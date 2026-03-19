Durante el último mercado de pases uno de los nombres que más revuelo generó fue Sebastián Villa y no es para menos teniendo en cuenta que primero parecía estar cerca de ser refuerzo de River y luego empezó a sonar en Boca. Ahora el colombiano recibió una noticia que estaba esperando y que es una bomba.
GIRO TOTAL
Sebastián Villa y una noticia bomba tras negociar con River y Boca: "Grandes chances"
En las útlimas horas surgió una noticia inesperada sobre Sebastián Villa y su futuro dio un giro inesperado.
Sebastián Villa viene siendo figura de Independiente Rivadavia de Mendoza hace tiempo y es por eso que desde River se interesaron en él. Su llegada no se terminó dando por la presión social que generaba sumar a un futbolista que se había tenido que ir de Boca por las causas de violencia de género en su contra, donde en una fue declarado culpable y en la otra terminó siendo sobreseído por falta de mérito.
Por otra parte también llamó la atención que Boca lo busque nuevamente teniendo en cuenta la forma en la que se fue, las palabras que tuvo en contra de Juan Román Riquelme y el juicio cruzado que hay entre ambas partes, donde el colombiano esgrimió que la dirigencia Xeneize no lo dejaba trabajar mientras que desde el club lo denunciaron por abandono laboral.
Dentro de toda esta coctelera había un asunto más que involucraba a Sebastián Villa y era su ausencia en la Selección de Colombia. Aquellas denuncias y causas judiciales fueron las que derivaron en su exclusión del combinado cafetero pero ahora parece que Néstor Lorenzo decidió indultar al jugador de Independiente Rivadavia a meses del Mundial.
Sebastián Villa vuelve a la Selección Colombia
“Después de mucho tiempo se confirma que Sebastián Villa tiene grandes chances de volver a la Selección Colombia”, afirmó Martín Costa en ESPN, una noticia que lógicamente es un bombazo ya que hasta hace poco era prácticamente imposible que el extremo pueda representar a su país luego de todo lo que sucedió en materia judicial.
Esto lógicamente cambia todo el panorama para Sebastián Villa, sabiendo que al ponerse otra vez la camiseta de su país y con la chance de ir a un Mundial puede obtener mejores propuestas en le próximo mercado de pases y esto también puede hacer cambiar la mirada de clubes como River o Boca, que a pesar de ver el nivel deportivo que viene manteniendo el delantero eran reticentes a contratarlo por sus problemas con la justicia.
Más en GOLAZO24
No dio vueltas: La fuerte opinión de Ramón Díaz sobre Coudet como DT de River
Edinson Cavani sacude al mundo Boca con una revelación inesperada: "Retirarse"
Cruje Gustavo Costas por el jugador de Racing que se va con Lionel Messi