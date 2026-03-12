Racing sufre la lesión de Gastón Hernández. Sí, porque a pesar de que Hernández sea futbolista de San Lorenzo, es justamente por su lesión que la Academia se come las uñas. Es que el Ciclón quiere un defensor para reemplazarlo.
YA LO LLAMÓ
Es figura en Racing, no juega y San Lorenzo lo quiere con urgencia
La lesión de Gastón Hernández ante Boca habilitó a San Lorenzo a incorporar un refuerzo. Y quiere un defensor de Racing.
Gastón Hernández, referente del plantel de San Lorenzo, se rompió los ligamentos en el empate del Ciclón ante Boca por la fecha 10 del Torneo Apertura. Frente a esa situación, el club azulgrana tiene la posibilidad, por reglamento, de incorporar un nuevo futbolista. Y, entre ceja y ceja, tiene a un jugador de Racing: Agustín García Basso.
Agustín García Basso perdió terreno en Racing y podría marcharse
La necesidad de Damián Ayude es clara: sumar un defensor de experiencia y capacidad de adaptación inmediata al equipo.
Agustín García Basso es un "histórico" de este ciclo de Gustavo Costas. Fue titular en la final de Copa Sudamericana ante Cruzeiro en 2024, y, a pesar de que comenzó como titular este 2026, en los últimos 6 partidos perdió terreno y directamente no jugó.
Por eso no es de esperar que decida marcharse al Ciclón. Sería una gran pérdida para el entrenador de Racing, que suele disponer de todo su abanico de defensores para ir alternando entre la línea de 3 y de 4.
Sucede que tras confirmarse la lesión de Tonga Hernández -también la de Cerutti-, San Lorenzo recibió un plazo excepcional para incorporar un nuevo futbolista. Y García Basso es el apuntado.
Las próximas horas serán decisivas. El equipo de Ayude necesita cerrar un refuerzo cuanto antes para cubrir la baja de su capitán, y el jugador de Racing es, por ahora, el candidato más firme. El interés es concreto y el teléfono ya sonó en las oficinas de Diego Milito.
Para la Academia sería una pérdida grande. Para el Ciclón, un salvavidas en un contexto de urgencia.