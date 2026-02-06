El transporte aumenta periódicamente y no hay saldo que alcance en la tarjeta Sube. Sin embargo hoy en día se puede pagar el colectivo y subte con otros medios como billeteras virtuales o tarjetas bancarias y gracias a ellas vas a poder viajar gratis.
APROVECHALO
Cómo viajar totalmente gratis en subte y colectivo durante febrero
El transporte volvió a aumentar y hay una forma de viajar gratis en subte y colectivo gracias a billeteras virtuales y bancos.
Si utilizás el transporte todos los días seguramente gran parte de tu sueldo se va en pagar colectivo, subte o tren. Gracias a estas promociones vas a poder ahorrar y a fin de mes el bolsillo no va a sentir tanto este gasto en viáticos que aumenta constantemente.
Viajar gratis en colectivo y subte
Naranja X tiene una promoción donde devuelve hasta $20.000 pagando el transporte público con sus tarjetas de crédito Mastercard o Visa. El pago se debe realizar mediante las billeteras propias de los celulares como Apple Pay y Google Pay. Es uno de los descuentos más grandes.
Banco Nación también te permite viajar 100% gratis: si usás tarjetas Visa (crédito y débito) del Banco Nación tendrás reintegro total con tope mensual de $10.000 por tarjeta. Tarjetas MasterCard del mismo banco también tienen el 100% del pasaje con tope de $2.000 mensuales.
Las tarjetas de débito de bancos como Banco Galicia ofrecen un 100% con tope mensual pagando vía Google Pay o Apple Pay. Todo sin contacto acercando el celular al lector de los molinetes de subte o a la máquina propia de los colectivos.
—————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La peligrosa estafa que circula en redes y ya sembró terror
Furor por esta nueva billetera virtual que rinde más en Argentina y destronó a todas
Chau Shein: la decisión de Argentina que golpea al gigante chino
Tiembla Mercado Pago: la nueva billetera virtual que arrasa en Argentina