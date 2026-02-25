Ricky Sarkany: "Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz"

Dicho así, suena a frase de autoayuda. Pero viniendo de un hombre con el capital y el reconocimiento de Sarkany, las redes no tardaron ni cinco minutos en procesar la declaración y prenderla fuego.

Lo liquidaron

@informanonimo fue uno de los primeros en reaccionar: "Casualmente los que opinan estas cosas siempre son los que tienen plata. Es muy fácil hablar desde su lugar de privilegio".

Después llegó @Marclent1989, que fue más al hueso: "Si no llegas a finde mes no podés ser feliz. Ricky no tiene ningún amigo que no llegue a fin de mes por eso habla sin saber. La felicidad mínimamente se garantiza con tener las necesidades básicas cubiertas y si no llegas a finde mes no las tenes". Ahí está el nudo del asunto. No se trata de romantizar el dinero, sino de reconocer que la ausencia de lo básico —remedios, comida, techo— no es un escenario desde el cual nadie pueda filosofar tranquilo sobre la felicidad.

Sin embargo, el remate lo puso @luladealmagro, con una pregunta que no tiene vuelta atrás: "Si no llegas a fin de mes y eventualmente necesitas remedios para vos o tus hijos o incluso un veterinario para tus mascotas y no tenes de donde sacarlo, ¿cómo podés ser inmensamente feliz? Hay que dejar de romantizar la pobreza".

Pero, la pregunta acá es: ¿Tenía mala intención Sarkany al pronunciar estas palabras? Probablemente no. Pero hay frases que, aunque salgan de un buen lugar, chocan de frente con la realidad de millones. Y en un país como Argentina, donde llegar a fin de mes se convirtió en una hazaña cotidiana, hablar de felicidad desvinculada del bolsillo tiene un costo comunicacional alto. Sarkany lo pagó ese mismo lunes, incluso sin haberlo planeado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/2025936527683998074&partner=&hide_thread=false "Hay gente que le cuesta llegar a fin de mes y es inmensamente feliz. La felicidad no va por ese lado" — RICKY SARKANY



"La alegría no va por parte del dinero, el dinero genera la eterna inconformidad de la gente". pic.twitter.com/6WYNUvbUY0 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) February 23, 2026 Publicación en X de @UrbanaPlayFM.

