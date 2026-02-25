Luto en Gran Hermano tras una noticia devastadora

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Anuncio importante de #GranHermano sobre la salud de Divina Gloria " View this post on Instagram Publicación en Instagram de Gran Hermano.

El comunicado

La cuenta oficial del programa lo comunicó de esta manera: "Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".

Daniela estaba dentro de la casa, ajena a todo, cuando el equipo de producción junto con psicólogos especializados tomó la difícil tarea de informarle lo ocurrido. "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", detallaron desde la producción.

La decisión fue de ella, y eso vale la pena subrayarlo: nadie la empujó a salir. Daniela eligió estar con su familia en el momento más duro, y ese gesto dice más de su carácter que cualquier estrategia que pudiera haber desplegado dentro de la casa.

Para cerrar el comunicado, la producción dejó un anzuelo para el público de la gala: "Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano".

