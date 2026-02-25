urgente24
Champions League: Real Madrid 2-1 Benfica, el "Merengue" a octavos

Real Madrid y Benfica se miden por la Champions League para definir quien pasa a octavos de final.

En el medio de la disputa Prestianni-Vinicius, y sin el argentino, Real Madrid derrotó 2-1 a Benfica por Champions League y pasó a 8vos de final.

25 de febrero de 2026 - 16:28

EN VIVO

image
De lo que más se habla en el Real Madrid-Benfica es de la pelea Prestianni-Vinicius.

Champions League: Real Madrid-Benfica, un duelo lleno de condimentos

En el primer tiempo los portugueses fueron más, mucho más y hasta se merecieron ir arriba por más de un gol, pero el fútbol no es justo ni tiene lógica. Benfica arrancó ganando pero al minuto empató el Madrid y esto lo tocó. Se fueron 1-1 al descanso pero con el partido abierto.

El complemento no fue lo esperado, no se vio al Real Madrid siendo superior al Benfica, sino que los lusos volvieron a tomar la iniciativa, pero el problema es que los dirigidos por Mourinho no hicieron lo que tenían que hacer, el gol. Esto les pasó factura y en una contra sobre el final Vinicius puso el 2 a 1, el cual fue definitivo a pesar que Benfica casi empata a los pocos minutos. El marcador no se movió y ahora El Real Madrid jugará los octavos de final ante Sporting Lisboa o Manchester City.

image

Champions League: Otros encuentros del miércoles

En los otros partidos Atalanta derrotó en el primer turno a Borussia Dortmund por 4 a 1 y pasó a octavos de final ya que en la ida fue 2-0 para los alemanes y el global quedó 4-3 apra los italianos.

PSG empató con Mónaco 2 a 2 en la capital francesa pero los parisinos habían ganado la ida en el principado 3 a 2 y con un global de 5-4 pasaron a octavos de final. Otro duro escollo para el campeón vigente.

En el otro encuentro Juventus remontó y ganó 3-0 a Galatasaray y con un jugador menos por una expulsión. De esta forma en el global empataron 5-5 y se fueron al alargue, donde el conjunto turco convirtió 2 goles y el global fue de 7-5 para Galatasaray que se metió en 8vos de final.

Final, Real Madrid a octavos de Champions League

Gooooool del Real Madrid, Vinicius lo liquida

El Benfica iba para adelante y dejaba espacios libres al fondo, en una contra Valverde puso una pelota al vacío, el brasilero picó y terminó definiendo ante la salida del arquero. El 2-1 parece serie liquidada.

Raúl Asencio es retirado en camilla tras un choque

El partido se detuvo unos minutos por una lesión en la cabeza de Raúl Asencio. El jugador del "Merengue" es retirado en camilla.

Siguen palo y palo y de milagro no hay más goles

Real Madrid y Benfica están brindando un verdadero espectáculo, el cual ya se parece una épica pelea de boxeo, ya que ambos llegan con peligro y por los arqueros o la mala puntería el resultado no se mueve y sigue 1 a 1. Van 70 minutos de juego.

Otros resultados de la tarde de Champions League

Sobre 65 minutos de juego así están las cosas en los marcadores de los partidos que se están jugando:

  • Real Madrid 1-1 Benfica (Pasa el Madrid por el global 2-1)
  • PSG 1-1 Mónaco (Pasa el PSG por el global 4-3)
  • Juventus 1-0 Galatasaray (Pasa el Galatasaray por el global 3-5)
Primeros minutos y Benfica no se deja intimidar por el Madrid

Cuando parecía que en el complemento el local iba a salir a liquidar la faena, el partido se hace golpe por golpe y el Benfica no se sabe inferior, sigue buscando el gol que le de el empate en la serie. Siguen 1 a 1 en un apasionante partido.

Arranca el segundo tiempo y Benfica tiene 45 minutos para darlo vuelta

Final del primer tiempo el Madrid está pasando a 8vos de final

En un primer tiempo donde el Benfica fue superior y mereció irse a los vestuarios arriba, el Real Madrid salva la ropa y está metiendose en los 8vos de final por el rápido empate luego del gol de Benfica. Empatan 1-1 pero como se están dando las cosas el resultado está abierto y cualquiera puede pasar de ronda.

Otros resultados

Juventus 1-0 Galatasaray (Global 3-5) PSG 0-1 Mónaco (Global 3-3)
Todos los resultados

Sobre 30 minutos de juego el Real Madrid empata 1-1 con Benfica pero pasa por el global 2-1. Juventus y Galatasaray igualan sin goles y pasan los turcos por el resultado de la ida (5-2), mientras que el duelo entre franceses tambien esta sin goles pero el PSG clasifica por la victoria 3-2 en Mónaco.

Goooooool del Madrid que empata rapidamente

Tchouaméni empata para el Madrid que vuelve a estar arriba en el global, ahora 2-1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026754082187227455&partner=&hide_thread=false
Gooooool del Benfica que gana en el Bernabéu

Rafa Silva pone el 1-0 para Benfica en España y ahora las cosas están igualadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026753552736026900&partner=&hide_thread=false
Primeros minutos parejos

Benfica no se deja pasar por arriba y va al golpe por golpe con el Madrid, veremos cuanto aguanta, debe marcar un gol para igualar la serie.

Arranca el partido

Atalanta marca el 4º agonicamente y clasifica a octavos de final

Terrible patada a la cabeza del defensor del Dortmund al delantero del Atalanta que el árbitro increíblemente tuvo que revisar en el VAR. Atalanta cambio el penal por gol puso el 4-1, y con este resultado el global quedó 4-3 en favor de los italianos. El Dortmund a casa.

Formaciones Real Madrid y Benfica

image
image
Todos los partidos de miércoles

En este momento están jugando Atalanta y Borussia Dortmund, el conjunto italiano gana 3-1 y con el 2-0 de la ida en favor de los alemanes la llave se irá a suplementario y si persiste el empate global (3-3 en estos momentos) iran a penales.

Luego, a partir de las 17hs, jugarán Real Madrid-Benfica (1-0 Madrid en la ida), Juventus-Galatasaray (5-2 para los turcos en la ida), y PSG-Mónaco (3-2 para los parisinos en la ida).

