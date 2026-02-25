Real Madrid derrotó al Benfica en un partidazo por 2 a 1 en el Bernabéu y con esto puso el global 3-1 y pasó a octavos de final de Champions League. Al “Merengue” le costó más de la cuenta eliminar al conjunto luso, que arrancó el partido ganando.
Champions League: Real Madrid 2-1 Benfica, el "Merengue" a octavos
En el medio de la disputa Prestianni-Vinicius, y sin el argentino, Real Madrid derrotó 2-1 a Benfica por Champions League y pasó a 8vos de final.
EN VIVO
-
19:01
Final, Real Madrid a octavos de Champions League
-
18:40
Gooooool del Real Madrid, Vinicius lo liquida
-
18:38
Raúl Asencio es retirado en camilla tras un choque
-
18:31
Siguen palo y palo y de milagro no hay más goles
-
18:24
Otros resultados de la tarde de Champions League
-
18:12
Primeros minutos y Benfica no se deja intimidar por el Madrid
-
18:06
Arranca el segundo tiempo y Benfica tiene 45 minutos para darlo vuelta
-
17:47
Final del primer tiempo el Madrid está pasando a 8vos de final
-
17:30
Todos los resultados
-
17:17
Goooooool del Madrid que empata rapidamente
-
17:17
Gooooool del Benfica que gana en el Bernabéu
-
17:11
Primeros minutos parejos
-
17:02
Arranca el partido
-
16:42
Atalanta marca el 4º agonicamente y clasifica a octavos de final
-
16:27
Formaciones Real Madrid y Benfica
-
16:25
Todos los partidos de miércoles
Champions League: Real Madrid-Benfica, un duelo lleno de condimentos
En el primer tiempo los portugueses fueron más, mucho más y hasta se merecieron ir arriba por más de un gol, pero el fútbol no es justo ni tiene lógica. Benfica arrancó ganando pero al minuto empató el Madrid y esto lo tocó. Se fueron 1-1 al descanso pero con el partido abierto.
El complemento no fue lo esperado, no se vio al Real Madrid siendo superior al Benfica, sino que los lusos volvieron a tomar la iniciativa, pero el problema es que los dirigidos por Mourinho no hicieron lo que tenían que hacer, el gol. Esto les pasó factura y en una contra sobre el final Vinicius puso el 2 a 1, el cual fue definitivo a pesar que Benfica casi empata a los pocos minutos. El marcador no se movió y ahora El Real Madrid jugará los octavos de final ante Sporting Lisboa o Manchester City.
Champions League: Otros encuentros del miércoles
En los otros partidos Atalanta derrotó en el primer turno a Borussia Dortmund por 4 a 1 y pasó a octavos de final ya que en la ida fue 2-0 para los alemanes y el global quedó 4-3 apra los italianos.
PSG empató con Mónaco 2 a 2 en la capital francesa pero los parisinos habían ganado la ida en el principado 3 a 2 y con un global de 5-4 pasaron a octavos de final. Otro duro escollo para el campeón vigente.
En el otro encuentro Juventus remontó y ganó 3-0 a Galatasaray y con un jugador menos por una expulsión. De esta forma en el global empataron 5-5 y se fueron al alargue, donde el conjunto turco convirtió 2 goles y el global fue de 7-5 para Galatasaray que se metió en 8vos de final.
