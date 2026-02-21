Patricia Bullrich separó el paquete bomba del paro de CGT

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate

Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables

Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral