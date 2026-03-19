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TEHERÁN CONFIRMÓ QUE JUEGAN

Irán (2026), Irak (1986) y Argentina (1982): 3 países en guerra con asistencia a un mundial

Solamente 3 países (irán, Irak y Argentina) han competido en mundiales mientras estaban inmersos en conflictos armados. Y los 3 habrán enfrentado a Bélgica.

19 de marzo de 2026 - 20:21
Selección de Irán

Selección de Irán

Foto por FADEL SENNA / AFP

En muchos casos, la FIFA ha sancionado y excluido a equipos por conflictos armados: ocurrió con Rusia en 2022 y 2026 por la invasión de Ucrania, también, con Yugoslavia en 1992 por la guerra que terminó partiendo en varios pedazos a las naciones balcánicas.

En 2 casos existió y existe un morbo extra: Argentina pudo cruzarse con Inglaterra en el 82 e Irán podría jugar contra Estados Unidos en pocas semanas.

1-La guerra de Saddam Hussein y Komeini

Se destaca el caso de Irak, que participó en México 1986 durante la cruenta guerra contra Irán. Ambas naciones, limítrofes entre sí, se enfrentaron a lo largo de 8 años (1980-1988).

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Las hostilidades comenzaron con la invasión de Saddan Hussein a territorio persa con el fin de desactivar la Revolución islámica ocurrida pocos meses antes, en 1979. La conflagración dejó millones de muertos y culminó sin reparaciones ni cambios territoriales. Las hostilidades comenzaron con la invasión de Saddan Hussein a territorio persa con el fin de desactivar la Revolución islámica ocurrida pocos meses antes, en 1979. La conflagración dejó millones de muertos y culminó sin reparaciones ni cambios territoriales.

Irak buscó de manera infructuosa evitar que el ayatolá Ruhollan Komeini exportara su revolución chiita al resto de las naciones árabes de Medio Oriente.

Irán tenía (y mantiene) un Estado teocrático con una población compuesta predominantemente por musulmanes chiíes.

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Saddam Hussein en sus días de gloria.

Saddam Hussein en sus días de gloria.

En ese sangriento marco, Irak concurrió a la cita futbolística global de Mèxico 1986 pero fueron eliminados en fase de grupos sin ganar un solo punto. Perdieron contra Paraguay por 1 a 0; luego cayeron ante Bélgica 2 a 1 y, finalmente, fueron derrotados por el equipo azteca local: 1 a 0.

2-Argentina defendió el título en España 1982

Nuestro seleccionado llegó a la cita como campeón del mundo luego de haber ganado en 1978 la Copa como local.

Por ello, tuvo que jugar el partido inaugural cuando aún el conflicto bélico se estaba desarrollando.

El combinado de César Luis Menotti perdió ante Bélgica, por 1 a 0. El “flaco” tiraba siempre el achique, la ley del offside. Pero, los belgas jugaron con el contra offside y dejaron a Vanderbergh solo delante de Fillol y el delantero europeo fusiló al gran golero argentino. El combinado de César Luis Menotti perdió ante Bélgica, por 1 a 0. El “flaco” tiraba siempre el achique, la ley del offside. Pero, los belgas jugaron con el contra offside y dejaron a Vanderbergh solo delante de Fillol y el delantero europeo fusiló al gran golero argentino.

Embed - 13-6-1982 (Mundial) Argentina:0 vs Belgica:1

El 14 de junio cayó Puerto Argentino pero la representación nacional continuó jugando el torneo.

La selección se recuperaría y lograría pasar a la segunda ronda pero allí sufrió 2 derrotas: contra Brasil, por 3 a 1, y frente a quien luego sería el campeón: Italia.

3-Irán confirmó que va a Estados Unidos

Contra la mayoría de los pronósticos, la selección persa concurrirá a jugar un torneo donde oficia de local la nación que está bombardeando sus ciudades desde hace 20 días.

La FIFA despejó y confirmó que no habrá modificaciones en las sedes asignadas para los partidos de Irán.

De esta manera, el seleccionado asiático disputará sus encuentros en USA, tal como estaba previsto originalmente.

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La Selección de Fútbol de Irán clasificó para el mundial 2026

La Selección de Fútbol de Irán clasificó para el mundial 2026

CompartIrá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y los partidos tendrán lugar en Los Ángeles y Seattle. Primero, se las verán contra los neozelandeses, luego contra los belgas (ambos juegos en el SoFi Stadium, ubicado en California) y por último chocarán con los egipcios, en el Lumen Field, de Seattle. CompartIrá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y los partidos tendrán lugar en Los Ángeles y Seattle. Primero, se las verán contra los neozelandeses, luego contra los belgas (ambos juegos en el SoFi Stadium, ubicado en California) y por último chocarán con los egipcios, en el Lumen Field, de Seattle.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, expresó Gianni Infantino, titular de la entidad rectora.

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