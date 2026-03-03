ROSARIO. El intendente de Funes (localidad vecina a la ciudad), Roly Santacroce, enfrenta horas de tensión tras quedar en el centro de la escena pública. Su esposa presentó una denuncia por presuntos malos tratos, agresiones verbales e intimidaciones. Ante esto, el mandatario realizó un descargo a través de sus redes sociales.
TENSIÓN
Intendente cercano a Pullaro transita horas complicadas por denuncia en su contra
El intendente de Funes, localidad vecina a Rosario, Roly Santacroce, quedó en el centro de la escena pública por una denuncia que presentó su esposa.
El intendente rompió el silencio
"Estoy viviendo después de 20 años un proceso de separación con mi esposa. Lo estamos solucionando en familia como corresponde, por mis hijos y también por ella", contó Santacroce, quien aseguró que el episodio "ha escalado a un nivel que realmente no queríamos". El jefe municipal lamentó la exposición pública que tomó el caso y explicó que decidió hacer declaraciones para aportar claridad y evitar especulaciones.
Por medio de su mensaje publicado en instagram, sostuvo que el hecho no afecta su rol instituciona ni su gestión. "Me siento con la misma fuerza y ganas que siempre tengo para seguir gobernando esta ciudad", remarcó.
Por el momento, el intendente no brindó más detalles sobre la denuncia, insistiendo en que se trata de una cuestión del ámbito privado que está siendo abordada por las vías correspondientes.
La denuncia
La presentación fue realizada en la comisaría 23ª por la esposa del intendente, Romina Laura Hoffmann, profesional médica de 51 años, quien solicitó la intervención urgente de la Justicia para "proteger la integridad psicológica" propia y la de sus hijos adolescentes.
En la denuncia, la mujer precisó que en reiteradas oportunidades el jefe municipal habría adoptado actitudes agresivas en forma verbal, lo que —según su testimonio— la llevaba a encerrarse con llave junto a sus hijos, amos de 14 años, por temor a su integridad.
A su vez, señaló que el mandatario funense organizaba encuentros nocturnos en un quincho ubicado en el fondo de la vivienda, donde, tal describió la esposa, ingresaban personas ajenas al grupo familiar para ingerir alcohol hasta altas horas de la noche.
Siguiendo con sus declaraciones, indicó que Santacroce habría retirado con una valija dinero en efectivo del hogar que, de acuerdo a la denunciante, formaba parte del fondo común familiar, y ratificó que actualmente ya no convive allí. "No quiero que vuelva", expresó.
Ahora, la situación quedó en manos de la Justicia, mientras el caso continúa generando repercusiones políticas e institucionales en la vecina ciudad.
Quién es Roly Santacroce
El 2025 político de Rolvider 'Roly' Santacroce, podría resumirse como un experimento de supervivencia. En menos de un año, el jefe comunal decidió recorrer los tres grandes espacios de la política santafesina: primero apoyó a un candidato peronista desde su gestión local, luego compitió como convencional en un frente por fuera del PJ y finalmente se alineó con el oficialismo provincial encabezado por Maximiliano Pullaro.
En las últimas elecciones, su territorio se pintó de violeta libertario, Provincias Unidas quedó tercera y su liderazgo político entró en una zona de incertidumbre.
En menos de un año, Santacroce transitó por tres sellos políticos distintos, buscó tres alianzas estratégicas y no le fue como esperaba. En ese sentido, su futuro es una incógnita política. Los analistas lo ubican en una zona gris: lejos del PJ, sin pertenencia orgánica en el oficialismo provincial y con una base electoral erosionada por los cambios de rumbo.
Más contenidos en Urgente24
Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí
La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor
Inflación: Estas son las estimaciones del IPC de febrero
Yanina Latorre quiso hacerse la diva y terminó humillada: "Quién le va a decir que está..."