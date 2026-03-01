La miniserie de 7 capítulos que la crítica corona y el público convierte en furor

Buenas reseñas para esta miniserie

Ahora bien, detrás de cámaras, la dupla creativa la forman Daniel Calparsoro y Jorge Guerricaechevarría, quienes también se encargaron de la dirección. Y la crítica, en general, les reconoció el trabajo. Ángel S. Harguindey, desde las páginas de El País, fue contundente: "'Hasta el cielo', el buen hacer de Calparsoro. Películas y series de bandas juveniles hay muchas, pero esta es de las más brillantes".

Javier Atienza, desde Vertele, fue más medido pero igualmente positivo: "Cumple con lo que promete. Es una serie que satisfará al espectador hambriento de acción. Tiene los elementos establecidos para ser una gran ficción, aunque quizás por ello deja sentir que podría dar más de lo que realmente ofrece".

Por su parte, Joel Keller, desde Decider, cerró el panorama crítico con una frase que resume bastante bien la experiencia de verla: "'Hasta el cielo: La serie' tiene la trama justa para mantenerte atento entre escenas de acción". Y eso, en el universo del streaming donde la atención se disputa segundo a segundo, no es poca cosa.

image "Hasta el cielo: La serie", disponible en Netflix.

La pregunta es: ¿La viste? ¿Está en tu lista? Si es así, contanos qué te pareció.

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 7 capítulos que todos eligen para ver el finde

Cajeros automáticos: El cambio de marzo que tenés que saber sí o sí

LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe

Ricky Sarkany: "Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz"