Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero

Andrés Sabalette, gerente de la clínica Juan XXIII, de General Roca, comentó que "la situación de PAMI es la misma para todos". Y en ese sentido, aclaró que "si bien los convenios son individuales, cada institución tiene su convenio, el modelo es único", y que "todos tenemos el mismo tipo de convenio y la misma dinámica de facturación y de pago". Por ese motivo, sostuvo que “el planteo no es individual, sino colectivo".

Riesgo en el pago de salarios

Uno de los puntos más destacados en el comunicado es la dificultad para afrontar las obligaciones laborales. Las clínicas dependen del cobro de la facturación de los módulos de Nivel II y III para pagar los salarios de su personal, los cuales históricamente se abonan el último día hábil de cada mes.

El corrimiento de las fechas de pago por parte de la obra social implica, en muchos casos, "la imposibilidad material de abonar los haberes", lo que conlleva graves consecuencias para la operatividad diaria de los prestadores. A esto se suma un atraso de un mes en el pago de las prestaciones ambulatorias y una pérdida del valor real de los módulos frente a la inflación.

"Hay clínicas que no pueden pagar sueldos, que no pueden pagar a proveedores de insumos esenciales, y eso nos quita recursos para dar los servicios con seguridad", detalló Sabalette. Por esto, sostuvo, las decisiones anunciadas buscan administrar los recursos en un contexto de restricción financiera.

Además, dijo que esta no es una situación inédita, y explicó que los conflictos con el PAMI "son situaciones que se han repetido a lo largo de la historia", aunque aclaró que "lo que es un poco inédito, porque hacía varios años que no ocurría, es el atraso en los pagos".

Según precisó, durante gestiones anteriores y también al inicio de la actual "teníamos problemas con los valores, con la actualización de precios, pero no con los plazos de pago".

leguizamo-pami.png Si bien las instituciones expresaron su confianza en la gestión de las autoridades centrales del PAMI y ratificaron su voluntad de diálogo, advirtieron que la situación "ha llegado a un límite crítico".

La suspensión de servicios será progresiva

Ante la falta de respuestas, las instituciones de salud han fijado una fecha límite:

Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes Si no se regulariza la deuda ni se obtienen respuestas concretas, la limitación de servicios comenzará el día 10 del corriente mes

La medida se instrumentará de forma progresiva, iniciando con la suspensión de "prestaciones ambulatorias y programadas", con el objetivo de preservar, mientras sea posible, la atención de urgencias.

Los prestadores aclararon que estas acciones no son medidas de fuerza gremial ni responden a una voluntad deliberada, sino que son la "consecuencia inevitable" de la imposibilidad de sostener los costos operativos únicamente con el esfuerzo de las empresas.

De persistir el silencio oficial, advirtieron que "la suspensión total de las prestaciones se tornará inevitable", generando un perjuicio directo para los jubilados y pensionados de la región.

Los reclamos puntuales para evitar el corte de servicios, son tres:

- La regularización inmediata de la deuda existente.

- Una reunión urgente para consensuar soluciones que garanticen la sustentabilidad.

- La reactivación de una 'mesa técnica' de trabajo para adecuar los aranceles.

Neuquén va a la Justicia para cobrarle una millonaria deuda al PAMI

Por otra parte, la provincia del Neuquén, a través del ministerio de Salud, que conduce Martín Regueiro, formalizó un reclamo judicial contra el (PAMI) por una deuda que entre capital e intereses supera los $1.500 millones, correspondiente a prestaciones de salud que el sistema público provincial brindó a sus beneficiarios y no fueron canceladas.

Según se informó oficialmente, el certificado de deuda detalla que el monto asciende a $1.056.798.055,85, al cual se sumarán intereses calculados a tasa activa del Banco Provincia del Neuquén desde el 10 de abril de 2025 -fecha de notificación formal de la deuda- hasta su efectivo pago ($1.510.702.157,29).

