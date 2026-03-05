La localidad puntana de Santa Rosa del Conlara atraviesa horas de incertidumbre tras confirmarse que la sucursal del Correo Argentino dejará de funcionar. La decisión forma parte de un proceso de reestructuración nacional que impacta en distintas oficinas del país y que, según denuncian los vecinos, golpea con especial fuerza a los pueblos del interior.
FURIA E INCERTIDUMBRE
Correo Argentino: El cierre de sucursal que desató furia en un pueblo
En localidades pequeñas y zonas rurales, Correo Argentino cumple funciones logísticas esenciales para el buen funcionamiento de locales y emprendimientos.
De acuerdo con información difundida por medios locales, la oficina cerró sus puertas este jueves 5 de marzo, lo que marcaría el final de un servicio histórico para la comunidad. Los habitantes manifestaron su preocupación y aseguran que el cierre los dejaría prácticamente aislados de un sistema logístico fundamental.
¿Por qué cierra Correo Argentino de Santa Rosa del Conlara?
La decisión de cerrar la oficina se inscribe dentro de un proceso de reorganización que el Correo Argentino viene implementando a nivel nacional. Según trascendió, el plan apunta a reducir costos y reconfigurar la red de sucursales en distintas regiones del país.
En Santa Rosa del Conlara, el funcionamiento de la oficina ya mostraba señales de debilidad desde el año pasado. Durante 2025 comenzaron a recortarse los días de atención, generando complicaciones para los usuarios habituales del servicio.
Fuentes locales indicaron que uno de los problemas centrales era la falta de personal. En varios momentos, los empleados debían trasladarse a la ciudad de Villa de Merlo para cubrir tareas en esa oficina, lo que provocaba cierres intermitentes en Santa Rosa.
Este esquema operativo irregular fue generando un deterioro progresivo del servicio. Sin embargo, la confirmación del cierre definitivo sorprendió a gran parte de la comunidad, que esperaba alguna solución alternativa antes de perder completamente la sucursal.
Cómo impacta el cierre de Correo Argentino en los vecinos y las zonas rurales
Para muchos habitantes de Santa Rosa del Conlara, la oficina postal es más que un lugar para enviar cartas. Se trata también de un punto clave de conexión con el resto del país.
En localidades pequeñas y zonas rurales, el correo cumple funciones logísticas esenciales como la entrega de documentación oficial, recepción de compras online, envío de encomiendas y comunicación con organismos estatales.
La desaparición de este servicio obliga a los vecinos a trasladarse a otras ciudades para realizar trámites básicos. En muchos casos, eso significa recorrer varios kilómetros hasta Villa de Merlo u otras localidades cercanas.
Esta situación genera preocupación especialmente entre adultos mayores, pequeños emprendedores y productores rurales que utilizan el correo para recibir insumos o despachar productos.
En medio del malestar, vecinos de Santa Rosa del Conlara comenzaron a organizarse para intentar frenar la medida.
Según informó el medio Aljaba 360, durante una reciente visita del gobernador a la localidad, tres vecinos se acercaron para plantearle directamente la situación. La intención fue solicitar su intervención para evitar que la oficina deje de funcionar.
Quienes impulsan esta iniciativa sostienen que el cierre de la sucursal equivale a dejar al pueblo “borrado del mapa” en términos logísticos y administrativos.
Más noticias en Urgente24
La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River
Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."
Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo
Quiebra cadena de electrodomésticos y remata todo a precios mega baratos