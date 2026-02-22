urgente24
FOCO E.T. > Donald Trump > Epstein

CORTINAS DE HUMO

¿Y cómo fue que apareció E.T. en el año electoral de Trump? Ovnis para bloquear a Epstein

Donald Trump enfrenta desde marzo comicios peligrosos tras haber perdido en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Miami, Texas y Louisiana. Llamen a E.T.

22 de febrero de 2026 - 01:31
ET
Donald Trump

Donald Trump

MARCELO LÓPEZ MASIA
Por MARCELO LÓPEZ MASIA

E.T. en la Casa Blanca. La teoría de los extraterrestres es una habitual "cortina de humo" que los gobiernos utilizan para dar noticias sobre OVNIs y fenómenos aéreos no identificados buscando desviar la atención pública en momentos de crisis políticas (aranceles), escándalos graves (Epstein) o problemas sociales (ICE).

Las noticias sobre extraterrestres suelen utilizarse como un "camuflaje" para que los temas importantes pasen desapercibidos debido a la fascinación que generan en la teleaudiencia de la súper potencia.

image
¿Los ovnis hacen olvidar el caso Epstein?

¿Los ovnis hacen olvidar el caso Epstein?

Tras un semestre negro en las urnas y un conflicto que terminó con 2 ciudadanos muertos en Minneapolis a manos de fuerzas federales, el líder republicano se alista para primarias claves en el muy cercano 3 de marzo: Arkansas, Ohio y Texas.

Seguir leyendo

En el estado de la “estrella solitaria” se escogerán candidatos para todos los cargos que se ponen en juego en los comicios del 2026. Eso incluye tanto al gobernador como a legisladores nacionales.

Dentro de casi 8 meses, el 3 de noviembre de 2026, se pondrán en juego los 435 escaños que conforman la cámara baja del Congreso Nacional. La Cámara de Representantes se renueva completa y en el Senado federal se disputarán 33 bancas estratégicas (más los curules vacantes de JD Vance y Marco Rubio) para una segunda mitad de mandato tranquila o cercana al juicio político del titular de la Casa Blanca. Dentro de casi 8 meses, el 3 de noviembre de 2026, se pondrán en juego los 435 escaños que conforman la cámara baja del Congreso Nacional. La Cámara de Representantes se renueva completa y en el Senado federal se disputarán 33 bancas estratégicas (más los curules vacantes de JD Vance y Marco Rubio) para una segunda mitad de mandato tranquila o cercana al juicio político del titular de la Casa Blanca.

image
Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump y Jeffrey Epstein

A la encrucijada electoral se suma el caso Epstein

Trump no está formalmente acusado en el caso del pederasta que se suicidara en una cárcel de máxima seguridad en 2019 pero existen una serie de denuncias no verificadas con la entrega de los últimos documentos que el Departamento de Justicia publicó sobre el caso.

En los 3 millones de documentos analizados, el nombre del presidente Donald Trump es mencionado más de 3.000 veces.

El caso domina la agenda mediática en Estados Unidos desde hace meses y ninguna otra noticia ha logrado opacarlo o desplazarlo. Aunque la mayoría de referencias son inocuas, uno de los correos contiene una lista de acusaciones de agresión sexual a menores no verificadas contra el Jefe de Estado. La recopilación fue hecha por funcionarios del FBI. El caso domina la agenda mediática en Estados Unidos desde hace meses y ninguna otra noticia ha logrado opacarlo o desplazarlo. Aunque la mayoría de referencias son inocuas, uno de los correos contiene una lista de acusaciones de agresión sexual a menores no verificadas contra el Jefe de Estado. La recopilación fue hecha por funcionarios del FBI.

Por el momento, no hay pruebas acerca de que la agencia de inteligencia considerara creíble alguna de esas acusaciones pero la administración nacional tampoco ha explicado por qué el FBI tiene esa lista en su poder.

image
Donald y Melania Trump con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Donald y Melania Trump con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Trump ordenó publicar documentos sobre ovnis

El presidente estadounidense eligió su red social, Truth, para lanzar la promesa y aseguró que el proceso incluirá archivos sobre fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados.

El líder republicano apuntó contra el ex presidente Barack Obama y lo acusó de revelar información clasificada sobre alienígenas durante una entrevista en un popular podcast.

image
Obama y los ovnis

Obama y los ovnis

“Son reales, pero no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51”, le dijo el ex mandatario al presentador Brian Tyler Cohen al referirse a esa instalación secreta, el mayor centro de teorías conspirativas sobre ovnis.

Las declaraciones de Obama (“son reales”) generaron un revuelo gigantesco en redes sociales y alimentaron la expectativa de quienes creen en la existencia de vida fuera de la Tierra. La obsesión de Estados Unidos por los ovnis se remonta a 1947 cuando el piloto Kenneth Arnold describió una cadena de objetos brillantes sobre el Monte Rainier, en Seattle, y popularizó el término “platillo volador”. Las declaraciones de Obama (“son reales”) generaron un revuelo gigantesco en redes sociales y alimentaron la expectativa de quienes creen en la existencia de vida fuera de la Tierra. La obsesión de Estados Unidos por los ovnis se remonta a 1947 cuando el piloto Kenneth Arnold describió una cadena de objetos brillantes sobre el Monte Rainier, en Seattle, y popularizó el término “platillo volador”.

image
Explosión en el gasoducto nord stream

Explosión en el gasoducto nord stream

La promesa de desclasificación de vídeos de ovnis por el Pentágono o anuncios sobre avistamientos han ocurrido en otros momentos de inestabilidad, como los supuestos sabotajes al gasoducto Nordstream. La obra que une Rusia con el Báltico sufrió varias explosiones en 2022 y se produjo una gran fuga de gas. Se cree que las detonacioness fueron causadas por un atentado con explosivos. La promesa de desclasificación de vídeos de ovnis por el Pentágono o anuncios sobre avistamientos han ocurrido en otros momentos de inestabilidad, como los supuestos sabotajes al gasoducto Nordstream. La obra que une Rusia con el Báltico sufrió varias explosiones en 2022 y se produjo una gran fuga de gas. Se cree que las detonacioness fueron causadas por un atentado con explosivos.

En ese momento crucial, en 2022, la agencia espacial de los Estados Unidos encargó a un grupo de expertos un estudio sobre fenómenos aéreos no identificados.

Los “resultados” de la investigación se dieron a conocer en septiembre de 2023: “no se hallaron pruebas concluyentes de que los sucesos inexplicables estén relacionados con vida extraterrestre inteligente” fue la conclusión oficial.

image
Trump y las apuestas sobre Ovnis

Trump y las apuestas sobre Ovnis

La última teoría conspirativa: influir en las apuestas

¿Cómo reaccionó el mercado de las casas de juego al posteo de Trump?

Los bookmakers en la plataforma online Polymarket ahora estiman que hay un 19% de probabilidades de que el gobierno de USA confirme la existencia de extraterrestres antes de 2027. Representa un salto de 7 puntos desde el posteo de Trump en Truth Social.

En Kalshi, los apostadores predicen ahora una probabilidad del 28,3% de que EE.UU. confirme la existencia de alienígenas antes de 2027, un aumento de 11 puntos desde el anuncio de Trump.

Como ser verá, todo muy serio y bastante científico.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES