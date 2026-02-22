Milei 2027: Peronismo de Catamarca y la ofensiva de Axel Kicillof

Axel Kicillof

Según el relato del diario El Ancasti, "la movida sancionatoria fue iniciada por sectores ultrakirchneristas el mismo jueves mediante mensajes a través de WhatsApp que llamaban a reunirse en forma urgente en el PJ para analizar "la traición a los trabajadores" de los diputados catamarqueños. Los mensajes eran de carácter anónimo y no había dirigentes de peso que salieran a respaldar este llamado. La reunión finalmente se concretó con una convocatoria moderada. Según pudo conocer este medio, los asistentes no habían llegado a 40 personas y sin ningún dirigente de alto perfil público.

Al día siguiente, la movida tomó nombre y apellido: fue impulsada por la Mesa Promotora del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que a nivel nacional comanda el gobernador de Buenos Aires y que en Catamarca tiene como uno de sus referentes al concejal de Valle Viejo, Franco Iramaín.

En este marco, el espacio anunció que pedirá medidas contra los diputados por parte del partido. "La Mesa Promotora del Movimiento Derecho al Futuro, espacio político que a nivel nacional tiene como referente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a otros compañeros y afiliados al peronismo, presentó formalmente el pedido de aplicación del Artículo 77 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista a los diputados nacionales por Catamarca que, habiendo sido electos por el voto justicialista, resolvieron abandonar el bloque partidario y conformar un nuevo espacio legislativo", indicaron.

Desde el espacio señalaron que esta conducta constituye una "traición al mandato electoral, ya que las bancas fueron obtenidas bajo la identidad política, la plataforma y el compromiso asumido ante el electorado peronista".

"No se puede solicitar el voto en nombre del Partido y luego romper la organicidad sin asumir las consecuencias previstas en la Carta Orgánica", expresaron, añadiendo que el malestar de la dirigencia "no es reciente, sino que viene manifestándose desde hace tiempo".

(...) Según explicaron, luego del pedido formal de sanciones, el Tribunal de Disciplina deberá analizar el reclamo y emitir el dictamen correspondiente. Posteriormente, el Congreso Provincial del Partido será el órgano encargado de evaluar dicho informe y adoptar la decisión definitiva respecto de la sanción que pudiera corresponder a los diputados nacionales.

Fernanda Ávila y CFK

El intento sancionatorio contra los diputados de "Elijo Catamarca" registra el precedente de la arremarida contra Fernanda Ávila en 2024, cuando se discutía el financiamiento universitario en el Congreso.

La diputada fue víctima de críticas por haber faltado a la sesión del 08/10/2024 cuando la Cámara baja trató el veto presidencial contra la ley que garantizaba una actualización de los fondos para las universidades. La oposición, no llegó a los 2/3 del cuerpo para ratificar la ley. En ese plenario, hubo 159 votos a favor de la norma, 85 en contra, 5 abstenciones y 8 ausencias en las que estaba Ávila (…) quien justificó su ausencia en el complicado estado de salud que atravesaba su padre y que derivó en su posterior fallecimiento.

(…) "La ausencia de una diputada de nuestro espacio, sin ninguna razón de fuerza mayor que lo justifique nos obliga a repudiar su comportamiento", dijo el PJ catamarqueño en un comunicado que tenía el sello del espacio y no dejaba lugar a dudas que fue avalado por todos sus conductores.

Luego, la por entonces presidenta del PJ nacional Cristina Fernández de Kirchner estribó en el pronunciamiento para criticar al gobernador Raúl Jalil y a los legisladores de Catamarca por respaldar el DNU del Gobierno nacional para avanzar con el crédito con el Fondo Monetario Internacional. "¿Vale entregar la dignidad por una mina de rodocrosita?", se preguntó la dirigente, que meses después fue condenada a prisión por corrupción en la obra pública.

Máximo Kirchner

El enojo contra los diputados de "Elijo Catamarca" se remonta a finales del año pasado, cuando se reestructuraron los espacios de poder en la Cámara baja.

3 de los 4 representantes peronistas de Catamarca, decidieron dejar el bloque de Fuerza Patria para conformar un nuevo espacio de características más locales que no esté ligado a la postura kirchnerista nacional.

Aunque se conformaron otros enclaves, la escisión de los catamarqueños fue la que provocó que Fuerza Patria pierda la 1ra. minoría en el cuerpo en manos de La Libertad Avanza. Ahora el bloque libertario comanda la mayoría de las comisiones de la Cámara de Diputados.

El jueves, el diputado Máximo Kirchner tuvo palabras críticas contra los diputados catamarqueños por haber dado quórum, en espacial contra Sebastián Nóblega, presidente del bloque Elijo Catamarca. "Está claro que no es su voluntad haber dado quórum sino que fue una instrucción del gobernador que lo sentó en esa banca", dijo Kirchner."

