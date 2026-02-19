Florencia Arietto defendió el cierre de Fate y un obrero la desarmó: "Hacés negocio"

Arietto le respondió con su tono habitual, directo y confrontativo: "Yo soy abogada y trabajo como abogada. Tengo una empresa con empleados y te estoy dando un consejo: no te dejes aparatear por el gordo del SUTNA porque va a terminar en cana. Te aparatean, te aparatean y después te dejan tirado", decía en clara alusión a Crespo.

image En LN+, Florencia Arietto confrontó a un operario de la fábrica y el intercambio expuso la distancia entre el discurso político y la realidad de la clase trabajadora.

Luego, intentando mostrarse solidaria con el obrero despedido, terminó siendo expuesta mientras repetía el viejo discurso mileísta antizurdos: "No te dejés aparatear por Crespo, que está haciendo su negocio como todos los zurdos, nada más." Fue ahí que Quiroz terminó por exponerla en vivo: "¿Y usted qué hace ahí sentada? ¿No está haciendo un negocio tampoco? Usted está defendiendo a este gobierno que está dejando a mucha gente en la calle. Usted está haciendo un negocio."

Arietto intentó recomponerse, pero se la notó incómoda y volvió a su frase anterior: "Yo soy abogada y te estoy dando un consejo. Tomalo o dejalo". Y el cierre de Quiroz fue aniquilador: "Puedo ser trabajador pero no soy tonto, señora." Majul quiso ordenar un poco el ambiente, pero el momento ya estaba caldeado y el clip empezó a circular de inmediato.

Las redes dictaron sentencia: "domada" y tendencia nacional

El video completo fue difundido por diferentes cuentas de X (ex Twitter) y replicado por diferentes medios, entre ellos la propia cuenta de La Nación+, que tituló el episodio como un "tenso cruce". Pero en redes, donde acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios, el tono fue otro.

"HERMOSO MOMENTO TELEVISIVO Trabajador de #Fate le cierra el pico magistralmente a la insoportable y verborrágica Florencia Arietto", escribió un usuario. Otro apuntó: "La diputada Florencia Arietto intentó chicanear a un trabajador de FATE y terminó totalmente domada".

Otros comentarios fueron todavía más filosos: "rancia bruta", "insoportable", "no puede sostener dos frases cuando le hablan de laburo real", y un polémico post: "A Florencia Arietto un día un laburante le va a hundir la cara de una piña", que pese al tono violento también sumó miles de interacciones.

image El cruce se volvió viral en X y muchos dieron por "domada" a la diputada bonaerense.

Arietto no es nueva en esta clase de polémicas: pasó del massismo al PRO y ahora es una de las voces más duras del mileísmo en la provincia, siempre parada en el relato "anti-mafias" sindicales, siempre dispuesta a confrontar (ya lo hizo en la fábrica de cosechadoras Vassalli donde los propios obreros la echaron y la pasó mal cuando tildó de "parásitos" a los trabajadores de Lustramax).

Pero esta vez la discusión no fue abstracta, fue concreta, fue personal, fue cara a cara con alguien que se quedó sin trabajo. El punto principal no es quién ganó un round televisivo sino qué dejó en evidencia el intercambio: cuando la política habla de "costos laborales" y el trabajador habla de cómo va a pagar la comida el mes que viene, hay un choque inevitable.

Para los libertarios, Arietto dijo lo que hay que decir sobre los sindicatos; para buena parte de la audiencia, quedó expuesta una desconexión difícil de disimular. Y en un país donde el trabajo no pasa solo por un contrato sino que representa identidad, orgullo y supervivencia, ese tipo de escenas no pasan desapercibidas.

