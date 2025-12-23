Una de las novelas de este mercado de pases llegó a su fin. Luego de varias idas y vueltas Claudio Echeverri, quien venía de seis meses con muy poca participación en Bayer Leverkusen, terminó de confirmar dónde continuará su carrera luego de recibir las propuestas de River y del Girona de España.
ES UN HECHO
Echeverri confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Girona
Claudio Echeverri, luego de salir de Bayer Leverkusen, definió dónde continuará su carrera tras las propuestas de Girona y River.
Claudio Echeverri se marchó de River a finales del año pasado. Si bien Manchester City lo compró a finales del 2023 el Diablito se mantuvo en el Millonario durante todo el 2024 sabiendo a partir de este 2025 comenzaría su carrera en Europa. La realidad es que este año no fue para nada lo que el chaqueño imaginó, ni con los Ciudadanos ni con Bayer Leverkusen.
Echeverri se marchó a préstamo a Bayer Leverkusen para ganar tiempo de juego pero la realidad es que prácticamente no pudo asentarse en el fútbol alemán. Es por esto que el Diablito a través de redes sociales comenzó a hacer presión para volver a River y por si fuera poco también habló con los líderes de Manchester City para que lo depositen nuevamente en el Millonario.
Echeverri se muda a España
Por su parte el Manchester City, con Pep Guardiola a la cabeza, dejaron en claro que estaban dispuestos a sacarlo de Bayer Leverkusen pero para depositarlo en otro club de Europa, siendo Girona el mejor posicionado para quedarse con él. Finalmente la novela llegó a su fin ya que en las últimas horas se confirmó que el Diablito se mudará al club catalán.
Ya hace algunos días Enzo Montepaone, agente de Echeverri, había anticipado que si bien el deseo del chaqueño era volver a River, Manchester City priorizaba su arribo al Girona. Lejos de querer generar un conflicto, el Chaqueño terminó captando órdenes y en el día de hoy se terminó de cerrar su llegada al conjunto perteneciente al City Group en calidad de cedido hasta el mes de junio.
Por su parte River se mantuvo expectante en todo momento sabiendo que todo dependía de la presión que pudiera hacer el Diablito y de la decisión final de Manchester City. Con la chance totalmente caída de que Echeverri pegue la vuelta, el Millonario empezó a buscar otras variantes donde aparecen Gianluca Prestianni, otra operación complicada, y Santino Andino de Godoy Cruz.
