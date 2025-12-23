Echeverri confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Girona

Claudio Echeverri se marchó de River a finales del año pasado. Si bien Manchester City lo compró a finales del 2023 el Diablito se mantuvo en el Millonario durante todo el 2024 sabiendo a partir de este 2025 comenzaría su carrera en Europa. La realidad es que este año no fue para nada lo que el chaqueño imaginó, ni con los Ciudadanos ni con Bayer Leverkusen.