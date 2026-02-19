urgente24
en vivo FIN DE LA SIESTA CGT/ PAÍS SIN TRANSPORTE

Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral

Arranca la sesión en Diputados para la reforma laboral. Foto ilustrativa: IA Grok.&nbsp;

Arranca la sesión en Diputados para la reforma laboral. Foto ilustrativa: IA Grok. 

Arranca la sesión en Diputados para la reforma laboral. Foto ilustrativa: IA Grok.&nbsp;

Arranca la sesión en Diputados para la reforma laboral. Foto ilustrativa: IA Grok. 

Día clave dentro y fuera del Congreso. Diputados podría "licuar" la reforma laboral con la oposición apalancada en la urgencia oficial. Paro de la CGT.

19 de febrero de 2026 - 13:21

EN VIVO

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026. Día "D" para el Gobierno nacional en el Congreso, con la reforma laboral en ciernes y la necesidad creciente de demostrar una victoria definida. La norma, con media sanción del Senado, sufrirá modificaciones en Diputados tras un largo debate que podría extenderse más allá de la medianoche.

Los esfuerzos de la Casa Rosada, con Karina Milei a la cabeza, corren en torno a asegurar el número de votos que garanticen el retorno a la Cámara alta con el menor nivel de modificaciones posibles. Mientras tanto, la oposición plantea un efecto "licuadora" para introducir aún más cambios a la prevista eliminación del artículo 44, referido al polémico régimen de licencias por enfermedad.

El papel clave está asignado entre los bloques dialoguistas. Con Provincias Unidas a la cabeza, los gobernadores empujarían algunos cambios extra aunque sin avanzar hacia un bloqueo.

Mientras tanto, fuera del congreso se aglutinan las principales columnas de una movilización sin organización clara, pero con presencia de actores sindicales y piqueteros. El paro convocado por la CGT no incluyó el traslado al recinto legislativo, pero si tuvo un fuerte impacto en la actividad general por el cese de tareas.

Todo esto pasa en el vivo de Urgente24:

--------------------------------

Live Blog Post

Con argumentos, Miguel Ángel Pichetto destruyó la reforma laboral del Gobierno

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, enfrentado con el gobierno de Milei, destruyó con sólidos argumentos el proyecto de reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso.

“Se metieron con las enfermedades de los trabajadores porque se exceden, y tuvieron que dar marcha atrás. Eso pasa cuando se exceden, y seguro algún consultor les dijo que les daba imagen negativa y lo sacaron”, disparó Pichetto.

También defendió a los periodistas y defendió el estatuto de esos profesionales, criticó la creación del FAL y lamentó que los libertarios crean que “se gobierna solo aprobando leyes”.

image

Live Blog Post

Microfonos desenchufados y polémica

El bloque oficialista acusó a la oposición de entorpecer el funcionamiento del sistema de audio de la Cámara baja. Acusaron un sabotaje a los micrófonos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2024539627252506961&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Rechazo sindical a la reforma laboral

Un relevamiento de opinión realizado entre trabajadores sindicalizados reflejó un marcado deterioro de la imagen del presidente Javier Milei dentro del universo gremial. Según el estudio, más de siete de cada diez afiliados a sindicatos desaprueban la gestión del Gobierno, en un contexto atravesado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y la convocatoria a un paro general.

La medición fue elaborada por la consultora del analista político Hugo Haime y publicada por el diario La Nación y se llevó a cabo durante la primera quincena de febrero.

VER NOTA

Live Blog Post

Comenzó el debate rumbo a la reforma laboral

Lo inauguró el diputado de La Libertad Avanza por Corrientes, Lisandro Almirón. Continuaron los cruces con el reglamento en mano y los cuestionamientos sobre labor parlamentaria.

VER NOTA

Live Blog Post

Cuestiones de privilegio

Parte del arco opositor aprovechó las cuestiones de privilegio para vertir duras críticas contra los legisladores que prestaron quorum. En especial, los señalamientos fueron dirigidos a los bloques del peronismo del norte, que serán clave para el avance del proyecto oficial.

Live Blog Post

Se demora el debate por diferencias en la labor parlamentaria

La oposición cuestionó la votación inicial y pidió una reconsideración para pasar a una nueva votación nominal. Además, avanzaron algunos homenajes donde se incluyeron críticas y apoyo al proyecto reformista.

Live Blog Post

La oposición denuncia "atropello" en labor parlamentaria

El diputado Germán Martínez encabezó la primera crítica de la sesión, cuestionando el manejo parlamentario de la reforma laboral. Acusó el "ofrecimiento de packs" a intereses externos que empujan la normativa y trazó paralelismos con proyectos similares del pasado.

"Se van a arrepentir pronto de lo que están haciendo en esta sesión", acusó.

Live Blog Post

Con quorum asegurado, arranca la sesión

El oficialismo garantizó los votos para que arranque la sesión de tratamiento de la reforma laboral. Primero se va a desarrollar el debate en general y luego se pasará al "punto por punto". Se estima que la sesión se extienda hasta más allá de las 22 horas, llegando a la votación final cerca de la medianoche.

Live Blog Post

Paro extorsivo, según Manuel Adorni

El paro nacional convocado por la CGT escaló también al terreno político. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la medida de fuerza y acusó a los sindicatos de afectar la libertad de quienes quieren cumplir su jornada laboral.

Durante una entrevista, el funcionario sostuvo que la protesta no solo impacta en la actividad económica sino también en la vida cotidiana de miles de personas que dependen del transporte público para trasladarse. Según planteó, la adhesión de los gremios del transporte impide que muchos trabajadores puedan decidir si acatan o no la huelga.

VER NOTA

Live Blog Post

Donald Trump muestra la factura a Javier Milei

Probablemente los libertarios celebrarán que Javier Milei haya sido nombrado por Donald Trump durante la sesión inaugural del Consejo de Paz, y que haya dicho que el argentino le cae "bien". Pero no es un dato menor que el presidente de Estados Unidos le recordara, ante los medios, que ganó las elecciones legislativas gracias a su apoyo.

"¿Dónde está el presidente Milei?", pregunta Trump en el fragmento que se hizo viral en X, durante su discurso. "Yo lo respaldé. No se supone que respalde a la gente pero los respaldo cuando me caen bien. He tenido un muy buen historial apoyando a candidatos en Estados Unidos, pero ahora apoyo a líderes extranjeros, incluyendo a [el premier húngaro] Viktor Orban, que está aquí, y a otros", agregó.

VER NOTA

Live Blog Post

Fate acepta la conciliación obligatoria

La empresa de neumáticos anunció el acatamiento de la medida dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, con predispocición al diálogo. La intensión oficial es empujar la continuidad de la actividad, aunque los dueños de la compañía ya proyectaron una reconfiguración de las actividades en las instalaciones orientadas al negocio de Aluar.

Live Blog Post

Se desploma la confianza del consumidor

Al igual que ocurrió con la Confianza en el Gobierno en enero, la confianza de los consumidores se desplomó en febrero. Según el informe de la Universidad Torcuato Di Tella, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44,38 puntos, lo que marca una caída mensual del 4,7% y un descenso interanual del 6,09%.

Este indicador funciona como un termómetro clave para medir el impacto social del programa económico, en este caso, del gobierno de Javier Milei. Y el dato refleja un cambio en el clima económico tras varios meses de estabilización relativa. El retroceso se explica principalmente por el deterioro de las expectativas a futuro tras el dato de inflación de enero y por una percepción más negativa sobre la situación económica personal, dos variables estrechamente vinculadas al poder adquisitivo y al nivel de consumo.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Florencia Arietto defendió el cierre de Fate y un obrero la desarmó: "Hace negocio"

Después de FATE, ojo con Stellantis

Vuelos cancelados: 400 operaciones afectadas y arden las aerolíneas

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES