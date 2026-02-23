Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una multinacional del crimen organizado: se caracterizaban por su extrema violencia.
FUE ABATIDO EN MÉXICO
¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación?
El Ejército de México anunció haberlo abatido a los 59 años. Era uno los narcotraficantes más buscados del mundo y un blanco prioritario para USA.
La operación en su contra tuvo lugar en el municipio de Tapalpa. Se llegó hasta él gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a "información complementaria" suministrada por Estados Unidos.
Niñez dura, adolescencia migrante en USA, juventud en la cárcel
Tuvo una niñez humilde en su país (Michoacán) y luego migró a los Estados Unidos en los años 80. Allí, empezó a delinquir y estuvo involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de heroína.
En 1992, fue capturado por las autoridades estadounidenses en Sacramento, California. Pasó 3 años en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, antes de ser deportado a México.
En pocos años, 'El Mencho' logró aumentar de manera considerable el alcance de su organización. La banda criminal se convirtió en una organización con ramas en la mayoría de los estados mexicanos.
Su decisión de enfocar los negocios en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo lo hicieron inmensamente rico pero también despertaron las alarmas de la DEA.
Enemigo público de USA
En 2010, ya era un fugitivo buscado a nivel mundial. En 2018, la Fiscalía mexicana ofreció US$ 1,7 millones por su captura. En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera a su detención.
Sin embargo, el Mencho lograba escapar una y otra vez de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra las organizaciones narcotraficantes en los últimos años en México. Solamente comparable con:
-2016, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán por entonces jefe máximo del cartel de Sinaloa
-2024, la captura del Mayo Zambada,
-2017, la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos
-1989, el fin de las andanzas de Félix Gallardo.