Dicen que Donald Trump quiere confiscar a Irán la isla Kharg (¿Qué hará con Taiwán?)

Durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, aviones iraquíes bombardearon Kharg en un intento de paralizar la economía iraní.

A medida que la guerra en Oriente Medio se intensifica, la atención se desplaza hacia ese lugar porque hoy USA (e Israel) no tienen otras opciones al bombardeo incesante que es un problema para la economía global porque Irán contraataca atacando todo el Golfo Pérsico.

¿Quién lanzó el rumor? Axios, una web a menudo bien informada sobre las cuestiones de Estado, en particular del lobby de Israel en USA. ¿Es una propuesta de Benjamin Netanyahu? La pregunta inevitable: ¿Quién pondrá los muertos en el desembarco: USA o Israel?

Pero, dado que la economía de Irán depende en gran medida de los ingresos del petróleo, Kharg es el punto de estrangulamiento a través del cual fluye la mayor parte de esos ingresos.

Cuidado: USA e Israel ya erraron en otros supuestos. Por ejemplo, que con Alí Jamanei caería el régimen.

Los yacimientos petrolíferos de Irán se ubican principalmente en tierra firme en el suroeste del país y en alta mar en el norte del Golfo Pérsico. Los oleoductos transportan ese crudo a tanques de almacenamiento e instalaciones de carga en Kharg, donde los superpetroleros pueden atracar en alta mar y cargar para la exportación.

La terminal tiene una enorme capacidad. Su infraestructura de carga puede atender simultáneamente a múltiples buques de crudo de gran tamaño y exportar varios millones de barriles de petróleo al día.

Debido a esa concentración, los analistas suelen describir a Kharg como el "punto único de fallo" energético de Irán.

La isla gestiona varias veces más petróleo que todas las demás terminales de exportación del país juntas.

kharg2 Ubicación de la isla Kharg en el Golfo Pérsico.

La hipótesis

El renovado interés en Kharg surge en un momento en que las amenazas y la actividad militar iraníes han detenido de manera efectiva el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, el crítico punto de estrangulamiento por el que pasa aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Con los petroleros reacios a entrar en el Golfo y los mercados energéticos sacudido, algunos funcionarios ven a Kharg como una forma de volver a trasladar la presión económica hacia Teherán.

Irán mantiene posiciones militares en islas cercanas, como Abu Musa y los Túneles Mayor y Menor, que dominan las rutas marítimas utilizadas por los petroleros que entran y salen del Golfo.

Desde esos lugares, las fuerzas iraníes pueden amenazar a los buques con misiles, drones y lanchas rápidas.

Neutralizar esos puestos de avanzada podría ayudar a proteger el tráfico de petroleros, aliviando así la presión sobre los precios.

Tomar la isla sin dañarla (¿...?) podría permitir a Washington DC controlar o detener las exportaciones iraníes y, al mismo tiempo, preservar las instalaciones físicas para un futuro gobierno posconflicto.

Pero Irán no es Venezuela. Además, los periodistas estadounidenses padecen de amnesia: USA no capturó a Nicolás Maduro sino que negoció su caída con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, etc.

Por ahora, la isla permanece operativa. Los petroleros seguían cargando crudo allí en los últimos días, incluso mientras el conflicto se intensificaba, según datos de tráfico marítimo.

Si Washington DC decide atacarla, la isla Kharg será el campo de batalla central de la guerra económica que ocurre en el Golfo.

