Regreso de BTS en vivo por Netflix: Cuándo y a qué hora lo pasan en Argentina

El momento elegido para regresar a los escenarios es este 21/03, justamente, un día después del lanzamiento de ARIRANG, el quinto álbum de estudio del grupo que cuenta con 14 canciones.

BTS además realizará una gran gira que abarcará 34 ciudades en 82 fechas.

"Con una transmisión global en vivo sin precedentes, un documental y una extensa gira mundial que abarca varios continentes, el regreso de BTS se erige como un momento cultural decisivo", dijo Netflix, recoge la BBC.

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¿Cómo ver la actuación en vivo de BTS en Netflix si estás en Argentina?

El recital de la boyband surcoreana será transmitido en vivo por Netflix desde la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl. Puedes buscarlo como BTS: The comeback live / ARIRANG.

TUDUM informó que, el espectáculo comenzará a las 8 pm (hora Cora del Sur) y se retransmitirá en directo a todo el mundo, lo que significa que se verá en horas distintas dependiendo del país donde estén los fanáticos.

"Como el programa sigue el horario estelar de Corea, los espectadores en América lo verán temprano por la mañana, mientras que gran parte de Europa, África y Asia lo sintonizarán más tarde", indicaron.

En concreto, esta es la hora en que comenzará el show en vivo de BTS por Netflix:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 05:00 am (21 de marzo)

05:00 am (21 de marzo) Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 06:00 am (21 de marzo)

06:00 am (21 de marzo) Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 07:00 am (21 de marzo)

07:00 am (21 de marzo) Argentina , Brasil, Chile, Uruguay: 08:00 am (21 de marzo)

Embed - BTS: EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG | Tráiler oficial | Netflix

Documental de BTS en Netflix

Hay más para los millones de fans de BTS en todo el mundo, conocidos colectivamente como ARMY.

Y es que, Netflix también anunció el lanzamiento de un documental que mostrará a BTS enfrentándose a dilemas como "cómo empezar de nuevo".

"¡Están de vuelta! BTS se reúne en Los Ángeles para grabar su álbum 'ARIRANG'. Este documental ofrece acceso sin precedentes a la banda, que comienza una nueva era", informó Netflix.

"A través de momentos de duda, risa y redescubrimiento, crean música nueva que refleja quiénes son ahora, culminando en lo que se convertirá en un álbum emblemático de su época", añadió.

Finalmente, con ustedes, el tráiler del documental que millones de fans en todo el mundo están esperando ver:

Embed - BTS: EL REGRESO | Documental | Tráiler oficial | Netflix

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