Se empiezan a respirar vientos de cambio en River con lo que será un cambio de entrenador en medio de una crisis deportiva más que importante. Luego de varios trascendidos periodísticos fue Stéfano Di Carlo, presidente del club, quien confirmó la llegada de Chacho Coudet y además reveló por qué se marchó Marcelo Gallardo.
CAMBIO DE ÉPOCA
Stefano Di Carlo confirmó la llegada de Coudet a River y reveló por qué se fue Gallardo
El presidente de River rompió el silencio, dio por hecha la llegada de Chacho y dio detalles de la salida del Muñeco.
Luego de una semana más que turbulenta, Stéfano Di Carlo rompió el silencio con F90, programa de ESPN, y allí confirmó la contratación de Chacho como nuevo entrenador. “Está confirmado lo de Coudet, mañana haremos el anuncio en horas del mediodía”, afirmó el mandamás Millonario, quien además indicó que Enzo Francescoli fue una figura predominante a la hora de la elección.
“Enzo hizo un análisis respecto de ciertas pautas para encuadrarse en el perfil del entrenador, la primera es que fuera de la casa. Se buscó cierto grado de experiencia con los profesionales, Chacho fue campeón en Argentina, con lo que significa... Enzo lo conoce con más profundidad, recomienda el nombre y adherí de forma inmediata. Es un metódico, un trabajado obsesivo de lo que hace. En estos lugares, tenemos que tener gente obsesiva de lo que hace”, aseveró Di Carlo.
Di Carlo dio detalles de la salida de Gallardo en River
Por otra parte, el dirigente habló sobre la salida de Gallardo e indicó los motivos que llevaron al Muñeco a renunciar a su cargo. “Un proceso que se intentó, se persistió en el Norte, en el rumbo, fuimos haciendo revisiones respeto a decisiones en la segunda etapa. Hicimos correcciones, en la última charla le pregunté con espíritu constructivo, como un bloque que fuimos, qué pudimos haber hecho distinto y es no encontrarle la vuelta”, comentó.
“Estamos agradecidos y estamos convencidos de que sostuvimos el proceso. Fue una decisión de él, no encontró la vuelta y tiene esa postura que un día me llama y me indica que no quería continuar. Me adelanta la cuestión y me dice de vernos en Ezeiza. Me sorprendió. A veces uno se va preparando para afrontar los malos momentos, pero estaba preparado para acompañarlo en lo que seguía. No imaginé de ninguna manera que pudiera decidir lo que decidió. Lo lamento profundamente”, aseveró Di Carlo.
Por último, el presidente de River negó resquemores entre Gallardo y el plantel como trascendió en los últimos días. “En la anteúltima conferencia, Gallardo marcó la unión entre las partes. No hubo fractura del grupo humano, nunca fue así. Transitamos esta situación compleja un año o más. La verdad siempre impera. No se puede ocultar algo de manera sostenida y nunca hemos visto nada disonante. Nada tan profundo puede ocurrir en tan pocos días. Marcelo se expresó de manera positiva sobre el grupo y nunca fue nada en sentido contrario”, cerró.
Más en GOLAZO24
Daniel Vila soltó una bomba sobre Villa y River que rompe todo en Boca
El representante de Icardi reveló la verdad sobre su llegada a River
Impacto en Racing por la última decisión que tomaron Diego Milito y Sebastián Saja