de mayor gravitación para la economía argentina, representando gran parte del volumen de los intercambios.
Además de esos dos países, el complejo agroindustrial colocó productos en países como Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía. Esos lugares concentraron el 55% de las exportaciones durante noviembre.
Además, los datos oficiales ponderaron el regreso al mercado de las agro exportaciones a 26 productos que habían perdido salida al exterior. “Tal es el caso de arroz con cáscara no parbolizado; grañones y sémola de trigo; papel y cartón sin estucar; copos, gránulos y pellets de papa; glucosa; nueces de cajú con cáscara; aceites esenciales de menta japonesa, trufas y hongos secos, entre otros”, señala el informe.
En gran medida, los números extraordinarios del despacho agroindustrial al cierre del año responde a los programas de exención impositiva que impulsó el Gobierno nacional para incentivar la liquidación de divisas en una época generalmente “seca”. En ese sentido, si bien el aporte del sector resultó un ingreso extraordinario, las dificultades de acumulación de divisas siguieron presentes.
Contraste dólares vs. exportaciones
Esto último marcó una fuerte tendencia de contraste. El 2025 cerrará como un año récord en varios aspectos técnicos de la performance agroindustrial.
Con un contexto climático que en general acompañó las actividades primarias, otros factores como los precios internacionales de los commodities o las políticas cambiarias no permitieron que esa performance se tradujera en resultados sobresalientes a nivel de acumulación de reservas. Tal es el caso que el Ministerio de Economía todavía encuentra dificultades para mostrar garantías ante los vencimientos venideros de enero, aún a pesar de los distintos desembolsos internacionales ejecutados en lo que va del año.
