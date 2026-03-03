River está a punto de iniciar una nueva era con la llegada de Chacho Coudet como nuevo entrenador en reemplazo de nada menos que Marcelo Gallardo. Antes de que se dé su presentación de manera oficial, la cual se dará este miércoles, se supo que el DT aceleró para sacarle una figura importante a San Lorenzo.
SORPRENDE CHACHO
Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River
En las últimas horas se confirmó que Chacho Coudet quiere sumar a River a una figura importante en San Lorenzo.
Chacho Coudet venía trabajando en el Alavés de España con una estructura de trabajo bastante consolidada. Sin embargo, el entrenador decidió que para comenzar esta nueva aventura en River era necesario cambiar a su cuerpo técnico y es por eso que le indicó a Patricio Graff, uno de sus colaboradores directos, que no lo tendrá más en cuenta a pesar de que llevaban poco tiempo juntos.
Uno de los nombres que comenzó a sonar para ser ayudante de campo de Coudet era Lucho González, quien ya fue colaborador de Chacho en Inter de Porto Alegre y que además tiene una historia ligada a River como futbolista. Por otra parte también se mencionó a Damián Musto como posible integrante del cuerpo técnico entrante.
Coudet queire al técnico de de la Reserva de San Lorenzo
Ahora lo que se supo es que Coudet quiere sacarle el entrenador de la Reserva a San Lorenzo. “El DT de la Reserva de San Lorenzo, Alan Capobianco, está en carpeta para sumarse al cuerpo técnico del Chacho Coudet en River”, afirmó Martín Flores, quien cubre el día a día del Ciclón. Esto sin dudas era algo que no se esperaba y que surgió como una sorpresa absoluta. Hay que decir que en el Ciclón es una persona importante para la formación de juveniles.
Poco a poco se va armando el nuevo cuerpo técnico de River donde Coudet tiene algunas piezas confirmadas y otras donde debe definir quiénes estarán. En el sector de los preparadores físicos, conservará a Octavio Manera y Guido Cretari. Resta saber si el español Carlos Fernández, segundo colaborador, se suma. En cuanto a preparador de arqueros, seguirán Tato Montes y Marcelo Barovero.
El proceso de Coudet comenzará de manera oficial este miércoles con lo que será la presentación oficial en el Monumental tras una firma de contrato que se dará hasta finales del 2027 y por la tarde estará presentándose ante el plantel y dirigirá su primera práctica donde comenzará a trabajar para tener su debut contra Huracán el jueves 12 de marzo en el Tomás Adolfo Ducó.
