Mundial 2026: Irán toma una decisión inesperada y conmociona al fútbol.

image Irán tomó una decisión con respecto al Mundial 2026 que sorprendió a todos.

Irán se rebela y toma una tajante decisión

Luego de todo esto Irán le comunicó a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) que no se baja nada del Mundial 2026, al contrario, pateó el tablero y le aviso a la AFC que confirmaba su participación en la Copa del Mundo, y esta la hizo pública.

Acto seguido el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, confirmó que no van a boicotear el Mundial 2026, al contrario, va a participar, pero van a boicotear a Estados Unidos, ya que están trabajando para cambiar de sedes sus partidos y disputarlos en suelo mexicano.

Para esto la embajada en de Irán en México ya empezó todas las tratativas con el país para jugar en su suelo los 3 partidos de primera fase (Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto) y al parecer habría conseguido el visto bueno de los mexicanos para mudarse allí. El que habló fue el embajador iraní en México y dijo lo siguiente:

“Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario”.

"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México”.

Con estas declaraciones Irán deja en claro que ahora la pelota la tiene FIFA, y si no trasladan los partidos a México solo será por una negativa de FIFA, ya que Irán tiene todo arreglado con México para que reciba sus partidos. Veremos que hace Gianni Infantino pero por los rumores que circulan los partidos no cambiarán de sede.

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