Antes de que estallara la polémica por la adjudicación de la provisión de caños para el proyecto de GNL de Southern Energy a la firma india Welspun —que dejó fuera al Grupo Techint—, la compañía de Paolo Rocca había logrado asegurarse un contrato estratégico para el desarrollo energético de Vaca Muerta.
PODER SÓLIDO
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Duplicar Norte destraba la logística del shale, impulsa exportaciones millonarias y consolida a Techint como actor clave del sector.
Se trata de la adjudicación del proyecto Duplicar Norte, una obra fundamental para evacuar la producción del hub norte de Vaca Muerta y evitar nuevos cuellos de botella logísticos, según publicó Data Energía.
La empresa fue seleccionada por Oleoductos del Valle (Oldelval) para ejecutar la construcción de un nuevo oleoducto de más de 200 kilómetros, que atravesará las provincias de Neuquén y Río Negro. El proyecto contempla la instalación de un ducto de 24 pulgadas de diámetro, con una extensión total de aproximadamente 207 kilómetros, que conectará la estación de bombeo Auca Mahuida con la de Allen, reforzando el sistema troncal de transporte de crudo de la cuenca neuquina.
La importancia del nuevo oleoducto
Con la puesta en marcha de Duplicar Norte, la capacidad del sistema de Oldelval se incrementará de manera sustancial: pasará de 20.400 a 55.400 metros cúbicos diarios, acompañando el crecimiento acelerado del shale oil. Esta ampliación se vuelve crítica en un contexto en el que la producción no convencional ya supera los 600.000 barriles diarios y amenaza con enfrentar descuentos de precio si la infraestructura no acompaña el ritmo de extracción.
Desde la compañía destacaron que el contrato implica un desafío integral que combina ingeniería de alta complejidad, planificación logística y ejecución en campo. Mariano Rebollo, Oil & Gas Business Project Manager de Techint Ingeniería y Construcción, subrayó a Data Energía que los equipos ya están preparados para avanzar con tecnología de vanguardia, manteniendo un fuerte foco en la seguridad operativa y la eficiencia constructiva.
La obra demandará una inversión estimada de entre US$380 millones y US$400 millones y fue firmada bajo un esquema contractual “ship or pay”, con la participación de operadoras de peso como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este modelo garantiza capacidad contratada, previsibilidad de ingresos y financiamiento privado, alineándose con los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El impacto del oleoducto en Vaca Muerta
Para el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, la ampliación del sistema responde a una necesidad urgente para sostener el dinamismo productivo de una de las zonas más activas de la cuenca.
El impacto del proyecto también se refleja en el empleo y en la macroeconomía. Se estima que la obra demandará alrededor de 850 trabajadores en su pico de construcción, previsto para el primer trimestre de 2026. En términos operativos, la primera etapa permitirá transportar hasta 220.000 barriles diarios hacia fines de este año, mientras que el objetivo final es alcanzar los 500.000 barriles diarios para marzo de 2027.
A nivel macroeconómico, Duplicar Norte resulta clave para sostener exportaciones de crudo por entre US$6.000 millones y US$8.000 millones anuales. Integrado con los sistemas Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur (VMOS), Oldelval podrá canalizar cerca del 80% del petróleo producido hacia Puerto Rosales y Punta Colorada, consolidando a la Argentina como un actor relevante en el mercado energético global.
