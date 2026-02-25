Ricky Sarkany se sentó frente al micrófono de "Perros de la Calle", en Urbana Play 104.3, y en menos de una hora logró algo poco frecuente: emocionar, generar debate y dividir a las redes sociales. El empresario, que convirtió su apellido en sinónimo de glamour y calzado de lujo en la Argentina, estuvo con Andy Kusnetzoff el lunes 23 de febrero y no esquivó ningún tema. Presentó "Memorias de un zapatero", su libro más íntimo, pero terminó dando mucho más que eso.
POLÉMICO
Ricky Sarkany: "Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz"
Ricky Sarkany pasó por "Perros de la Calle", recordó su pasado y tiró una reflexión que en X cayó pésimo. Qué dijo.
Porque Sarkany no es solo el hombre detrás de los zapatos. Es el hijo de una sobreviviente del Holocausto. "Mi mamá fue sobreviviente del Holocausto, a mi padre lo estaban llevando a un campo de exterminio", reveló ante un Kusnetzoff que escuchaba con atención. Ese origen —marcado por el horror, la resistencia y el milagro de seguir vivos— es el cimiento sobre el que se construyó todo lo demás. Conocer ese dato cambia la perspectiva desde la que uno mira al empresario. No nació en una familia con todo resuelto. Nació en una familia que apenas sobrevivió para contarla.
Y como si eso fuera poco, sumó otra historia que sacude: "A mí los médicos me dijeron que no podía tener hijos y (…) nacieron 4 hijas maravillosas". Cuatro mujeres —Sofía, Josefina, Clara y Violeta— que llegaron cuando la medicina había dicho que no. Sin embargo, el párrafo más doloroso de esa historia tiene nombre y fecha. Sofía falleció en marzo de 2021, en Florida, Estados Unidos, a sus 31 años, a causa de complicaciones derivadas de un cáncer de útero. Lo que hace aún más desgarrador el relato es que, apenas una semana antes de su muerte, Sofía había dado a luz a Félix. Es, sin dudas, a ella a quien Sarkany le dedicó su nuevo libro.
La reflexión de Ricky Sarkany que incendió X
Ahora bien, lo que hizo estallar X —o Twitter para la vieja escuela — no fue ninguna de estas revelaciones cargadas de historia y dolor. Fue una reflexión del empresario que, según el lugar desde donde se la lea, puede sonar a sabiduría o a una insensibilidad monumental: "La alegría no va por parte del dinero, el dinero genera la eterna inconformidad de la gente", comenzó diciendo.
Dicho así, suena a frase de autoayuda. Pero viniendo de un hombre con el capital y el reconocimiento de Sarkany, las redes no tardaron ni cinco minutos en procesar la declaración y prenderla fuego.
Lo liquidaron
@informanonimo fue uno de los primeros en reaccionar: "Casualmente los que opinan estas cosas siempre son los que tienen plata. Es muy fácil hablar desde su lugar de privilegio".
Después llegó @Marclent1989, que fue más al hueso: "Si no llegas a finde mes no podés ser feliz. Ricky no tiene ningún amigo que no llegue a fin de mes por eso habla sin saber. La felicidad mínimamente se garantiza con tener las necesidades básicas cubiertas y si no llegas a finde mes no las tenes". Ahí está el nudo del asunto. No se trata de romantizar el dinero, sino de reconocer que la ausencia de lo básico —remedios, comida, techo— no es un escenario desde el cual nadie pueda filosofar tranquilo sobre la felicidad.
Sin embargo, el remate lo puso @luladealmagro, con una pregunta que no tiene vuelta atrás: "Si no llegas a fin de mes y eventualmente necesitas remedios para vos o tus hijos o incluso un veterinario para tus mascotas y no tenes de donde sacarlo, ¿cómo podés ser inmensamente feliz? Hay que dejar de romantizar la pobreza".
Pero, la pregunta acá es: ¿Tenía mala intención Sarkany al pronunciar estas palabras? Probablemente no. Pero hay frases que, aunque salgan de un buen lugar, chocan de frente con la realidad de millones. Y en un país como Argentina, donde llegar a fin de mes se convirtió en una hazaña cotidiana, hablar de felicidad desvinculada del bolsillo tiene un costo comunicacional alto. Sarkany lo pagó ese mismo lunes, incluso sin haberlo planeado.
-----------------------------------
Más contenido en Urgente24
Luto en Gran Hermano tras una noticia devastadora
LN+ se va a pique: El portazo que confirma su derrumbe
"Me envió un video": La figura de Telefe que no contaba con que esto se filtrara
La estafa con la licencia de conducir que aterra a los conductores