La senadora de La Libertad Avanza (LLA) y, exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el paquete bomba que estalló en la Escuela Superior de Gendarmería “ no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días”, en referencia al paro general de la CGT contra la reforma laboral.
ESCUELA DE GENDARMERÍA
Patricia Bullrich separó el paquete bomba del paro de CGT
Patricia Bullrich señaló que el paquete bomba “no estuvo ligado a lo que sucedió en estos días”. El envío llegó a la Escuela de Gendarmería hace 4 meses.
Qué dijo la senadora, por Radio Rivadavia
Recordemos que el paquete llegó al lugar del estallido hace 4 meses.
De esta manera, la senadora oficialista desligó el hecho ocurrido en el barrio porteño de San Nicolás con las protestas intensificadas que se dieron durante el debate parlamentario en la Cámara de Diputados.
Explosión
En la tarde del viernes 20/02 resultaron heridas tres personas por la explosión de un paquete bomba en Genderamería. Según el parte oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la Avenida Paseo Colón 533 y dejó tres pacientes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.
El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno.
El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).
Más noticias en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Causó estupor en las redes la propuesta de Luis Majul para los despedidos de Fate
Derrumbe total: Supermercado La Anónima en rojo vivo con el consumo por el piso y deudas impagables
Destapan la posible relación gay de Pedro Pascal: Las fotos que arden en redes
Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral