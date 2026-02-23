urgente24
FUE ABATIDO EN MÉXICO

¿Quién era Rubén Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación?

El Ejército de México anunció haberlo abatido a los 59 años. Era uno los narcotraficantes más buscados del mundo y un blanco prioritario para USA.

23 de febrero de 2026 - 00:13
El capo del Cartel Jalisco Nueva Generaciòn junto a su hijo

Bajo su mando, el Cartel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una multinacional del crimen organizado: se caracterizaban por su extrema violencia.

La operación en su contra tuvo lugar en el municipio de Tapalpa. Se llegó hasta él gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a "información complementaria" suministrada por Estados Unidos.

La Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA, ofrecía una recompensa de hasta US$ 15 millones por su captura.

image
US$ 15 millones por información sobre el jefe del Cartel Jalisco Nueva Generaciòn

Niñez dura, adolescencia migrante en USA, juventud en la cárcel

Tuvo una niñez humilde en su país (Michoacán) y luego migró a los Estados Unidos en los años 80. Allí, empezó a delinquir y estuvo involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de heroína.

En 1992, fue capturado por las autoridades estadounidenses en Sacramento, California. Pasó 3 años en el Centro Correccional Big Spring, en Texas, antes de ser deportado a México.

Durante años, realizó trabajos para el cartel de Jalisco: tareas de sicariato y de protección de los jefes de la organización. Oseguera encabezó la consolidación del grupo de narcos a inicios de la década de 2010.

En pocos años, 'El Mencho' logró aumentar de manera considerable el alcance de su organización. La banda criminal se convirtió en una organización con ramas en la mayoría de los estados mexicanos.

Su decisión de enfocar los negocios en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo lo hicieron inmensamente rico pero también despertaron las alarmas de la DEA.

image

Enemigo público de USA

En 2010, ya era un fugitivo buscado a nivel mundial. En 2018, la Fiscalía mexicana ofreció US$ 1,7 millones por su captura. En diciembre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera a su detención.

Sin embargo, el Mencho lograba escapar una y otra vez de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Su muerte representa uno de los golpes más importantes contra las organizaciones narcotraficantes en los últimos años en México. Solamente comparable con:

-2016, la detención de Joaquín El Chapo Guzmán por entonces jefe máximo del cartel de Sinaloa

-2024, la captura del Mayo Zambada,

-2017, la muerte de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos

-1989, el fin de las andanzas de Félix Gallardo.

image
Félix Gallardo, Mayo Zambada, Amado Carrilo, Chapo Guzmán y El Mencho.

