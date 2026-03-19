Irán (2026), Irak (1986) y Argentina (1982): 3 países en guerra con asistencia a un mundial

Irán tenía (y mantiene) un Estado teocrático con una población compuesta predominantemente por musulmanes chiíes.

saddam hussein.jpg Saddam Hussein en sus días de gloria.

En ese sangriento marco, Irak concurrió a la cita futbolística global de Mèxico 1986 pero fueron eliminados en fase de grupos sin ganar un solo punto. Perdieron contra Paraguay por 1 a 0; luego cayeron ante Bélgica 2 a 1 y, finalmente, fueron derrotados por el equipo azteca local: 1 a 0.

2-Argentina defendió el título en España 1982

Nuestro seleccionado llegó a la cita como campeón del mundo luego de haber ganado en 1978 la Copa como local.

Por ello, tuvo que jugar el partido inaugural cuando aún el conflicto bélico se estaba desarrollando.

El combinado de César Luis Menotti perdió ante Bélgica, por 1 a 0. El “flaco” tiraba siempre el achique, la ley del offside. Pero, los belgas jugaron con el contra offside y dejaron a Vanderbergh solo delante de Fillol y el delantero europeo fusiló al gran golero argentino. El combinado de César Luis Menotti perdió ante Bélgica, por 1 a 0. El “flaco” tiraba siempre el achique, la ley del offside. Pero, los belgas jugaron con el contra offside y dejaron a Vanderbergh solo delante de Fillol y el delantero europeo fusiló al gran golero argentino.

Embed - 13-6-1982 (Mundial) Argentina:0 vs Belgica:1

El 14 de junio cayó Puerto Argentino pero la representación nacional continuó jugando el torneo.

La selección se recuperaría y lograría pasar a la segunda ronda pero allí sufrió 2 derrotas: contra Brasil, por 3 a 1, y frente a quien luego sería el campeón: Italia.

3-Irán confirmó que va a Estados Unidos

Contra la mayoría de los pronósticos, la selección persa concurrirá a jugar un torneo donde oficia de local la nación que está bombardeando sus ciudades desde hace 20 días.

La FIFA despejó y confirmó que no habrá modificaciones en las sedes asignadas para los partidos de Irán.

De esta manera, el seleccionado asiático disputará sus encuentros en USA, tal como estaba previsto originalmente.

image La Selección de Fútbol de Irán clasificó para el mundial 2026

CompartIrá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y los partidos tendrán lugar en Los Ángeles y Seattle. Primero, se las verán contra los neozelandeses, luego contra los belgas (ambos juegos en el SoFi Stadium, ubicado en California) y por último chocarán con los egipcios, en el Lumen Field, de Seattle. CompartIrá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda y los partidos tendrán lugar en Los Ángeles y Seattle. Primero, se las verán contra los neozelandeses, luego contra los belgas (ambos juegos en el SoFi Stadium, ubicado en California) y por último chocarán con los egipcios, en el Lumen Field, de Seattle.

“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, expresó Gianni Infantino, titular de la entidad rectora.