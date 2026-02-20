La millonaria inversión de Cristiano Ronaldo que demuestra su poder de influencia

El objetivo es que la nutrición basada en datos sea accesible para todo el mundo a través de la red de distribuidores de la marca. No quieren que sea algo solo para atletas de elite, sino que el vecino de Almagro pueda usar la misma IA que monitorea al "Bicho" para bajar la panza o rendir mejor en el picadito del viernes.

Qué impacto tendrá para los fans de Cristiano Ronaldo

Si sos de los que lo siguen en Instagram para ver su rutina, preparate. Esta movida significa que la tecnología Pro2col™ se va a integrar en el día a día de millones de personas. Actualmente, el acceso está en fase beta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, pero el desembarco en otros mercados (incluido el nuestro) está a la vuelta de la esquina, con una expansión fuerte planeada para 2026.

La plataforma se adapta a tu estilo de vida. Si dormiste mal o si te pasaste con los carbohidratos, el sistema se recalibra. "Invertir en Pro2col se sintió como una evolución natural", soltó el portugués.

