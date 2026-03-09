El Gobierno de Javier Milei sancionó con multas millonarias a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) y La Fraternidad por adherir al paro general de la CGT el pasado 19/02, y amenaza con quitarles la personería gremial si no abonan.
AMENAZA CON QUITAR PERSONERÍA
El Gobierno sanciona con millonarias multas a UTA y La Fraternidad
El Gobierno aplica millonarias multas a UTA y La Fraternidad por adherir al paro de la CGT, y amenaza con quitarles personería gremial si no pagan.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, las cifras de las sanciones oscilan entre los $70 mil millones para UTA y $20 mil millones para La Fraternidad a raíz de que ambos gremios se plegaran a la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la reforma laboral.
Si bien inicialmente se habló de la idea de avanzar con la quita de la personería gremial, el Gobierno optó por redefinir avanzar con multas monetarias luego de acusar a ambos gremios de incumplir la conciliación obligatoria dictada. “Lo que buscábamos era dejar el mensaje de que incumplir con una conciliación es grave. Deben cumplir con la ley", sostuvo una importante fuente a esta agencia.
A la espera de los desembolsos, en la administración libertaria alertan que se trata de una “nueva oportunidad” para los gremios y garantizan que, en caso de que opten por desconocer el pago, reflotarán la idea de aplicar la pena máxima con la quita de la personería gremial.
"Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones", dice el comunicado de la CGT.
El argumento de La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, es que la conciliación obligatoria que había dictado el Gobierno no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.
------------
Otras noticias en Urgente24:
Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo
Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"
Lo que contó Marcos Galperin sobre Mercado Libre que alarma a millones: "Desaparece"
Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España
Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos