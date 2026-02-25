Rumor: Antoine Griezmann se va del Atlético de Madrid al Orlando City

Fuentes dijeron que Orlando es 1 de los 4 clubes de la MLS que han expresado interés en fichar a Griezmann, pero Orlando tiene sus derechos de descubrimiento de la MLS , lo que les da el primer derecho a fichar al jugador."

Orlando City, apodado 'Los Lions' es un club propiedad de Mark y Zygi Wilf, quienes también son dueños de los Minnesota Vikings (de la NFL). Los Wilf adquirieron el equipo en 2021.

Los Lions terminaron en el 9no lugar en la Conferencia Este en 2025, tras quedar N°2 en 2023 y N°4 en 2024.

Orlando pasó la temporada baja construyendo un equipo con jugadores jóvenes y contratando a 3 brasileños con contratos de iniciativa Sub-22.

Antoine Griezmann

Griezmann comenzó su carrera en la Real Sociedad, donde marcó 52 goles en 5 temporadas antes de unirse al Atlético en 2014.

Después de 133 goles en 5 temporadas, anotando un mínimo de 20 goles por campaña, pasó 2 temporadas en el Barça antes de regresar al equipo de Diego Simeone en 2021.

Vendido una vez al Barcelona por 120 millones de euros, Griezmann ha marcado 44 goles para Francia, quedó 2 veces 3ro. en el Balón de Oro, ganó 1 Europa League y fue subcampeón de la Champions League.

El delantero de 34 años lleva 6 goles en La Liga esta temporada, después de marcar 8 goles y 7 asistencias la temporada pasada, para el Atlético, 4t.o en la tabla española en 2026 / 2027.

El club se encuentra en la semifinal de la Copa del Rey, tras derrotar al FC Barcelona por 4-0 en la ida a principios de este mes. La vuelta se jugará en Catalunya el 03/03 y la final el 18/04.

Griezmann nunca ha ganado un título de liga importante con ninguno de los 2 clubes, pero ganó la Europa League, la Supercopa de España y la Supercopa de Europa con el Atleti, además de una Copa del Rey con el Barça.

Griezmann ha marcado 5 goles en la Copa del Rey en lo que va de temporada, además de 1 gol y 2 asistencias en la Champions League.

