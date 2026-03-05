El régimen chiita argumentó que Javier Milei y Argentina son enemigos de Irán porque el Jefe de Estado local fue uno de los pocos presidentes del mundo que avaló los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán.
IRÁN: "ARGENTINA ES PAÍS ENEMIGO"
Tucker Carlson: "en vez de ocuparse de Argentina, Milei se ocupa de la agenda de Israel"
El periodista que fuera estrella de Fox News, criticó a Milei por fijar una agenda tan cercana a Tel Aviv. Irán colocó a Argentina como nación enemiga.
La decisión de la Casa Rosada encendió las alarmas en Buenos Aires, una ciudad que sufriera 2 atentados atribuidos por la justicia local al gobierno de Teherán.
MAGA, en crisis
Hacia adentro del movimiento conservador Make America Great Again existe un estado deliberativo ya que no todos están de acuerdo con la aventura norteamericana en Irán.
Existió un compromiso durante la campaña presidencial de 2024 en el sentido de que Washington ya no ingresaría en “guerras estúpidas” que terminan costándole mucho dinero a la Unión.
En MAGA, no son pocos los que entienden que el titular de la Casa Blanca se está apartando de sus promesas electorales mientras es acompañado por un puñado de mandatarios incondicionales entre los que se encuentra Javier Milei.
Tucker Carlson (56) siempre polémico
Se trata de un comentarista ultra conservador que se desempeñó como estrella de Fox News durante 14 años (2009-2013).
La emisora sufrió una demanda de US$ 700 millones por notas de Carlson sobre el supuesto fraude electoral contra Donald Trump en 2020.
Es un feroz crítico de la inmigración y se lo ha cuestionado por posturas presuntamente racistas.
Visitó Argentina en plena campaña presidencial de 2023 para entrevistar a Javier Milei. Protagonizaron ambos una nota que tuvo casi 300 millones de reproducciones en todo el planeta.