¿Y cómo fue que apareció E.T. en el año electoral de Trump? Ovnis para bloquear a Epstein

image Donald Trump y Jeffrey Epstein

A la encrucijada electoral se suma el caso Epstein

Trump no está formalmente acusado en el caso del pederasta que se suicidara en una cárcel de máxima seguridad en 2019 pero existen una serie de denuncias no verificadas con la entrega de los últimos documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre el caso.

En los 3 millones de documentos analizados, el nombre del presidente Donald Trump es mencionado más de 3.000 veces.

El caso domina la agenda mediática en Estados Unidos desde hace meses y ninguna otra noticia ha logrado opacarlo o desplazarlo. Aunque la mayoría de referencias son inocuas, uno de los correos contiene una lista de acusaciones de agresión sexual a menores no verificadas contra el Jefe de Estado. La recopilación fue hecha por funcionarios del FBI. El caso domina la agenda mediática en Estados Unidos desde hace meses y ninguna otra noticia ha logrado opacarlo o desplazarlo. Aunque la mayoría de referencias son inocuas, uno de los correos contiene una lista de acusaciones de agresión sexual a menores no verificadas contra el Jefe de Estado. La recopilación fue hecha por funcionarios del FBI.

Por el momento, no hay pruebas acerca de que la agencia de inteligencia considerara creíble alguna de esas acusaciones pero la administración nacional tampoco ha explicado por qué el FBI tiene esa lista en su poder.

image Donald y Melania Trump con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Trump ordenó publicar documentos sobre ovnis

El presidente estadounidense eligió su red social, Truth, para lanzar la promesa y aseguró que el proceso incluirá archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados.

El líder republicano apuntó contra el ex presidente Barack Obama y lo acusó de revelar información clasificada sobre alienígenas durante una entrevista en un popular podcast.

image Obama y los ovnis

“Son reales, pero no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51”, le dijo el ex mandatario al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta, el mayor centro de teorías conspirativas sobre ovnis.

Las declaraciones de Obama (“son reales”) generaron un revuelo gigantesco en redes sociales y alimentaron la expectativa de quienes creen en la existencia de vida fuera de la Tierra. La obsesión de Estados Unidos por los ovnis se remonta a 1947 cuando el piloto Kenneth Arnold describió una cadena de objetos brillantes sobre el Monte Rainier, en Seattle, y popularizó el término “platillo volador”. Las declaraciones de Obama (“son reales”) generaron un revuelo gigantesco en redes sociales y alimentaron la expectativa de quienes creen en la existencia de vida fuera de la Tierra. La obsesión de Estados Unidos por los ovnis se remonta a 1947 cuando el piloto Kenneth Arnold describió una cadena de objetos brillantes sobre el Monte Rainier, en Seattle, y popularizó el término “platillo volador”.

image Explosión en el gasoducto nord stream

La promesa de desclasificación de vídeos de ovnis por el Pentágono o anuncios sobre avistamientos han ocurrido en otros momentos de inestabilidad, como los supuestos sabotajes al gasoducto Nordstream. La obra que une Rusia con el Báltico sufrió varias explosiones en 2022 y se produjo una gran fuga de gas. Se cree que las detonacioness fueron causadas por un atentado con explosivos. La promesa de desclasificación de vídeos de ovnis por el Pentágono o anuncios sobre avistamientos han ocurrido en otros momentos de inestabilidad, como los supuestos sabotajes al gasoducto Nordstream. La obra que une Rusia con el Báltico sufrió varias explosiones en 2022 y se produjo una gran fuga de gas. Se cree que las detonacioness fueron causadas por un atentado con explosivos.

En ese momento crucial, en 2022, la agencia espacial de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados.

Los “resultados” de la investigación se dieron a conocer en septiembre de 2023: “no se hallaron pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables estén relacionados con vida extraterrestre inteligente” fue la conclusión oficial.

image Trump y las apuestas sobre Ovnis

La última teoría conspirativa: influir en las apuestas

¿Cómo reaccionó el mercado de las casas de juego al posteo de Trump?

Los bookmakers en la plataforma online Polymarket ahora estiman que hay un 19% de probabilidades de que el gobierno de USA confirme la existencia de extraterrestres antes de 2027. Representa un salto de 7 puntos desde el posteo de Trump en Truth Social.

En Kalshi, los apostadores predicen ahora una probabilidad del 28,3% de que EE.UU. confirme la existencia de alienígenas antes de 2027, un aumento de 11 puntos desde el anuncio de Trump.

Como ser verá, todo muy serio y bastante científico.