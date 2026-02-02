Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta

La obra demandará una inversión estimada de entre US$380 millones y US$400 millones y fue firmada bajo un esquema contractual “ship or pay”, con la participación de operadoras de peso como Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén. Este modelo garantiza capacidad contratada, previsibilidad de ingresos y financiamiento privado, alineándose con los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El impacto del oleoducto en Vaca Muerta

Para el CEO de Oldelval, Ricardo Hösel, la ampliación del sistema responde a una necesidad urgente para sostener el dinamismo productivo de una de las zonas más activas de la cuenca.

El impacto del proyecto también se refleja en el empleo y en la macroeconomía. Se estima que la obra demandará alrededor de 850 trabajadores en su pico de construcción, previsto para el primer trimestre de 2026. En términos operativos, la primera etapa permitirá transportar hasta 220.000 barriles diarios hacia fines de este año, mientras que el objetivo final es alcanzar los 500.000 barriles diarios para marzo de 2027.

A nivel macroeconómico, Duplicar Norte resulta clave para sostener exportaciones de crudo por entre US$6.000 millones y US$8.000 millones anuales. Integrado con los sistemas Duplicar Plus y Vaca Muerta Sur (VMOS), Oldelval podrá canalizar cerca del 80% del petróleo producido hacia Puerto Rosales y Punta Colorada, consolidando a la Argentina como un actor relevante en el mercado energético global.

