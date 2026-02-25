Champions League: Real Madrid 2-1 Benfica, el "Merengue" a octavos

Real Madrid derrotó al Benfica en un partidazo por 2 a 1 en el Bernabéu y con esto puso el global 3-1 y pasó a octavos de final de Champions League. Al “Merengue” le costó más de la cuenta eliminar al conjunto luso, que arrancó el partido ganando.

image De lo que más se habla en el Real Madrid-Benfica es de la pelea Prestianni-Vinicius. Champions League: Real Madrid-Benfica, un duelo lleno de condimentos En el primer tiempo los portugueses fueron más, mucho más y hasta se merecieron ir arriba por más de un gol, pero el fútbol no es justo ni tiene lógica. Benfica arrancó ganando pero al minuto empató el Madrid y esto lo tocó. Se fueron 1-1 al descanso pero con el partido abierto.

El complemento no fue lo esperado, no se vio al Real Madrid siendo superior al Benfica, sino que los lusos volvieron a tomar la iniciativa, pero el problema es que los dirigidos por Mourinho no hicieron lo que tenían que hacer, el gol. Esto les pasó factura y en una contra sobre el final Vinicius puso el 2 a 1, el cual fue definitivo a pesar que Benfica casi empata a los pocos minutos. El marcador no se movió y ahora El Real Madrid jugará los octavos de final ante Sporting Lisboa o Manchester City.

image Champions League: Otros encuentros del miércoles En los otros partidos Atalanta derrotó en el primer turno a Borussia Dortmund por 4 a 1 y pasó a octavos de final ya que en la ida fue 2-0 para los alemanes y el global quedó 4-3 apra los italianos.

PSG empató con Mónaco 2 a 2 en la capital francesa pero los parisinos habían ganado la ida en el principado 3 a 2 y con un global de 5-4 pasaron a octavos de final. Otro duro escollo para el campeón vigente. En el otro encuentro Juventus remontó y ganó 3-0 a Galatasaray y con un jugador menos por una expulsión. De esta forma en el global empataron 5-5 y se fueron al alargue, donde el conjunto turco convirtió 2 goles y el global fue de 7-5 para Galatasaray que se metió en 8vos de final. Embed Live Blog Post Final, Real Madrid a octavos de Champions League Live Blog Post Gooooool del Real Madrid, Vinicius lo liquida El Benfica iba para adelante y dejaba espacios libres al fondo, en una contra Valverde puso una pelota al vacío, el brasilero picó y terminó definiendo ante la salida del arquero. El 2-1 parece serie liquidada. Live Blog Post Raúl Asencio es retirado en camilla tras un choque El partido se detuvo unos minutos por una lesión en la cabeza de Raúl Asencio. El jugador del "Merengue" es retirado en camilla. Live Blog Post Siguen palo y palo y de milagro no hay más goles Real Madrid y Benfica están brindando un verdadero espectáculo, el cual ya se parece una épica pelea de boxeo, ya que ambos llegan con peligro y por los arqueros o la mala puntería el resultado no se mueve y sigue 1 a 1. Van 70 minutos de juego. Live Blog Post Otros resultados de la tarde de Champions League Sobre 65 minutos de juego así están las cosas en los marcadores de los partidos que se están jugando: Real Madrid 1-1 Benfica (Pasa el Madrid por el global 2-1)

PSG 1-1 Mónaco (Pasa el PSG por el global 4-3)

Juventus 1-0 Galatasaray (Pasa el Galatasaray por el global 3-5) VER + Live Blog Post Primeros minutos y Benfica no se deja intimidar por el Madrid Cuando parecía que en el complemento el local iba a salir a liquidar la faena, el partido se hace golpe por golpe y el Benfica no se sabe inferior, sigue buscando el gol que le de el empate en la serie. Siguen 1 a 1 en un apasionante partido. Live Blog Post Arranca el segundo tiempo y Benfica tiene 45 minutos para darlo vuelta Live Blog Post Final del primer tiempo el Madrid está pasando a 8vos de final En un primer tiempo donde el Benfica fue superior y mereció irse a los vestuarios arriba, el Real Madrid salva la ropa y está metiendose en los 8vos de final por el rápido empate luego del gol de Benfica. Empatan 1-1 pero como se están dando las cosas el resultado está abierto y cualquiera puede pasar de ronda. Otros resultados Juventus 1-0 Galatasaray (Global 3-5) PSG 0-1 Mónaco (Global 3-3) VER + Live Blog Post Todos los resultados Sobre 30 minutos de juego el Real Madrid empata 1-1 con Benfica pero pasa por el global 2-1. Juventus y Galatasaray igualan sin goles y pasan los turcos por el resultado de la ida (5-2), mientras que el duelo entre franceses tambien esta sin goles pero el PSG clasifica por la victoria 3-2 en Mónaco. Live Blog Post Goooooool del Madrid que empata rapidamente Tchouaméni empata para el Madrid que vuelve a estar arriba en el global, ahora 2-1. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026754082187227455&partner=&hide_thread=false CALMA: ¡REAL MADRID OTRA VEZ ARRIBA EN LA SERIE! GOLAZO de Tchouaméni, para el 1-1 (2-1) contra Benfica.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Gvp62dcOJY — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 VER + Live Blog Post Gooooool del Benfica que gana en el Bernabéu Rafa Silva pone el 1-0 para Benfica en España y ahora las cosas están igualadas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026753552736026900&partner=&hide_thread=false ¡BENFICA LO ARRANCA GANANDO EN EL BERNABÉU! Una gran jugada que inició Richard Ríos y Rafa Silva que anota contra Real Madrid para empatar la serie.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/js0uZLl5As — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026 VER + Live Blog Post Primeros minutos parejos Benfica no se deja pasar por arriba y va al golpe por golpe con el Madrid, veremos cuanto aguanta, debe marcar un gol para igualar la serie. Live Blog Post Arranca el partido Live Blog Post Atalanta marca el 4º agonicamente y clasifica a octavos de final Terrible patada a la cabeza del defensor del Dortmund al delantero del Atalanta que el árbitro increíblemente tuvo que revisar en el VAR. Atalanta cambio el penal por gol puso el 4-1, y con este resultado el global quedó 4-3 en favor de los italianos. El Dortmund a casa. Live Blog Post Formaciones Real Madrid y Benfica image image VER + Live Blog Post Todos los partidos de miércoles En este momento están jugando Atalanta y Borussia Dortmund, el conjunto italiano gana 3-1 y con el 2-0 de la ida en favor de los alemanes la llave se irá a suplementario y si persiste el empate global (3-3 en estos momentos) iran a penales. Luego, a partir de las 17hs, jugarán Real Madrid-Benfica (1-0 Madrid en la ida), Juventus-Galatasaray (5-2 para los turcos en la ida), y PSG-Mónaco (3-2 para los parisinos en la ida). VER +