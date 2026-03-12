Es figura en Racing, no juega y San Lorenzo lo quiere con urgencia

Sucede que tras confirmarse la lesión de Tonga Hernández -también la de Cerutti-, San Lorenzo recibió un plazo excepcional para incorporar un nuevo futbolista. Y García Basso es el apuntado.

Agustín García Basso Racing Agustín García Basso, defensor de Racing FOTO NA:(ARCHIVO) CLAUDIO FANCHI

Las próximas horas serán decisivas. El equipo de Ayude necesita cerrar un refuerzo cuanto antes para cubrir la baja de su capitán, y el jugador de Racing es, por ahora, el candidato más firme. El interés es concreto y el teléfono ya sonó en las oficinas de Diego Milito.

Para la Academia sería una pérdida grande. Para el Ciclón, un salvavidas en un contexto de urgencia.

+ de Golazo24