Gran Hermano apenas lleva dos días al aire y ya tiene a medio país pegado a la pantalla. El reality debutó el lunes 23 de febrero a las 22:15 por Telefe y, fiel a su naturaleza, no tardó ni 48 horas en generar el primer revuelo fuera de los límites de la casa más famosa del país.
"LAMENTAMOS PROFUNDAMENTE INFORMAR..."
Luto en Gran Hermano tras una noticia devastadora
Gran Hermano explotó en sus primeras horas, con chequeos médicos de urgencia y una salida inesperada de una participante que cambia todo.
Fue el propio Santiago del Moro, conductor y cara visible del certamen, quien tomó la palabra para comunicar algo que ningún fanático esperaba tan pronto: una de las participantes debió ser trasladada a una clínica. El anuncio llegó vía Instagram, sin preámbulos y con la seriedad que el momento exigía.
"AVISO IMPORTANTE. Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores. Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones", escribió el conductor en sus historias de Instagram.
Participante de Gran Hermano activó el protocolo
Y acá hay que detenerse en esa palabra que Del Moro no usó de manera casual: protocolo. Dentro del universo Gran Hermano, ese término tiene peso propio. Significa que la producción pone en marcha un operativo milimétrico para que quien salga temporalmente de la casa no tenga acceso a nada del exterior. Sin teléfono, sin noticias, sin contacto con nadie que no sea parte del equipo médico y del staff. El aislamiento se mantiene a rajatabla, porque cualquier filtración de información podría alterar el equilibrio del juego y, de paso, comprometer la integridad del reality.
El traslado de Divina Gloria generó desconcierto entre los seguidores, quienes en redes le desearon una pronta recuperación. Pero si el caso de Divina Gloria encendió alarmas, lo que vino después directamente partió el corazón de la producción entera. Daniela De Lucía dejó la competencia. No por una estrategia, no por una crisis de convivencia, sino por algo que no tiene vuelta atrás: la muerte de su padre.
El comunicado
La cuenta oficial del programa lo comunicó de esta manera: "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".
Daniela estaba dentro de la casa, ajena a todo, cuando el equipo de producción junto con psicólogos especializados tomó la difícil tarea de informarle lo ocurrido. "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detallaron desde la producción.
La decisión fue de ella, y eso vale la pena subrayarlo: nadie la empujó a salir. Daniela eligió estar con su familia en el momento más duro, y ese gesto dice más de su carácter que cualquier estrategia que pudiera haber desplegado dentro de la casa.
Para cerrar el comunicado, la producción dejó un anzuelo para el público de la gala: "Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano".
