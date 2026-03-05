El dato desalentador de Chacho Coudet que hace temblar a todo River

Eduardo Chacho Coudet fue presentado como entrenador de River Plate y ya es el DT oficial. El ex jugador de la institución de Núñez también fue entrenador de Rosario Central y Racing dentro del fútbol argentino. Con esos equipos tiene una estadística que vincula al archirrival del “Millonario”, Boca Juniors, que no gusta en el mundo River.
Chacho Coudet y la “mancha” con Boca que no gusta en River
Chacho Coudet dirigió a dos equipos en el fútbol argentino, Rosario Central y Racing Club. Con ambos enfrentó a Boca Juniors, el rival de toda la vida de River Plate, con el cual tiene un historial favorable en los 6 partidos que lo enfrentó, pero hay un dato en esos partidos con el “Xeneize” que no lo deja bien parado ante los hinchas de River.
Con Racing de Avellaneda enfrentó a Boca en dos ocasiones entre 2018 y 2019, allí consiguió dos empates. El primero fue un entretenido 2 a 2 en el Gigante de Arroyito, y un año después el partido también terminó en tablas, fue 1 a 1 en la Bombonera.
Con Rosario Central lo enfrentó 4 veces, y acá tiene un historial más que favorable, ya que ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió la restante. Las dos victorias llegaron en 2015 y 2016, la primera fue 3 a 1 en el Gigante de Arroyito y la otra 2 a 1 en cancha neutral ya que fue por la Copa Argentina de 2016. El empate llegó el mismo año que el cruce de la Copa Argentina y fue 1 a 1 en La Bombonera.
Hasta acá todo bien, pero el problema con el historial surge en la única derrota con Boca Juniors, ya que esto cambia todo y lo hace ver como un técnico perdedor ante el “Xeneize”. Chacho Coudet perdió la final de la Copa Argentina 2015 por 2 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con Boca Juniors.
Esto quiere decir que Chacho Coudet perdió la única final que jugó con Boca, y si bien fue un partido más que polémico ya que uno de los goles fue por un penal donde la falta fue un metro fuera del área y el otro estaba dos metros adelantado el autor del gol, la estadística dice eso, que Coudet perdió la única final que jugó con Boca, algo que no gusta mucho en River.
