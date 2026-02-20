La millonaria inversión de Cristiano Ronaldo que demuestra su poder de influencia

El mundo del deporte está en shock y no por un gol de chilena. Cristiano Ronaldo, el hombre que parece que no envejece nunca, acaba de hacer una gran inversión en el mercado financiero. No se trata de un perfume nuevo ni de una cadena de hoteles, el portugués puso la firma y los dólares en el corazón de la inteligencia artificial aplicada a la salud.
Según Stephan Gratziani, el CEO de la compañía, tener a Cristiano Ronaldo como accionista es un hito que refuerza la confianza en la nutrición personalizada.
En esta movida, CR7 se quedó con el 10% de una subsidiaria clave de Herbalife. Estamos hablando de una transferencia de 7.5 millones de dólares que lo posiciona ya no como una cara linda que toma batidos, sino como un dueño real de la tecnología que va a decirte qué comer y cómo moverte en el futuro cercano.
De qué se trata la nueva de Cristiano Ronaldo: ¿Inversión en salud digital?
Olvidate de las dietas de revista. Lo que compró el luso es el cerebro de Pro2col™, un sistema operativo que usa datos, IA y métricas en tiempo real para personalizar el bienestar. Cristiano no solo puso la plata, se comprometió a ser la cara y el alma de esta plataforma que busca que cada persona tenga un "mini Cristiano" digital guiando sus hábitos.
Para el tipo que mide cada gramo de grasa en su cuerpo, esta inversión es la evolución natural. La idea es usar la ciencia para que el bienestar no sea una timba. Con el sistema "Pro2Score", la plataforma te puntúa según cómo venís cumpliendo tus metas. Es, básicamente, convertir tu salud en un videojuego donde el jefe final es el mismísimo Ronaldo.
¿Por qué Herbalife eligió a Cristiano Ronaldo?
La relación entre la marca y el jugador viene desde 2013, pero esto ya pasó a otro nivel. Según Stephan Gratziani, el CEO de la compañía, tener a Ronaldo como accionista es un hito que refuerza la confianza en la nutrición personalizada. Ya no es un contrato de "ponete la remera y sonreí"; ahora Cristiano es socio y tiene voz en cómo se va a desarrollar esta tecnología.
El objetivo es que la nutrición basada en datos sea accesible para todo el mundo a través de la red de distribuidores de la marca. No quieren que sea algo solo para atletas de elite, sino que el vecino de Almagro pueda usar la misma IA que monitorea al "Bicho" para bajar la panza o rendir mejor en el picadito del viernes.
Qué impacto tendrá para los fans de Cristiano Ronaldo
Si sos de los que lo siguen en Instagram para ver su rutina, preparate. Esta movida significa que la tecnología Pro2col™ se va a integrar en el día a día de millones de personas. Actualmente, el acceso está en fase beta en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, pero el desembarco en otros mercados (incluido el nuestro) está a la vuelta de la esquina, con una expansión fuerte planeada para 2026.
La plataforma se adapta a tu estilo de vida. Si dormiste mal o si te pasaste con los carbohidratos, el sistema se recalibra. "Invertir en Pro2col se sintió como una evolución natural", soltó el portugués.
