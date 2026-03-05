Nunca antes: Lionel Messi y Donald Trump juntos en la Casa Blanca

image Solo sonrisas entre Messi y Trump (Foto Andrew Caballero- Reynolds - AFP)

La primera foto de Messi con Trump ocurre en un momento complicado de la política internacional, en plena escalada de la guerra en Medio Oriente que desencadenó la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

De hecho, Trump abrió su presentación en la Casa Blanca con un discurso sobre los avances de los operativos militares norteamericanos contra el régimen iraní.

Más allá de que ha sido elogioso con Messi, Trump es un confeso fan del portugués Cristiano Ronaldo, a quien el año pasado recibió junto a su esposa, la argentina Georgina Rodríguez, en el Salón Oval. El presidente lo catalogó como “el mejor jugador del mundo”, y de hecho el líder norteamericano tiene un cuadro con una foto junto al astro portugués en la Palm Room de la Casa Blanca.

¿Quiénes estuvieron en la recepción?

Varios de los funcionarios del gabinete estuvieron presentes. El secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer y la fiscal general, Pam Bondi. También estaba Andrew Giuliani, director ejecutivo del task force de la Casa Blanca para el Mundial 2026.

Mas le regaló al mandatario una camiseta de Inter Miami con el número 47 (por la presente presidencia del republicano) y lmás tarde Messi le dio una pelota firmada por el plantel. Luego, tras media hora, los invitó a pasar al Salón Oval. “Es el centro del mundo”, lo describió Trump. “Pasaremos un buen momento”, añadió. De fondo sonaba We are the champions, de Queen, interpretada por una banda musical.

La visita a la Casa Blanca del club de Florida se dio en la previa del partido que el Inter Miami sostendrá el sábado ante el equipo local, DC United, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, a una hora de la capital norteamericana.

image Convocatoria distendida en la Sala Este de la Casa Blanca (Foto NA)

