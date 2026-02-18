La NASA bajo presión: Enfrenta nuevo ensayo para Artemis II tras peligrosa fuga de combustible

La NASA está bajo la mirada del mundo entero luego de que fallara el primer ensayo general para la misión Artemis II. La agencia espacial estadounidense va por su segundo intento para verificar que todo ande bien antes del vuelo hacia la Luna. El momento crucial será este jueves 19/02 cuando realizarán el llenado del tanque.
¿Qué pasó con el cohete de la misión Artemis II?
Aumenta la expectativa por el nuevo ensayo general húmedo de Artemis II de la NASA, la misión tripulada a la Luna.
Por segunda vez, la NASA volverá a intentar cargar combustible para su enorme cohete lunar en una prueba que se considera crucial, considerando todo lo que ha pasado.
Y es que, el primer ensayo no terminó como se esperaba debido a una fuga de combustible.
La NASA explicó: "Durante el llenado del tanque, los ingenieros dedicaron varias horas a solucionar una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz utilizada para dirigir el propelente criogénico a la etapa central del cohete, lo que los retrasó en la cuenta regresiva".
El problema parecía haberse resuelto, sin embargo, el ensayo finalizó prematuramente.
"Los ingenieros realizaron una primera prueba de cuenta regresiva terminal, contando aproximadamente 5 minutos restantes, antes de que el secuenciador de lanzamiento terrestre detuviera automáticamente la cuenta regresiva debido a un pico en la tasa de fuga de hidrógeno líquido".
La nueva prueba de fuego de la NASA
Este jueves 19/02 es cuando la NASA enfrentará la nueva prueba de fuego: Ver si la fuga de combustible, en realidad, está solucionada.
De acuerdo con distintos informes de medios, las fugas de combustible han perseguido a la NASA en ensayos de otras misiones, convirtiéndose en un enemigo ya conocido.
"Durante el fin de semana, los equipos reemplazaron un filtro en el equipo de apoyo terrestre que se sospechaba que reducía el flujo de hidrógeno líquido durante una prueba de repostaje parcial realizada el 12 de febrero", aseguró la NASA.
Se espera que la nueva prueba para Artemis II, se prolongue hasta aproximadamente el viernes 20 de febrero.
Según la NASA, se pondrá a prueba "al equipo de lanzamiento, así como a los equipos de apoyo del Centro de Control de Misión del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston y otros centros de apoyo de la NASA, a través de una amplia gama de operaciones, incluyendo la carga de propelente líquido criogénico en los tanques del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial)".
El sitio especializado Space detalla que, "la agencia planea cargar más de 700.000 galones (2,65 millones de litros) de hidrógeno líquido (LH2) y oxígeno líquido (LOX) en el cohete".
La NASA también pondrá a prueba "la realización de una cuenta regresiva para el lanzamiento, la demostración de la capacidad de reciclar el reloj de cuenta regresiva y el vaciado de los tanques para practicar los procedimientos de limpieza", detalla la agencia espacial.
"Estos pasos garantizan que el equipo esté completamente preparado para el día del lanzamiento", enfatiza.
La NASA ha determinado el 6 de marzo como la fecha más temprana posible para el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna.
