Juan Carlos Valencia González es el nuevo jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es un escenario muy diferente para la DEA y la Justicia estadounidense. Perseguir a un ciudadano mexicano es lo clásico. Ir sobre un estadounidense es muy diferente....
JUAN CARLOS VALENCIA GONZÁLEZ
El nuevo jefe de Jalisco Nueva Generación es... estadounidense, hijo de 'Maradona'
Un ciudadano estadounidense dirige ahora el Cártel Jalisco Nueva Generación y por eso tiene protecciones constitucionales que no tuvo 'el Mencho'.
José de Córdoba, Santiago Pérez y Steve Fisher en The Wall Street Journal:
"Según informaron funcionarios mexicanos y estadounidenses, tan pronto como el capo Nemesio 'El Mencho' Oseguera fue enterrado a principios de marzo en un ataúd dorado, entre baladas populares y rodeado de carrozas repletas de arreglos florales, su hijastro, nacido en California, comenzó a ascender al trono del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según estos funcionarios, el ascenso de Juan Carlos Valencia González, de 41 años, marca la coronación formal de la dinastía de la familia Valencia, originaria del oeste de México, al frente de la organización conocida por su destreza paramilitar y su conquista territorial.
Las agencias de inteligencia estadounidenses podrían enfrentar obstáculos legales para obtener información personal de Valencia González debido a su lugar de nacimiento. (…)
Según las normas para la vigilancia de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, Estados Unidos normalmente necesitaría la aprobación del fiscal general y, además, convencer a un tribunal secreto de inteligencia extranjera de que Valencia González actúa como «agente de una potencia extranjera», como un grupo terrorista internacional. Si bien estos obstáculos son superables, los requisitos procesales adicionales podrían entorpecer una operación ágil, según afirmaron funcionarios estadounidenses, tanto en activo como retirados. (…)".
'Maradona'
Valencia González, conocido por apodos como “Calvo”, “Bomba” y “R-3”, nació en Santa Ana, California. Se ofrece una recompensa de US$ 5 millones por su captura, recuerda el WSJ.
También proviene de una familia con gran tradición en el narcotráfico, según Margarito Flores, un antiguo narcotraficante estadounidense de alto rango que en su momento hizo negocios con Oseguera.
"Tiene un pedigrí excepcional", afirmó Flores, quien ahora dirige una consultora que capacita a policías sobre cómo atrapar a narcotraficantes.
El padre biológico de Valencia González, Armando Valencia Cornelio, fue el fundador del Cártel del Milenio en la década de 1970. Conocido como 'Maradona', Valencia Cornelio fue liberado de una prisión estadounidense en 2020 por motivos de salud.
Dificultades
"(...) Mientras tanto, los agentes del orden público tienen más limitaciones en las herramientas de investigación que pueden utilizar con los ciudadanos estadounidenses y México no les permite realizar operaciones en el país.
La vigilancia de alta definición proporcionada por los drones de la Agencia Central de Inteligencia fue crucial para eliminar al anterior jefe, Oseguera. La inteligencia militar mexicana identificó a un hombre cercano a una de las amantes de Oseguera que llevó a la mujer a Tapalpa, una comunidad turística de fin de semana en el oeste de México, declaró el secretario de Defensa mexicano, general Ricardo Trevilla.
A petición de México, la CIA posicionó un dron Predator desarmado sobre un complejo vacacional en Tapalpa, donde observó a un hombre salir de un vehículo y abrazar efusivamente a la amante de Oseguera, según fuentes cercanas a la operación. Los servicios de inteligencia dedujeron que el hombre debía ser el propio Oseguera, ya que ¿quién más se atrevería a mostrarse tan cercano a la novia del capo? Horas después, las fuerzas especiales mexicanas irrumpieron en el escondite, abatiendo a Oseguera y a 8 de sus guardaespaldas.
La ciudadanía de Valencia González aumentaría drásticamente la gravedad de la situación si Trump cumpliera con su deseo, expresado públicamente, de llevar a cabo asesinatos selectivos contra narcotraficantes mexicanos. (…)".
Un jefe violento
"Valencia González es visto ahora como el líder con mayor legitimidad interna para asegurar una transferencia pacífica del poder y evitar la desintegración de los vastos dominios de Jalisco, dijo Eduardo Guerrero, un consultor de seguridad mexicano.
Su madre, Rosalinda González Valencia, quien se volvió a casar con Oseguera, se forjó una reputación con la banda de los 'Cuinis', llamada así por una pequeña ardilla de rápida reproducción. Los 'Cuinis' se convirtieron en un sofisticado brazo financiero del cártel de Jalisco, de Oseguera, y en clave para el éxito de la organización tanto en Japón como en el extranjero.
Un informe reciente de la Fiscalía General de la República de México describe a Valencia González como extremadamente violento. Sin embargo, funcionarios familiarizados con el grupo criminal creen que intentará mantenerse alejado de las autoridades estadounidenses tras la muerte de Oseguera.
Valencia González fue uno de las líderes de las unidades Delta y Grupo Élite, desplegadas por el cártel en incursiones paramilitares contra organizaciones criminales rivales para asegurar rutas y territorios lucrativos en todo el país.
El cártel de Jalisco, conocido por el entrenamiento militar de sus sicarios, ha asesinado a más de 100 funcionarios estatales, incluido un exgobernador. También derribó un helicóptero militar en 2015.
El hijo biológico mayor de Oseguera, Rubén Oseguera González, también ciudadano estadounidense nacido en California, no pudo recibir el ascenso: fue condenado a cadena perpetua en un tribunal federal de Washington, D.C., el año pasado."
Una persona familiarizada con la dinámica del cártel afirmó que al menos 2 lugartenientes de alto rango acordaron no disputar la pretensión del hijastro de Oseguera al trono para asegurar la continuidad del negocio, entre ellos Audias 'El Jardinero' Flores, quien controla una extensa zona de Jalisco y otros estados del oeste con camionetas equipadas con ametralladoras calibre .50. La Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrece una recompensa de US$ 5 millones por su captura. (...)".
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