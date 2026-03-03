Intendente cercano a Pullaro transita horas complicadas por denuncia en su contra

En la denuncia, la mujer precisó que en reiteradas oportunidades el jefe municipal habría adoptado actitudes agresivas en forma verbal, lo que —según su testimonio— la llevaba a encerrarse con llave junto a sus hijos, amos de 14 años, por temor a su integridad.

A su vez, señaló que el mandatario funense organizaba encuentros nocturnos en un quincho ubicado en el fondo de la vivienda, donde, tal describió la esposa, ingresaban personas ajenas al grupo familiar para ingerir alcohol hasta altas horas de la noche.

Siguiendo con sus declaraciones, indicó que Santacroce habría retirado con una valija dinero en efectivo del hogar que, de acuerdo a la denunciante, formaba parte del fondo común familiar, y ratificó que actualmente ya no convive allí. "No quiero que vuelva", expresó.

"Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos con nuestros hijos adolescentes de 14 años. Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía". "Desde el día de hoy no quiero sufrir más esos malos tratos e intimidaciones que me generan su presencia en el hogar común que compartimos con nuestros hijos adolescentes de 14 años. Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía".

Ahora, la situación quedó en manos de la Justicia, mientras el caso continúa generando repercusiones políticas e institucionales en la vecina ciudad.

Quién es Roly Santacroce

El 2025 político de Rolvider 'Roly' Santacroce, podría resumirse como un experimento de supervivencia. En menos de un año, el jefe comunal decidió recorrer los tres grandes espacios de la política santafesina: primero apoyó a un candidato peronista desde su gestión local, luego compitió como convencional en un frente por fuera del PJ y finalmente se alineó con el oficialismo provincial encabezado por Maximiliano Pullaro.

En las últimas elecciones, su territorio se pintó de violeta libertario, Provincias Unidas quedó tercera y su liderazgo político entró en una zona de incertidumbre.

En menos de un año, Santacroce transitó por tres sellos políticos distintos, buscó tres alianzas estratégicas y no le fue como esperaba. En ese sentido, su futuro es una incógnita política. Los analistas lo ubican en una zona gris: lejos del PJ, sin pertenencia orgánica en el oficialismo provincial y con una base electoral erosionada por los cambios de rumbo.

image Acercamiento a Maximiliano Pullaro.

