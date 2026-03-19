Sebastián Villa y una noticia bomba tras negociar con River y Boca: "Grandes chances"

Sebastián Villa viene siendo figura de Independiente Rivadavia de Mendoza hace tiempo y es por eso que desde River se interesaron en él. Su llegada no se terminó dando por la presión social que generaba sumar a un futbolista que se había tenido que ir de Boca por las causas de violencia de género en su contra, donde en una fue declarado culpable y en la otra terminó siendo sobreseído por falta de mérito.