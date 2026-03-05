Correo Argentino: El cierre de sucursal que desató furia en un pueblo

Este esquema operativo irregular fue generando un deterioro progresivo del servicio. Sin embargo, la confirmación del cierre definitivo sorprendió a gran parte de la comunidad, que esperaba alguna solución alternativa antes de perder completamente la sucursal.

Cómo impacta el cierre de Correo Argentino en los vecinos y las zonas rurales

Para muchos habitantes de Santa Rosa del Conlara, la oficina postal es más que un lugar para enviar cartas. Se trata también de un punto clave de conexión con el resto del país.

En localidades pequeñas y zonas rurales, el correo cumple funciones logísticas esenciales como la entrega de documentación oficial, recepción de compras online, envío de encomiendas y comunicación con organismos estatales.

La desaparición de este servicio obliga a los vecinos a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites básicos. En muchos casos, eso significa recorrer varios kilómetros hasta Villa de Merlo u otras localidades cercanas.

Esta situación genera preocupación especialmente entre adultos mayores, pequeños emprendedores y productores rurales que utilizan el correo para recibir insumos o despachar productos.

En medio del malestar, vecinos de Santa Rosa del Conlara comenzaron a organizarse para intentar frenar la medida.

Según informó el medio Aljaba 360, durante una reciente visita del gobernador a la localidad, tres vecinos se acercaron para plantearle directamente la situación. La intención fue solicitar su intervención para evitar que la oficina deje de funcionar.

Quienes impulsan esta iniciativa sostienen que el cierre de la sucursal equivale a dejar al pueblo “borrado del mapa” en términos logísticos y administrativos.

