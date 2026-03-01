Si todavía no agregaste esta miniserie a tu lista de pendientes en Netflix, estás llegando tarde. "Hasta el cielo: La serie" aterrizó en la plataforma de streaming en el año 2023 y no tardó nada en posicionarse entre lo más visto. Pero ¡ojo! no fue casualidad, ni suerte: fue mérito puro.
"DE LAS MÁS BRILLANTES"
La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor
Una mujer queda viuda y se mete de lleno en el mundo del delito para proteger a su hijo. La sorprendente miniserie de Netflix.
La producción española condensa toda su historia en apenas siete episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno, y eso, lejos de ser una limitación, termina siendo su mayor virtud. No hay relleno, no hay capítulos de transición que uno quiere pasar en X2. Todo lo que aparece en pantalla tiene un propósito, y eso se nota desde el primer minuto.
Pero exactamente, ¿de qué se trata esta miniserie? De Sole, una mujer que pierde a su marido y que, ante la adversidad, no se quiebra: se transforma. Su decisión de proteger a su hijo la lleva por un camino que muy pocos se animarían a transitar, que es convertirse en la cabeza de una organización criminal. El detalle que eleva sumamente la trama es que ese ascenso implica enfrentarse a nada más ni nada menos que a su propio padre.
Nombres fuertes acompañan a Asia Ortega
El elenco que sostiene todo esto es, para decirlo claro, de primer nivel. Asia Ortega encabeza la lista y lo hace con una presencia que no pasa desapercibida. A su lado aparecen nombres como Luis Tosar, Álvaro Rico, Richard Holmes, Patricia Vico, Fernando Cayo, Alana La Hija del Jeque, Áyax Pedrosa, Dollar Selmouni y Carmen Sánchez.
Eso sí, un dato importante antes de darle play en familia: la serie contiene escenas de violencia, sexo y lenguaje que no es precisamente para todos los oídos. Si hay chicos en casa, mejor esperar a que se duerman.
Buenas reseñas para esta miniserie
Ahora bien, detrás de cámaras, la dupla creativa la forman Daniel Calparsoro y Jorge Guerricaechevarría, quienes también se encargaron de la dirección. Y la crítica, en general, les reconoció el trabajo. Ángel S. Harguindey, desde las páginas de El País, fue contundente: "'Hasta el cielo', el buen hacer de Calparsoro. Películas y series de bandas juveniles hay muchas, pero esta es de las más brillantes".
Javier Atienza, desde Vertele, fue más medido pero igualmente positivo: "Cumple con lo que promete. Es una serie que satisfará al espectador hambriento de acción. Tiene los elementos establecidos para ser una gran ficción, aunque quizás por ello deja sentir que podría dar más de lo que realmente ofrece".
Por su parte, Joel Keller, desde Decider, cerró el panorama crítico con una frase que resume bastante bien la experiencia de verla: "'Hasta el cielo: La serie' tiene la trama justa para mantenerte atento entre escenas de acción". Y eso, en el universo del streaming donde la atención se disputa segundo a segundo, no es poca cosa.
La pregunta es: ¿La viste? ¿Está en tu lista? Si es así, contanos qué te pareció.
