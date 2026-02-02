Luis Caputo admitió cortocircuito con Lavagna y confirmó que se suspende el nuevo IPC

Pero los trascendidos apuntaban a que más que a un "cierre de etapa" la salida estuvo vinculada a factores relacionados con la nueva metodología de medición de la inflación, cuyo primer resultado estaba previsto que se publique le próximo 10/02. Ahora Caputo lo confirma.

El nuevo IPC le da mayor peso (ponderación) a los servicios (que abarca las tarifas) que a lo bienes (como los alimentos), lo que tendría un impacto al alza sobre el índice de precios al consumidor (lo advirtió el Banco Centra en un informe reciente) en un momento en el que el mismo no logra perforar el 2%.

En ese marco y tras la renuncia, desde el Gobierno hicieron trascender que había una discrepancia con Lavagna sobre el momento en el que el nuevo IPC debía ponerse en funcionamiento.

Según esa versión, Lavagna quería publicar el nuevo índice "ya mismo", mientras que en el Ejecutivo querían demorar su publicación hasta que se logre un mayor avance en la quita de subsidios sobre las tarifas de los servicios públicos, y de esa forma evitar un IPC más elevado (solo en febrero está prevista una suba del gas del 17%).

Caputo confirmó esa versión y que el nuevo IPC se pospondrá, por lo que se mantendrá el vigente.

“Vamos a mantenerlo (al IPC actual) hasta el proceso de desinflación esté consolidado. Por ahora sigue como está. Como estamos muy confiados de que la inflación va a caer, no queremos dar lugar a especulaciones”, expresó el ministro.

Antes de las declaraciones del ministro, el periodista Luis Majul leyó en su programa de El Observador un mensaje de una "alta fuente" del Gobierno que anticipaba una decisión política de posponer el nuevo IPC y ponía en entredicho la solvencia técnica del indicador.

"Marco Lavagna quería cambiar el índice con el que se calcula el IPC ya mismo. La clave de los índices son siempre los ponderadores. El tema es si los ponderadores están armados con precios distorsionados, por ejemplo, las tarifas pisadas por el kirchnerismo, el ponderador está mal", leyó Majul.

Y completó: "La razón política de lo que pasó: la inflación va a bajar y el Gobierno quiere que digan que bajó porque se cambió el índice".

El ministro de Economía ratificó esa última postura en diálogo con Jonatan Viale.

“Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estabamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga”, dijo.

“La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora”, completó.

