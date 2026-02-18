La NASA bajo presión: Enfrenta nuevo ensayo para Artemis II tras peligrosa fuga de combustible

El problema parecía haberse resuelto, sin embargo, el ensayo finalizó prematuramente.

"Los ingenieros realizaron una primera prueba de cuenta regresiva terminal, contando aproximadamente 5 minutos restantes, antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera automáticamente la cuenta regresiva debido a un pico en la tasa de fuga de hidrógeno líquido".

La nueva prueba de fuego de la NASA

Este jueves 19/02 es cuando la NASA enfrentará la nueva prueba de fuego: Ver si la fuga de combustible, en realidad, está solucionada.

De acuerdo con distintos informes de medios, las fugas de combustible han perseguido a la NASA en ensayos de otras misiones, convirtiéndose en un enemigo ya conocido.

"Durante el fin de semana, los equipos reemplazaron un filtro en el equipo de apoyo terrestre que se sospechaba que reducía el flujo de hidrógeno líquido durante una prueba de repostaje parcial realizada el 12 de febrero", aseguró la NASA.

Se espera que la nueva prueba para Artemis II, se prolongue hasta aproximadamente el viernes 20 de febrero.

Según la NASA, se pondrá a prueba "al equipo de lanzamiento, así como a los equipos de apoyo del Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y otros centros de apoyo de la NASA, a través de una amplia gama de operaciones, incluyendo la carga de propelente líquido criogénico en los tanques del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial)".

El sitio especializado Space detalla que, "la agencia planea cargar más de 700.000 galones (2,65 millones de litros) de hidrógeno líquido (LH2) y oxígeno líquido (LOX) en el cohete".

La NASA también pondrá a prueba "la realización de una cuenta regresiva para el lanzamiento, la demostración de la capacidad de reciclar el reloj de cuenta regresiva y el vaciado de los tanques para practicar los procedimientos de limpieza", detalla la agencia espacial.

"Estos pasos garantizan que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento", enfatiza.

La NASA ha determinado el 6 de marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna.

-------

Más noticias en Urgente24

Hércules de la FAA que iba a buscar repuestos para los F-16 se declaró en emergencia

Joe Lewis construye un búnker militar de 4.000 m² sin autorización en plena Patagonia

Escándalo en Banco Santander: Más de 30 cierres y 500 empleos en jaque

La adictiva miniserie ideal para empezar y terminar este finde largo

Crisis de vehículos eléctricos en Estados Unidos y Europa: La industria pierde US$65.000 millones