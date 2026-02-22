E.T. en la Casa Blanca. La teoría de los extraterrestres es una habitual "cortina de humo" que los gobiernos utilizan para dar noticias sobre OVNIs y fenómenos aéreos no identificados buscando desviar la atención pública en momentos de crisis políticas (aranceles), escándalos graves (Epstein) o problemas sociales (ICE).
CORTINAS DE HUMO
¿Y cómo fue que apareció E.T. en el año electoral de Trump? Ovnis para bloquear a Epstein
Donald Trump enfrenta desde marzo comicios peligrosos tras haber perdido en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Miami, Texas y Louisiana. Llamen a E.T.
Las noticias sobre extraterrestres suelen utilizarse como un "camuflaje" para que los temas importantes pasen desapercibidos debido a la fascinación que generan en la teleaudiencia de la súper potencia.
Tras un semestre negro en las urnas y un conflicto que terminó con 2 ciudadanos muertos en Minneapolis a manos de fuerzas federales, el líder republicano se alista para primarias claves en el muy cercano 3 de marzo: Arkansas, Ohio y Texas.
En el estado de la “estrella solitaria” se escogerán candidatos para todos los cargos que se ponen en juego en los comicios del 2026. Eso incluye tanto al gobernador como a legisladores nacionales.
A la encrucijada electoral se suma el caso Epstein
Trump no está formalmente acusado en el caso del pederasta que se suicidara en una cárcel de máxima seguridad en 2019 pero existen una serie de denuncias no verificadas con la entrega de los últimos documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre el caso.
En los 3 millones de documentos analizados, el nombre del presidente Donald Trump es mencionado más de 3.000 veces.
Por el momento, no hay pruebas acerca de que la agencia de inteligencia considerara creíble alguna de esas acusaciones pero la administración nacional tampoco ha explicado por qué el FBI tiene esa lista en su poder.
Trump ordenó publicar documentos sobre ovnis
El presidente estadounidense eligió su red social, Truth, para lanzar la promesa y aseguró que el proceso incluirá archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados.
El líder republicano apuntó contra el ex presidente Barack Obama y lo acusó de revelar información clasificada sobre alienígenas durante una entrevista en un popular podcast.
“Son reales, pero no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51”, le dijo el ex mandatario al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta, el mayor centro de teorías conspirativas sobre ovnis.
En ese momento crucial, en 2022, la agencia espacial de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados.
Los “resultados” de la investigación se dieron a conocer en septiembre de 2023: “no se hallaron pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables estén relacionados con vida extraterrestre inteligente” fue la conclusión oficial.
La última teoría conspirativa: influir en las apuestas
¿Cómo reaccionó el mercado de las casas de juego al posteo de Trump?
Los bookmakers en la plataforma online Polymarket ahora estiman que hay un 19% de probabilidades de que el gobierno de USA confirme la existencia de extraterrestres antes de 2027. Representa un salto de 7 puntos desde el posteo de Trump en Truth Social.
En Kalshi, los apostadores predicen ahora una probabilidad del 28,3% de que EE.UU. confirme la existencia de alienígenas antes de 2027, un aumento de 11 puntos desde el anuncio de Trump.
Como ser verá, todo muy serio y bastante científico.