Tensión en el Congreso: Diputados en modo licuadora tratan la reforma laboral

Live Blog Post

Con argumentos, Miguel Ángel Pichetto destruyó la reforma laboral del Gobierno

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, enfrentado con el gobierno de Milei, destruyó con sólidos argumentos el proyecto de reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso.

“Se metieron con las enfermedades de los trabajadores porque se exceden, y tuvieron que dar marcha atrás. Eso pasa cuando se exceden, y seguro algún consultor les dijo que les daba imagen negativa y lo sacaron”, disparó Pichetto.

También defendió a los periodistas y defendió el estatuto de esos profesionales, criticó la creación del FAL y lamentó que los libertarios crean que “se gobierna solo aprobando leyes”.

image