River Plate de Marcelo Gallardo ya comienza a planificar el 2026. Si bien el club de Núñez ya concretó la llegada de dos refuerzos, la idea es seguir incorporando futbolistas para reforzar el plantel. En ese contexto, en el Millonario generaron sorpresa las declaraciones de Gustavo Yarroch respecto a la situación de Germán Pezzella.
¿QUÉ HARÁ GALLARDO?
Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Germán Pezzella
En River Plate causó sorpresa lo que dijo el periodista Gustavo Yarroch sobre el defensor Germán Pezzella.
El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, arrastra una lesión desde hace algunos meses y el periodista de ESPN reveló cuál podría ser su futuro de cara a la próxima temporada.
Gustavo Yarroch sobre Germán Pezzella
El 9 de agosto, Germán Pezzella debió salir lesionado en el partido que disputaron River Plate e Independiente. Horas más tarde se confirmó que el defensor había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el empate ante el Rojo en Avellaneda.
Al momento de la lesión, el marcador central no atravesaba su mejor presente futbolístico, pero desde entonces se instaló la expectativa en torno a cuándo podrá volver a las canchas.
En ese contexto, el periodista Gustavo Yarroch aseguró que Pezzella podría estar disponible para la primera fase de la Copa Sudamericana, en abril.
Cabe recordar que el Millonario se encuentra en la búsqueda de un defensor central para reforzar el plantel en el actual mercado de pases. Si el campeón del mundo logra volver en ese período y lo hace en buena forma, podría representar un refuerzo interno para el equipo de Marcelo Gallardo.
Mercado de pases de River de Marcelo Gallardo
Uno de los nombres que suena para reforzar la saga central de River Plate es Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo de Almagro. Si bien algunos consideran que su llegada está avanzada, la asunción de la comisión directiva transitoria, encabezada por Sergio Costantino, provocó que las posibles salidas de jugadores del Ciclón quedaran en stand by.
Más allá del caso del futbolista colombiano, el club de Núñez ya concretó dos incorporaciones: Aníbal Moreno y Fausto Vera. Con estos refuerzos, el mediocampo aparece como uno de los sectores más cubiertos del plantel, lo que enfría una eventual llegada de Santiago Ascacíbar, actualmente en Estudiantes de La Plata.
Además de las posiciones ya reforzadas, Marcelo Gallardo pretende sumar jugadores en otros sectores del campo:
- Lateral derecho: tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami, aún no surgió un nombre definido para ocupar ese puesto.
- Lateral izquierdo: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.
- Volante creativo: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta, aunque por ahora no hay avances concretos.
- Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.
Con el correr de los días, podrían registrarse avances, ya sea por estos nombres u otros que surjan en el mercado.
+ EN GOLAZO 24
Alerta en Boca Juniors: Dos equipos grandes pretenden un jugador del Xeneize
En Talleres de Andrés Fassi podrían hacer estallar a River Plate
Sorpresa absoluta por la decisión que tomó Enzo Pérez en su carrera
Boca Juniors busca sacudir el mercado y va por una figura de Racing Club