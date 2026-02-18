Guerra de tocayos: Luzu apuntó contra Luzu TV y Nico Occhiato recogió el guante

Nicolás Occhiato y el negocio del streaming joven que mira a España

Del lado argentino está Luzu TV, el canal fundado en 2020 por Nicolás Occhiato, que pasó de figura de reality a empresario del streaming y hoy maneja uno de los proyectos digitales más vistos del país, con picos de más de 60 mil espectadores en vivo y millones de suscriptores en YouTube.

Sus programas emblema Nadie Dice Nada y Antes Que Nadie construyeron una comunidad joven, intensa, fiel y acostumbrada a un tono descontracturado donde el humor crudo, las charlas sobre sexo, relaciones y chismes forman parte del combo. Para muchos es espontaneidad generacional; para otros, es contenido liviano que apuesta más al impacto que a la profundidad.

image Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, mandó una respuesta conciliadora para evitar el conflicto, pero igualmente dejó abierta la discusión cultural.

Ahí es donde el cruce deja de ser anecdótico y se vuelve interesante: cuando un creador con trayectoria internacional siente que su reputación puede verse afectada por asociación, el debate ya no es solo legal sino cultural. Porque Luzu TV no es marginal ni desconocido; es uno de los símbolos del nuevo entretenimiento argentino que desplazó a la televisión tradicional y construyó verdadero poder.

A todo esto, Occhiato lanzó una respuesta en X al descargo del youtuber que, lejos de la confrontación, fue estratégica. "Cuando quieras te invitamos a LUZU, Luzu jaja. Sería un honor entrevistarte ya que fuiste un pionero en la creación de contenido en internet a nivel mundial y nosotros tenemos una gran comunidad en Latam que de a poquito está creciendo cada vez mas", escribió.

tweet-2023855489176785237

Ver posteo original en X

Una salida elegante que convirtió un posible conflicto en oportunidad de contenido y que, además, evitó agrandar la grieta digital.

Ahora bien, más allá de la pelea Luzu vs Luzu, ¿qué imagen proyecta el streaming argentino cuando sale de su propio ecosistema? Porque en un mercado globalizado, donde las marcas personales son activos millonarios y la reputación se construye durante años, el nombre no es un detalle menor sino un activo estratégico.

-----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Una de las principales cadenas de supermercados de la Argentina se desploma