Impacto en River por lo que dijo Gustavo Yarroch sobre Germán Pezzella

Cabe recordar que el Millonario se encuentra en la búsqueda de un defensor central para reforzar el plantel en el actual mercado de pases. Si el campeón del mundo logra volver en ese período y lo hace en buena forma, podría representar un refuerzo interno para el equipo de Marcelo Gallardo.

image

Mercado de pases de River de Marcelo Gallardo

Uno de los nombres que suena para reforzar la saga central de River Plate es Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo de Almagro. Si bien algunos consideran que su llegada está avanzada, la asunción de la comisión directiva transitoria, encabezada por Sergio Costantino, provocó que las posibles salidas de jugadores del Ciclón quedaran en stand by.

Más allá del caso del futbolista colombiano, el club de Núñez ya concretó dos incorporaciones: Aníbal Moreno y Fausto Vera. Con estos refuerzos, el mediocampo aparece como uno de los sectores más cubiertos del plantel, lo que enfría una eventual llegada de Santiago Ascacíbar, actualmente en Estudiantes de La Plata.

Además de las posiciones ya reforzadas, Marcelo Gallardo pretende sumar jugadores en otros sectores del campo:

Lateral derecho : tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami, aún no surgió un nombre definido para ocupar ese puesto.

: tras la salida de Facundo Mura al Inter Miami, aún no surgió un nombre definido para ocupar ese puesto. Lateral izquierdo : Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos.

: Julio Soler y Elías Báez aparecen como las principales alternativas, aunque resta definir si el club avanzará por alguno de ellos. Volante creativo : Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta, aunque por ahora no hay avances concretos.

: Tadeo Allende y Santino Andino son los futbolistas que el Millonario tendría en carpeta, aunque por ahora no hay avances concretos. Delantero: caída la opción de Luciano Gondou, por el momento no surgieron otros nombres para reforzar esa posición.

image

Con el correr de los días, podrían registrarse avances, ya sea por estos nombres u otros que surjan en el mercado.

