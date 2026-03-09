Transportadora de Gas del Norte -TGNO4- ganó $45.845 millones en el último trimestre de 2025, por encima de los $38.118 millones obtenidos en igual período de 2024 y también arriba de la proyección de $42.326 millones de Allaria. El dato mostró porque la empresa logró sostener rentabilidad en un contexto todavía exigente para el negocio regulado.
TGNO4 ganó $45.845 millones y reaviva la apuesta por dividendos
En la misma línea, las ventas crecieron 4,4% interanual y alcanzaron $145.768 millones, superando también la estimación de $138.702 millones. Detrás de esa mejora apareció un factor central para entender los números de la transportadora, que fue el ajuste tarifario aplicado luego de la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral en mayo, junto con las actualizaciones mensuales ligadas a IPC e IPIM.
Ese esquema le permitió a TGN recomponer ingresos y sostener una mejor foto operativa respecto del año previo, algo que el mercado sigue de cerca en un sector donde la cuestión tarifaria define buena parte del resultado final.
El EBITDA quedó más flojo por los costos
Donde apareció el punto menos favorable del balance fue en la línea operativa. El EBITDA fue de $66.231 millones, contra $63.964 millones del mismo trimestre de 2024, con un margen de 45% frente al 46% de un año antes. Si bien hubo mejora en valores absolutos, el resultado quedó por debajo de los $74.715 millones que esperaba el mercado.
La diferencia se explicó por mayores costos, un dato que obliga a matizar el buen desempeño de ventas. En otras palabras, TGN vendió más y ganó más, pero no logró transformar todo ese avance en una expansión proporcional del resultado operativo.
Esa compresión del margen no alcanza para opacar el trimestre, pero sí introduce una advertencia relevante para 2026. El desafío no pasa sólo por sostener ajustes de ingresos, sino también por evitar que la estructura de costos erosione la mejora.
Menos despachos
En materia de volúmenes, los despachos de gas cayeron 5% interanual a 5.663 millones de metros cúbicos. A priori, el dato podría leerse como una señal negativa, aunque el detalle dejó un contraste importante, porque las exportaciones se dispararon 103% interanual hasta 529 millones de metros cúbicos.
Aunque el volumen total transportado retrocedió, el crecimiento exportador aparece como uno de los puntos más interesantes del balance, sobre todo en un mercado energético donde la salida al exterior gana peso en la medida en que mejora la disponibilidad de gas y se ordena la infraestructura.
En compañías como TGN, la evolución de exportaciones empieza a pesar cada vez más en la evaluación del negocio, no sólo por ingresos adicionales sino también por la señal estratégica que envía hacia adelante.
Los números mostraron una mejora más sólida
Cuando se mira el año completo, la foto incluso gana consistencia. Los ingresos por ventas subieron 19,9% interanual hasta $600.594 millones, mientras que el EBITDA avanzó 33,3% y llegó a $323.893 millones. La mejora operativa anual fue, por lo tanto, más fuerte que la del trimestre aislado.
Además, los despachos aumentaron 1,4% en todo el año hasta 25.560 millones de metros cúbicos, mientras que las exportaciones crecieron 23% y alcanzaron 2.200 millones de metros cúbicos. Esa combinación dejó en evidencia que, más allá del tropiezo trimestral en volúmenes, el año terminó con una trayectoria de expansión.
TGN cerró 2025 con una estructura de ingresos más robusta, una rentabilidad operativa en mejora frente al año previo y una dinámica exportadora que empezó a tomar más protagonismo.
Caja, deuda baja y dos ingresos extraordinarios en camino
Uno de los puntos más fuertes del balance volvió a estar en la posición financiera. Al 31 de diciembre de 2025, TGN tenía caja e inversiones por $335.297 millones y deuda financiera por apenas $16.194 millones. La diferencia entre ambos números deja a la empresa con una situación patrimonial muy cómoda y con margen para definir con mayor libertad el destino del capital.
La compañía cobrará durante el primer trimestre el saldo del juicio con Metrogas Chile por US$40 millones y además percibirá una cuota del acuerdo judicial con YPF por US$47,5 millones.
Y es que no sólo mejora la foto financiera inmediata, sino que también alimenta una expectativa concreta sobre el uso de esa caja. La discusión empieza a pasar por una pregunta puntual, que es si TGN volverá a privilegiar al accionista con dividendos o si decidirá reservar fondos para nuevos proyectos de inversión.
Dividendos en la mira
Durante 2025, TGN ya distribuyó dividendos en dos oportunidades, primero en mayo por $182.250 millones y luego en diciembre por $71.335 millones, medidos en moneda histórica. Ese antecedente es clave, porque muestra que la compañía ya venía con una política de retorno al accionista activa.
Con el nivel de caja actual, la deuda muy acotada y el flujo adicional que llegará por los acuerdos judiciales, la posibilidad de una nueva distribución de dividendos en 2026 vuelve a ganar fuerza. Esa es, probablemente, una de las variables que más interés despierta entre quienes siguen al papel.
La única condición que podría alterar ese escenario sería una decisión de la empresa de avanzar con proyectos que demanden fondeo. En ese caso, parte de la liquidez podría orientarse a inversión en lugar de canalizarse hacia los accionistas.
Qué deja el adelanto de resultados
El adelanto del último trimestre dejó un saldo mayormente favorable para TGNO4. Por un lado, mostró mejora en ganancias, ventas y resultado anual, además de una posición financiera muy sólida.
En cualquier caso, la foto general sigue siendo constructiva. TGN llega a 2026 con caja abundante, deuda baja, ingresos extraordinarios por cobrar y margen para sostener una política de dividendos, mientras el negocio empieza a mostrar una mayor contribución de las exportaciones.
Ahí podría empezar a despejarse una de las preguntas más sensibles para el papel, que no pasa sólo por cómo cerró 2025, sino por cuánto de esa fortaleza financiera terminará volviendo al accionista.
