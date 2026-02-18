Desde España, Luzu salió a marcar la cancha y durante uno de sus últimos vivos, puso en discusión algo más que una confusión de nombres con Luzu TV, defendiendo su marca, su prestigio y su reputación en un mercado que ya es global. Del otro lado, Nicolás Occhiato respondió con cintura política, aunque la polémica ya quedó instalada.
"CUANDO QUIERAS TE INVITAMOS"
Guerra de tocayos: Luzu apuntó contra Luzu TV y Nico Occhiato recogió el guante
El youtuber español Luzu se despachó contra el canal Luzu TV por el uso de su marca y Nicolás Occhiato le salió al cruce sin filtros. ¿Se viene algo más grande?
Luzu (el español) dejó de reírse del algoritmo y se despachó en Twitch
Borja Luzuriaga Vázquez, conocido hace más de 15 años en internet como Luzu, es uno de los pioneros del gaming en español cuando YouTube todavía era territorio en construcción y Twitch ni siquiera estaba en el radar latino. Con más de 6,8 millones de seguidores en X, casi 3 millones de suscriptores en YouTube y una marca registrada desde hace años, no es un improvisado que apareció ayer.
Por eso, no sorprendió lo que pasó ayer en pleno stream, visiblemente molesto por la confusión de nombres, en respuesta a un comentario que había leído en el chat: "Lo peor, ¿sabéis qué es? Que este podcast argentino hace un montón de huevadas, y luego hay gente que se emputa con ellos y ponen un tuit en plan: 'Qué triste la gente a la que le gusta Luzu', ¿sabéis? Y están hablando de ellos, no de mí. Pero hay otros que creen que soy yo."
"Déjame en paz, no es mi culpa. Y yo soy propietario del nombre 'Luzu' desde hace muchísimo tiempo. No les he puesto una demanda porque no me apetece. Si yo mañana me mudo a un barrio que se llama Giorgio Armani, no puedo abrir una colonia que se llame igual, porque ya hay una que se llama así", siguió el español, defendiendo su propiedad de marca.
El clip se viralizó en X a partir de publicaciones como la de @porquetendencia y superó el millón y medio de visualizaciones en cuestión de horas, generando comentarios, comparaciones y una polarización bastante previsible entre quienes defienden a uno u otro. Pero lo más interesante no fue la amenaza de demanda, sino el trasfondo: la confusión constante entre su marca personal y un medio argentino que juega en otra liga estética y discursiva.
Nicolás Occhiato y el negocio del streaming joven que mira a España
Del lado argentino está Luzu TV, el canal fundado en 2020 por Nicolás Occhiato, que pasó de figura de reality a empresario del streaming y hoy maneja uno de los proyectos digitales más vistos del país, con picos de más de 60 mil espectadores en vivo y millones de suscriptores en YouTube.
Sus programas emblema Nadie Dice Nada y Antes Que Nadie construyeron una comunidad joven, intensa, fiel y acostumbrada a un tono descontracturado donde el humor crudo, las charlas sobre sexo, relaciones y chismes forman parte del combo. Para muchos es espontaneidad generacional; para otros, es contenido liviano que apuesta más al impacto que a la profundidad.
Ahí es donde el cruce deja de ser anecdótico y se vuelve interesante: cuando un creador con trayectoria internacional siente que su reputación puede verse afectada por asociación, el debate ya no es solo legal sino cultural. Porque Luzu TV no es marginal ni desconocido; es uno de los símbolos del nuevo entretenimiento argentino que desplazó a la televisión tradicional y construyó verdadero poder.
A todo esto, Occhiato lanzó una respuesta en X al descargo del youtuber que, lejos de la confrontación, fue estratégica. "Cuando quieras te invitamos a LUZU, Luzu jaja. Sería un honor entrevistarte ya que fuiste un pionero en la creación de contenido en internet a nivel mundial y nosotros tenemos una gran comunidad en Latam que de a poquito está creciendo cada vez mas", escribió.
Una salida elegante que convirtió un posible conflicto en oportunidad de contenido y que, además, evitó agrandar la grieta digital.
Ahora bien, más allá de la pelea Luzu vs Luzu, ¿qué imagen proyecta el streaming argentino cuando sale de su propio ecosistema? Porque en un mercado globalizado, donde las marcas personales son activos millonarios y la reputación se construye durante años, el nombre no es un detalle menor sino un activo estratégico.
