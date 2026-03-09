"No ponemos palos en la rueda": Máximo Kirchner respondió a las críticas y cuestionó a gobernadores del PJ

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, se refirió este lunes a las tensiones internas dentro del peronismo bonaerense y rechazó las acusaciones de que su espacio político esté dificultando la gestión del gobernador Axel Kicillof. Además, lanzó críticas hacia algunos gobernadores peronistas que respaldaron la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Durante una extensa entrevista, el dirigente kirchnerista buscó despejar las versiones sobre un enfrentamiento directo con el mandatario bonaerense y defendió el rol de su organización dentro del espacio político.
“Es más fácil demonizar al que no tiene pauta ni la birome. Asumamos eso, pero no vengan con la cantinela que ponemos palos en la rueda”, sostuvo en diálogo con Futurock.
Aunque evitó mencionar directamente a Kicillof durante gran parte de la conversación, hizo varias referencias indirectas al gobernador al hablar sobre las disputas internas dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires.
La disputa por la conducción del PJ bonaerense
Uno de los temas centrales de la entrevista fue la discusión por el liderazgo del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, una disputa política que en los últimos meses evidenció diferencias entre distintos sectores del peronismo.
Kirchner defendió la decisión de avanzar con definiciones dentro del partido y explicó que el objetivo fue evitar un escenario de mayor conflicto con los intendentes.
“Íbamos a terminar con una persona al frente del PJ que los intendentes no querían, así que hicimos lo que teníamos que hacer”, afirmó. Y agregó:
“Hay un momento que las cosas deben resolverse, sino es una situación donde la laxitud de los tiempos poco tienen que ver con las necesidades de la gente”.
En ese contexto, el dirigente también dejó trascender que estaría dispuesto a ceder la presidencia del PJ bonaerense a Kicillof si eso contribuye a mantener la unidad del espacio político.
“No me monté arriba de nadie para llegar a ningún lugar. Jamás. Soy lo que soy con errores, con aciertos, porque sino se generan problemas”, expresó.
Referencias a Cristina Kirchner
Durante la entrevista también hubo menciones a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria. Kirchner cuestionó a algunos dirigentes políticos que —según planteó— buscan mostrarse como víctimas dentro del debate público.
En ese marco, al referirse a una reciente visita del dirigente Miguel Ángel Pichetto a la exmandataria en su departamento de la calle San José, deslizó una crítica indirecta hacia otros dirigentes del peronismo.
“Preguntaría por los que no la van a ver. Cristina siempre habló con todos”, señaló.
Críticas a gobernadores del peronismo
Otro de los puntos fuertes de la entrevista fue su cuestionamiento a los gobernadores peronistas que respaldaron en el Congreso la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
En particular, apuntó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien responsabilizó por la decisión de los legisladores de su provincia de acompañar el debate parlamentario del proyecto.
“A ese diputado se lo pidió el gobernador, estaba incomodísimo, lo que no lo salva de las responsabilidades que tiene”, afirmó.
El dirigente también sostuvo que los legisladores deben asumir la responsabilidad de sus decisiones políticas. “Es una persona grande que nadie le puso una pistola en la cabeza para ser diputado nacional y que sabe que cuando uno se sienta en lugares hay momentos de contradicciones y define de un lado o del otro”, agregó.
Incluso deslizó una interpretación sobre el rol del mandatario catamarqueño en la votación. “Jalil le debe haber dicho: ‘Hacé esto’”, aseguró.
En ese sentido, Kirchner cuestionó a los dirigentes que reivindican el federalismo pero que, según su mirada, terminan priorizando intereses provinciales por sobre una estrategia política común dentro del peronismo.
Sus declaraciones se producen en un momento de reconfiguración dentro del espacio opositor, donde distintos sectores del peronismo buscan reorganizarse tras la derrota electoral de 2023 y definir el rumbo político hacia los próximos años.
