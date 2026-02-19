La diputada bonaerense Florencia Arietto fue al programa de Luis Majul a bancar la reforma laboral en medio del escándalo por el cierre de Fate, pero este trámite supuestamente cómodo terminó en un cruce áspero con un trabajador que la dejó sin libreto y cambió el clima del estudio. Al aire quedó expuesta la grieta social en horario central.
SU DEFENSA NO SALIÓ SOBRE RUEDAS
Florencia Arietto defendió el cierre de Fate y un obrero la desarmó: "Hacés negocio"
La diputada Florencia Arietto quiso aleccionar a un trabajador de FATE en vivo y terminó "domada". Un minuto al aire que dejó bastante tela para cortar.
FATE bajó la persiana y Florencia Arietto quedó expuesta
FATE, la histórica fábrica de neumáticos, cerró su planta de San Fernando esta semana y dejó a 920 trabajadores en la calle, en un contexto de recesión profunda, caída del consumo y una reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei que busca flexibilizar los despidos y reducir costos empresariales.
La empresa, propiedad de Javier Madanes Quintanilla, habló de "competencia desleal" y "altos costos laborales", pero desde el sindicato SUTNA, conducido por Alejandro Crespo, denunciaron que el cierre forma parte de una estrategia para presionar por cambios en la legislación laboral, algo que también deslizaron dirigentes de la CGT en medio del #ParoGeneral que ya venía calentando el clima.
En ese escenario, Florencia Arietto, diputada provincial por La Libertad Avanza, fue invitada al programa "+Nación" de Luis Majul en La Nación+, señal alineada con el oficialismo, para defender la postura del gobierno y cuestionar al sindicato. Del otro lado estaba Marcelo Quiroz, operario de 46 años con más de veinte en la planta, que fue a contar lo que significa quedarse sin trabajo a esa edad.
Quiroz habló sin gritar, sin chicanas, pero con una firmeza que incomodó al estudio: "Nosotros como trabajadores defendemos nuestros puestos de trabajo. Yo tengo 46 años y me falta un largo, largo camino para jubilarme", comenzó. Y después siguió, apuntando a Arietto: "Y le digo a la señora que vaya ella a buscar suerte en el mercado laboral, igual que yo, que me pongo esta pilcha todos los días y me rompo el lomo como lo hacemos nosotros."
Arietto le respondió con su tono habitual, directo y confrontativo: "Yo soy abogada y trabajo como abogada. Tengo una empresa con empleados y te estoy dando un consejo: no te dejes aparatear por el gordo del SUTNA porque va a terminar en cana. Te aparatean, te aparatean y después te dejan tirado", decía en clara alusión a Crespo.
Luego, intentando mostrarse solidaria con el obrero despedido, terminó siendo expuesta mientras repetía el viejo discurso mileísta antizurdos: "No te dejés aparatear por Crespo, que está haciendo su negocio como todos los zurdos, nada más." Fue ahí que Quiroz terminó por exponerla en vivo: "¿Y usted qué hace ahí sentada? ¿No está haciendo un negocio tampoco? Usted está defendiendo a este gobierno que está dejando a mucha gente en la calle. Usted está haciendo un negocio."
Arietto intentó recomponerse, pero se la notó incómoda y volvió a su frase anterior: "Yo soy abogada y te estoy dando un consejo. Tomalo o dejalo". Y el cierre de Quiroz fue aniquilador: "Puedo ser trabajador pero no soy tonto, señora." Majul quiso ordenar un poco el ambiente, pero el momento ya estaba caldeado y el clip empezó a circular de inmediato.
Las redes dictaron sentencia: "domada" y tendencia nacional
El video completo fue difundido por diferentes cuentas de X (ex Twitter) y replicado por diferentes medios, entre ellos la propia cuenta de La Nación+, que tituló el episodio como un "tenso cruce". Pero en redes, donde acumuló miles de reproducciones y cientos de comentarios, el tono fue otro.
"HERMOSO MOMENTO TELEVISIVO Trabajador de #Fate le cierra el pico magistralmente a la insoportable y verborrágica Florencia Arietto", escribió un usuario. Otro apuntó: "La diputada Florencia Arietto intentó chicanear a un trabajador de FATE y terminó totalmente domada".
Otros comentarios fueron todavía más filosos: "rancia bruta", "insoportable", "no puede sostener dos frases cuando le hablan de laburo real", y un polémico post: "A Florencia Arietto un día un laburante le va a hundir la cara de una piña", que pese al tono violento también sumó miles de interacciones.
Arietto no es nueva en esta clase de polémicas: pasó del massismo al PRO y ahora es una de las voces más duras del mileísmo en la provincia, siempre parada en el relato "anti-mafias" sindicales, siempre dispuesta a confrontar (ya lo hizo en la fábrica de cosechadoras Vassalli donde los propios obreros la echaron y la pasó mal cuando tildó de "parásitos" a los trabajadores de Lustramax).
Pero esta vez la discusión no fue abstracta, fue concreta, fue personal, fue cara a cara con alguien que se quedó sin trabajo. El punto principal no es quién ganó un round televisivo sino qué dejó en evidencia el intercambio: cuando la política habla de "costos laborales" y el trabajador habla de cómo va a pagar la comida el mes que viene, hay un choque inevitable.
Para los libertarios, Arietto dijo lo que hay que decir sobre los sindicatos; para buena parte de la audiencia, quedó expuesta una desconexión difícil de disimular. Y en un país donde el trabajo no pasa solo por un contrato sino que representa identidad, orgullo y supervivencia, ese tipo de escenas no pasan desapercibidas.
-----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia
Paro total en todos los puertos: Los cruceros no salen ni entran
Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma
Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia