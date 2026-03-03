Impacto en Racing por la última decisión que tomaron Diego Milito y Sebastián Saja

Según informó el medio "El Primer Grande", Tanto Diego Milito como Sebastián Saja resolvieron no utilizar el cupo de refuerzo.

Quien dio más información al respecto es Tomás Dávila, periodista de ESPN, quien tuiteó: "Racing se tomó la decisión de no incorporar a ningún jugador por la lesión de Valentín Carboni. Esto se debe a que no se quiere traer por traer y a esta altura de mercado, se suelen pedir sobreprecios ante la necesidad de incorporar."

Continuidad de Racing de Gustavo Costas

Ya sin Valentín Carboni, Gustavo Costas debe diagramar lo que se viene en Racing Club.

En lo estrictamente futbolístico, la Academia atraviesa un inicio irregular en este 2026: suma tres derrotas, dos empates y dos triunfos, y por ahora se encuentra fuera de la zona de playoffs.

El próximo compromiso será este martes 3 de marzo, cuando visite a Atletico Tucuman por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

El entrenador no pudo viajar con la delegación debido a que tuvo que viajar de urgencia a Paraguay por el fallecimiento de su suegro, aunque estará presente en Tucumán para dirigir el encuentro.

Por diversos motivos, el DT tiene siete bajas para este encuentro. Además de Carboni y Maravilla Martínez, aparecen en la lista Marcos Rojo (desgarro en el aductor derecho), Baltasar Rodríguez (golpe en la cresta ilíaca sufrido ante Boca), Elías Torres (seguirá como baja en este semestre por rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda), Matko Miljevic (suspendido por su expulsión ante Independiente Rivadavia) y Gastón Martirena (no viajó por temas personales, según avisó el club.)

La Academia formaría de esta manera: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Cesare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa; Santiago Solari, Toto Fernández, Duván Vergara; Pizarro o Conechny

