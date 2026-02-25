Champions League: Real Madrid 1-1 Benfica, los lusos buscan el batacazo

Cuando nadie esperaba que el morbo que le dio el último partido de la fase de liga con un gol agónico del arquero de Benfica que le daba la clasificación a los 16vos y tumbaba al Real Madrid de los 8vos de final, podía ser superado, sucede algo mayor en el duelo de ida, la pelea Prestianni-Vinicius, algo que lo pone como el duelo central de esta fase.
Luego del hecho de público conocimiento entre el argentino y el brasilero y de declaraciones cruzadas, con denuncias en la justicia de por medio, el que salió perdiendo fue Gianluca Prestianni, ya que no estará esta tarde en el Bernabéu. El argentino lejos de ir para atrás redobló la apuesta e inició acciones legales contra Mbappé y Vinicius.
El problema puede ser mayor si UEFA no comprueba que el argentino discriminó al brasilero, ya que el ex jugador de Vélez podría iniciar acciones legales contra el máximo organismo del fútbol europeo. Hasta el momento no hay una prueba clara y no se justifica la suspensión de UEFA, por eso si la misma no encuentra una prueba clara el jugador podría sentirse dañado y llevar a juicio a UEFA.
Luego de estos súper condimentos, sumadas las imperdibles declaraciones de “The Special One” Mourinho, este será el partido que se lleve todas las miradas de esta fase, no solo del día miércoles, sino de la fase de 16vos de final.
Los 22 que saldrán al campo de juego serán:
Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde; Arda Güler; Vinícius Junior y Gonzalo. DT: Álvaro Arbeloa.
Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, Nicolás Otamendi, Tomás Araújo, Amar Dedic; Leandro Barreiro, Fredrik Aursnes; Andreas Schjelderup, Rafa Silva, Dodi Lukébakio; Vangelis Pavlidis. DT: José Mourinho.
Champions League: Otros encuentros del miércoles
En el primer turno (14:45hs de Argentina), Atalanta recibirá a Borussia Dortmund y deberá levantar un 2-0 de la ida en Alemania. Luego en el segundo turno (17hs) además del Real Madrid-Benfica tendremos dos partidos más. Por un lado la Juventus, que al igual que ayer el Inter, necesita levantar un resultado muy adverso, ya que perdió en la ida con el Galatasaray en Turquía por 5 a 2, y va por la remontada.
Por último en el que se puede considerar el clásico francés de los 16vos de final de Champions League, PSG recibirá al Mónaco para definir cual será el representante galo en los 8vos de final. En la ida jugada en el principado el conjunto de la capital francesa ganó por 3 a 2 en un apasionante partido. Veremos que pasa en la vuelta.
Live Blog Post
25-02-2026 18:24
Otros resultados de la tarde de Champions League
Sobre 65 minutos de juego así están las cosas en los marcadores de los partidos que se están jugando:
Real Madrid 1-1 Benfica (Pasa el Madrid por el global 2-1)
PSG 1-1 Mónaco (Pasa el PSG por el global 4-3)
Juventus 1-0 Galatasaray (Pasa el Galatasaray por el global 3-5)
Live Blog Post
25-02-2026 18:12
Primeros minutos y Benfica no se deja intimidar por el Madrid
Cuando parecía que en el complemento el local iba a salir a liquidar la faena, el partido se hace golpe por golpe y el Benfica no se sabe inferior, sigue buscando el gol que le de el empate en la serie. Siguen 1 a 1 en un apasionante partido.
Live Blog Post
25-02-2026 18:06
Arranca el segundo tiempo y Benfica tiene 45 minutos para darlo vuelta
Live Blog Post
25-02-2026 17:47
Final del primer tiempo el Madrid está pasando a 8vos de final
En un primer tiempo donde el Benfica fue superior y mereció irse a los vestuarios arriba, el Real Madrid salva la ropa y está metiendose en los 8vos de final por el rápido empate luego del gol de Benfica. Empatan 1-1 pero como se están dando las cosas el resultado está abierto y cualquiera puede pasar de ronda.
Sobre 30 minutos de juego el Real Madrid empata 1-1 con Benfica pero pasa por el global 2-1. Juventus y Galatasaray igualan sin goles y pasan los turcos por el resultado de la ida (5-2), mientras que el duelo entre franceses tambien esta sin goles pero el PSG clasifica por la victoria 3-2 en Mónaco.
Live Blog Post
25-02-2026 17:17
Goooooool del Madrid que empata rapidamente
Tchouaméni empata para el Madrid que vuelve a estar arriba en el global, ahora 2-1.
¡BENFICA LO ARRANCA GANANDO EN EL BERNABÉU! Una gran jugada que inició Richard Ríos y Rafa Silva que anota contra Real Madrid para empatar la serie.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/js0uZLl5As
Benfica no se deja pasar por arriba y va al golpe por golpe con el Madrid, veremos cuanto aguanta, debe marcar un gol para igualar la serie.
Live Blog Post
25-02-2026 17:02
Arranca el partido
Live Blog Post
25-02-2026 16:42
Atalanta marca el 4º agonicamente y clasifica a octavos de final
Terrible patada a la cabeza del defensor del Dortmund al delantero del Atalanta que el árbitro increíblemente tuvo que revisar en el VAR. Atalanta cambio el penal por gol puso el 4-1, y con este resultado el global quedó 4-3 en favor de los italianos. El Dortmund a casa.
