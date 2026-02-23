¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Durante años, realizó trabajos para el cartel de Jalisco: tareas de sicariato y de protección de los jefes de la organización. Oseguera encabezó la consolidación del grupo de narcos a inicios de la década de 2010. Durante años, realizó trabajos para el cartel de Jalisco: tareas de sicariato y de protección de los jefes de la organización. Oseguera encabezó la consolidación del grupo de narcos a inicios de la década de 2010.

|El EJÉRCITO DE SICARIOS del Mencho se prepara para salir a las calles de guadalajara dispararan a cualquiera en las calles! Balaceras, bloqueos y autobuses en llamas, CIVILES, NO SALGAN. pic.twitter.com/iXFjdf0q2h — Poker (@rowanTC123) February 22, 2026

En pocos años, 'El Mencho' logró aumentar de manera considerable el alcance de su organización. La banda criminal se convirtió en una organización con ramas en la mayoría de los estados mexicanos.

Su decisión de enfocar los negocios en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo lo hicieron inmensamente rico pero también despertaron las alarmas de la DEA.

image

Enemigo público de USA

En 2010, ya era un fugitivo buscado a nivel mundial. En 2018, la Fiscalía mexicana ofreció US$ 1,7 millones por su captura. En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera a su detención.

Sin embargo, el Mencho lograba escapar una y otra vez de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra las organizaciones narcotraficantes en los últimos años en México. Solamente comparable con:

-2016, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán por entonces jefe máximo del cartel de Sinaloa

-2024, la captura del Mayo Zambada,

-2017, la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos

-1989, el fin de las andanzas de Félix Gallardo.