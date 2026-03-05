Tucker Carlson: "en vez de ocuparse de Argentina, Milei se ocupa de la agenda de Israel"

La súper potencia invierte cada año un billón de dólares (2 deudas externas completas de argentina) en cuestiones de seguridad. Sectores muy amplios de la base MAGA creen que Trump está presionado por Israel para sostener la agenda de Oriente Medio del estado con mayoría de ciudadanos judíos. La súper potencia invierte cada año un billón de dólares (2 deudas externas completas de argentina) en cuestiones de seguridad. Sectores muy amplios de la base MAGA creen que Trump está presionado por Israel para sostener la agenda de Oriente Medio del estado con mayoría de ciudadanos judíos.

netanyahu trump Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Tucker Carlson (56) siempre polémico

Se trata de un comentarista ultra conservador que se desempeñó como estrella de Fox News durante 14 años (2009-2013).

La emisora sufrió una demanda de US$ 700 millones por notas de Carlson sobre el supuesto fraude electoral contra Donald Trump en 2020.

Es un feroz crítico de la inmigración y se lo ha cuestionado por posturas presuntamente racistas.

Visitó Argentina en plena campaña presidencial de 2023 para entrevistar a Javier Milei. Protagonizaron ambos una nota que tuvo casi 300 millones de reproducciones en todo el planeta.

Ahora, se volvió crítico del líder libertario ya que considera una "extravagancia" adoptar de manera personal una agenda internacional tan pesada como la de Benjamin Netanyahu, acusado por ser un criminal de guerra.