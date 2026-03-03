Chacho Coudet revoluciona River y ya pidió refuerzos: "Usar los dos cupos"

Cuando mejor estaba el Millonario, llegó el gol de la Lepra; y cuando el local parecía acomodarse, River encontró el empate.

En el segundo tiempo, pese a algunas imprecisiones, el club de Núñez monopolizó la pelota, aunque perdió profundidad cuando ingresó Kevin Castano por Driussi, resignando peso ofensivo.

Con la igualdad 1-1, River quedó en la quinta posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Todo indica que en el próximo compromiso ya estará Eduardo Coudet sentado en el banco de suplentes, iniciando formalmente una nueva etapa en el club.

El lunes 2 de marzo, River Plate y Deportivo Alaves acordaron el monto de resarcimiento por la salida anticipada de Eduardo Coudet del conjunto español.

Se alcanzó un entendimiento en torno al canon de compensación por la interrupción del contrato del Chacho, que tenía vigencia hasta el 30 de junio: alrededor de un millón de dólares. Todo indica que entre este martes 3 y el miércoles 4 de marzo el entrenador viajará rumbo a la Argentina para asumir formalmente.

No es un detalle menor que River aún cuenta con cupos disponibles para incorporar. En ese sentido, la periodista Luciana Rubinska aportó información relevante.

En primer lugar, la conductora aseguró: “Quiere usar los dos cupos que tiene para refuerzos”. Luego, la de ESPN, deslizó nombres en tono de consulta: “¿Va por Sergio Rochet y Rafael Santos Borre? ¿Joaquin Correa está en el radar?”.

Habrá que esperar si en los próximos días surgen avances concretos respecto a posibles incorporaciones. A simple vista, ambas posiciones parecen lógicas para reforzar el plantel.

Franco Armani apenas disputó 45 minutos en lo que va de 2026 y, si bien Santiago Beltran mostró buenas actuaciones, sigue siendo un arquero joven.

En ofensiva, River cuenta con variantes, aunque ninguno parece cumplir estrictamente la función clásica de número 9 como sí podría hacerlo Santos Borré.

Se vienen días movidos en el mundo Millonario.

