El dato desalentador de Chacho Coudet que hace temblar a todo River

Con Rosario Central lo enfrentó 4 veces, y acá tiene un historial más que favorable, ya que ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió la restante. Las dos victorias llegaron en 2015 y 2016, la primera fue 3 a 1 en el Gigante de Arroyito y la otra 2 a 1 en cancha neutral ya que fue por la Copa Argentina de 2016. El empate llegó el mismo año que el cruce de la Copa Argentina y fue 1 a 1 en La Bombonera.