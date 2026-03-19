Racing Club de Gustavo Costas poco a poco comienza a acomodarse en el Torneo Apertura de la Liga Profesional y viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda por la fecha 11 del campeonato argentino.
¿TENSIÓN EN LA ACADEMIA?
Cruje Gustavo Costas por el jugador de Racing que se va con Lionel Messi
Gustavo Costas pierde un jugador en Racing Club. La Academia pierde un jugador a manos de Inter Miami CF de Lionel Messi.
En las últimas horas se confirmó que el entrenador de la Academia perderá a otro futbolista, ya que continuará su carrera en Inter Miami CF, equipo en el que juega Lionel Messi en la MLS.
Gustavo Costas y el jugador que se va con Lionel Messi
En el último tiempo, Gustavo Costas ha ido perdiendo algunos futbolistas importantes en Racing Club.
Solo por mencionar algunos casos, Agustín Almendra, Juan Nardoni y Maximiliano Salas fueron piezas clave para el entrenador y dejaron la Academia.
Otro de los que emigró para jugar en Inter Miami CF fue Facundo Mura, aunque no será el único con presencia en el equipo de la MLS.
En las últimas horas se confirmó que Matías Acevedo se irá a préstamo a Inter Miami, que contará con una opción de compra del 50% del pase a fin de año. El volante ofensivo renovará su contrato con Racing hasta 2028 o 2029 antes de viajar a Estados Unidos.
Acevedo, de 18 años, firmó su primer contrato en julio de 2024, cuando se le fijó una cláusula de rescisión de 18 millones de euros durante la gestión de Víctor Blanco como presidente del club.
De todos modos, tuvo poca participación en Primera División. El 22 de septiembre del año pasado disputó 15 minutos en la derrota de Racing ante Talleres, en lo que fue la única vez que Costas le dio minutos antes de volver a la Reserva.
Continuidad de Racing Club
En su último partido del Torneo Apertura, Racing se impuso por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el Cilindro de Avellaneda, en un encuentro importante en el que necesitaba sumar de a tres para acomodarse en la tabla.
Hasta el pasado 16 de marzo, la Academia acumulaba tres victorias, tres empates y tres derrotas en el certamen local, un registro que refleja con claridad la irregularidad que ha mostrado el equipo a lo largo de la competencia.
Si bien no tuvo un rendimiento destacado desde lo futbolístico frente al conjunto cordobés, el equipo de Gustavo Costas logró imponerse en el resultado y consiguió un triunfo clave pensando tanto en la clasificación a los playoffs como en la tabla anual.
El próximo compromiso para los dirigidos por Costas será el sábado 21 de marzo desde las 22:15 ante un Belgrano de Córdoba que representa una prueba exigente.
Además, este jueves 19 de marzo será una jornada relevante para la Academia, ya que conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, competición que conquistó en 2024 y en la que buscará volver a ser protagonista.
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