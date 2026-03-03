Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River

Coudet queire al técnico de de la Reserva de San Lorenzo

Ahora lo que se supo es que Coudet quiere sacarle el entrenador de la Reserva a San Lorenzo. “El DT de la Reserva de San Lorenzo, Alan Capobianco, está en carpeta para sumarse al cuerpo técnico del Chacho Coudet en River”, afirmó Martín Flores, quien cubre el día a día del Ciclón. Esto sin dudas era algo que no se esperaba y que surgió como una sorpresa absoluta. Hay que decir que en el Ciclón es una persona importante para la formación de juveniles.