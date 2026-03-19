En muchos casos, la FIFA ha sancionado y excluido a equipos por conflictos armados: ocurrió con Rusia en 2022 y 2026 por la invasión de Ucrania, también, con Yugoslavia en 1992 por la guerra que terminó partiendo en varios pedazos a las naciones balcánicas.
TEHERÁN CONFIRMÓ QUE JUEGAN
Irán (2026), Irak (1986) y Argentina (1982): 3 países en guerra con asistencia a un mundial
Solamente 3 países (irán, Irak y Argentina) han competido en mundiales mientras estaban inmersos en conflictos armados. Y los 3 habrán enfrentado a Bélgica.
En 2 casos existió y existe un morbo extra: Argentina pudo cruzarse con Inglaterra en el 82 e Irán podría jugar contra Estados Unidos en pocas semanas.
1-La guerra de Saddam Hussein y Komeini
Se destaca el caso de Irak, que participó en México 1986 durante la cruenta guerra contra Irán. Ambas naciones, limítrofes entre sí, se enfrentaron a lo largo de 8 años (1980-1988).
Irak buscó de manera infructuosa evitar que el ayatolá Ruhollan Komeini exportara su revolución chiita al resto de las naciones árabes de Medio Oriente.
Irán tenía (y mantiene) un Estado teocrático con una población compuesta predominantemente por musulmanes chiíes.
2-Argentina defendió el título en España 1982
Nuestro seleccionado llegó a la cita como campeón del mundo luego de haber ganado en 1978 la Copa como local.
Por ello, tuvo que jugar el partido inaugural cuando aún el conflicto bélico se estaba desarrollando.
El 14 de junio cayó Puerto Argentino pero la representación nacional continuó jugando el torneo.
La selección se recuperaría y lograría pasar a la segunda ronda pero allí sufrió 2 derrotas: contra Brasil, por 3 a 1, y frente a quien luego sería el campeón: Italia.
3-Irán confirmó que va a Estados Unidos
Contra la mayoría de los pronósticos, la selección persa concurrirá a jugar un torneo donde oficia de local la nación que está bombardeando sus ciudades desde hace 20 días.
La FIFA despejó y confirmó que no habrá modificaciones en las sedes asignadas para los partidos de Irán.
De esta manera, el seleccionado asiático disputará sus encuentros en USA, tal como estaba previsto originalmente.
“La FIFA no puede resolver los conflictos geopolíticos, pero estamos comprometidos a usar el poder del fútbol y la Copa Mundial de la FIFA para tender puentes y promover la paz, pues nuestros pensamientos están con quienes sufren las consecuencias de las guerras en curso”, expresó Gianni Infantino, titular de la entidad rectora.