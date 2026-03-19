A pesar de las expresiones públicas de apoyo pareciera que EEUU y FIFA no quieren que Irán participe del Mundial 2026, y ponen todos los palos en la rueda para que el equipo asiático sea el que tome la decisión de no ir. Pero Irán reaccionó de la forma que nadie se esperaba y ahora hay que ver qué sucede ya que la pelota está en manos de FIFA, y quema.
BOMBAZO
Mundial 2026: Irán toma una decisión inesperada y conmociona al fútbol
Luego de que FIFA y EEUU le den la espalda, Irán realiza polémicas declaraciones y toma una decisión sobre el Mundial 2026 que deja a todos en shock.
Mundial 2026: Las trabas de EEUU y FIFA a la participación de Irán
Tanto EEUU como FIFA aseguran que Irán será bienvenido en las tierras presididas por Donald Trump, pero lo que dicen con la palabra no lo confirman con las acciones y dejan acorralado a Irán para que finalmente tomen la decisión de no ir al Mundial.
Primero fue Donald Trump con sus declaraciones donde dijo que los iraníes eran bienvenidos pero por su seguridad les recomendaba que no fueran. Con esto les dejó en claro que no tendrán privilegios ni seguridad privada que vele por su bienestar en su estadía en el país del norte de América. Luego les puso trabas a las visas y entonces esto dificulta que desde hinchas hasta jugadores y dirigentes no puedan ir.
Luego trascendió que FIFA negó el pedido de Irán de cambiar la sede y en vez de disputar sus 3 partidos en Estados Unidos lo haga en México. Infantino y su gente con cambiaran bajo ninguna circunstancia la sede de ningún partido ya que eso representa un dolor de cabeza desde lo logístico hasta el tema de la venta de entradas.
Con estas posturas lo único que quedaba era que Irán se retire, pero parece que esto solo les dio fuerzas y tomaron una decisión inesperada.
Irán se rebela y toma una tajante decisión
Luego de todo esto Irán le comunicó a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC por sus siglas en inglés) que no se baja nada del Mundial 2026, al contrario, pateó el tablero y le aviso a la AFC que confirmaba su participación en la Copa del Mundo, y esta la hizo pública.
Acto seguido el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, confirmó que no van a boicotear el Mundial 2026, al contrario, va a participar, pero van a boicotear a Estados Unidos, ya que están trabajando para cambiar de sedes sus partidos y disputarlos en suelo mexicano.
Para esto la embajada en de Irán en México ya empezó todas las tratativas con el país para jugar en su suelo los 3 partidos de primera fase (Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto) y al parecer habría conseguido el visto bueno de los mexicanos para mudarse allí. El que habló fue el embajador iraní en México y dijo lo siguiente:
“Reiteramos que Estados Unidos no coopera con nosotros en el tema de las visas. Estamos interesados en asistir al Mundial, pero el gobierno estadounidense no proporciona el apoyo logístico ni administrativo necesario”.
"La FIFA puede intervenir de manera que la selección nacional iraní pueda participar en la Copa del Mundo, pero en México”.
Con estas declaraciones Irán deja en claro que ahora la pelota la tiene FIFA, y si no trasladan los partidos a México solo será por una negativa de FIFA, ya que Irán tiene todo arreglado con México para que reciba sus partidos. Veremos que hace Gianni Infantino pero por los rumores que circulan los partidos no cambiarán de sede.
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