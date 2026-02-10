Sorpresa en Venus: El hallazgo subterráneo que deja sin aliento a la ciencia

"La Universidad de Trento ha demostrado por primera vez la existencia de un tubo de lava que desemboca en el subsuelo del planeta", informa esa casa de estudios.

Para el estudio, los científicos analizaron imágenes del Radar de Apertura Sintética (SAR), a bordo de la nave Magallanes de la NASA, obtenidas entre 1990 y 1992.

"Analizamos las imágenes del radar de Magallanes en zonas que mostraban indicios de colapso superficial localizado, utilizando una técnica de imagen que desarrollamos para detectar y caracterizar conductos subterráneos cerca de claraboyas", dijo Lorenzo Bruzzone, coordinador de la investigación.

Claraboyas es interpretado como el colapso parcial del techo de una cueva volcánica.

Bruzzone también es catedrático de Telecomunicaciones y jefe del Laboratorio de Teledetección del Departamento de Ingeniería de la Información y Ciencias de la Computación de la Universidad de Trento.

side-by-side earth and venus.png Por lo visto, la actividad volcánica no es exclusiva de la Tierra, han dicho los investigadores luego del hallazgo en Venus.

Lo que descubrieron los científicos

El análisis mostró que Venus tiene túneles. Los científicos descubrieron un gigantesco tubo de lava en las profundidades del planeta hermano de la Tierra.

El descubrimiento se ha realizado en la región del Monte Nyx, donde los investigadores detectaron una "claraboya” o pozo superficial.

"Nuestros análisis revelaron la existencia de un gran conducto subterráneo en la región del Monte Nyx, el relieve geológico que lleva el nombre de la diosa griega de la Noche. Interpretamos la estructura como un posible tubo de lava (piroducto), con un diámetro estimado de aproximadamente un kilómetro, un espesor de techo de al menos 150 metros y una profundidad subterránea de al menos 375 metros", explica Bruzzone.

El tubo de lava identificado, al parecer, es más ancho y alto que los detectados en la Tierra o predichos para Marte.

Los análisis también permiten a los científicos plantear la hipótesis de que el túnel en el subsuelo de Venus podría extenderse al menos 45 kilómetros.

Según Bruzzone, "para confirmar esta hipótesis e identificar otros posibles tubos de lava, se necesitan nuevas imágenes y datos de mayor resolución adquiridos mediante sistemas de radar de penetración superficial. Por lo tanto, los resultados de este estudio son muy prometedores para futuras misiones a Venus".

Los científicos han dicho que este descubrimiento aporta nuevas claves sobre la evolución geológica del planeta y que apenas es el comienzo.

"Nuestro descubrimiento de los tubos de lava de Venus es sólo el comienzo de un largo y fascinante proyecto de investigación", concluye el investigador.

Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica Nature Communications.

