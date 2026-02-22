Según Bloomberg, Brasil atraviesa un momento de fragilidad institucional tan alto que un nuevo escándalo que involucre al Supremo Tribunal Federal (STF) —el máximo órgano judicial del país— podría desestabilizar la democracia y ahuyentar la inversión extranjera de forma definitiva.
"SUPREOCRACIA"
Brasil: El Congreso busca poner límites al "superpoder" del Tribunal Supremo
Al borde de un nuevo escándalo de inseguridad jurídica, legisladores de Brasil avanzan con reformas para frenar el activismo del Supremo Tribunal
"Supreocracia" - término académico y periodístico muy fuerte en Brasil hoy- aplica para denunciar que el Parlamento perdió su poder ante los jueces.
El Supremo Tribunal del "Escándalo"
La advertencia surge a raíz de la creciente polarización en Brasil y el rol "protagónico" del STF. Históricamente, el tribunal ha sido criticado por activismo Judicial. El caso Elon Musk vs. Alexandre de Moraes, en 2024, la suspensión de la red social X en Brasil y el congelamiento de cuentas de Starlink fueron vistos como censura.
¿Por qué Brasil "no puede permitirse" otro?
- Inseguridad Jurídica para Inversores: Brasil necesita capital extranjero para sus proyectos de infraestructura y transición energética. Si los inversores perciben que el sistema judicial es impredecible o que los jueces toman decisiones basadas en enemistades políticas, el "riesgo país" aumenta.
- Desgaste de la Confianza Pública: Encuestas recientes muestran una caída en la aprobación del STF. Un nuevo escándalo (como filtraciones de mensajes privados o decisiones que parezcan favorecer a aliados del gobierno actual) podría llevar a una crisis de legitimidad donde la población deje de respetar las sentencias.
- La Sombra de "Lavajato": Brasil ya vivió el trauma del caso Lavajato, que comenzó como una limpieza contra la corrupción y terminó en un escándalo de colusión entre jueces y fiscales. Repetir un ciclo de descrédito judicial paralizaría de nuevo al país.
Los frentes abiertos que podrían estallar
- Investigaciones contra Bolsonaro: El STF lidera causas contra el expresidente por intento de golpe de Estado. Cualquier error procesal o apariencia de "persecución política" sería interpretado como un escándalo de parcialidad.
- Conflictos con el Congreso: Existe una tensión creciente entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. El Senado brasileño ha avanzado con propuestas para limitar los poderes de los jueces (como prohibir decisiones monocráticas). Un choque frontal entre estos poderes sería el "nuevo escándalo" al que refiere la fuente.
Qué propone el Congreso para frenar las irregularidades
Prohibición de las "Decisiones Monocráticas" Esta es la propuesta más avanzada (PEC 8/2021). Actualmente, un solo juez del Supremo puede suspender una ley nacional o un acto del Presidente mediante una medida cautelar individual. Exige que cualquier suspensión de leyes o actos gubernamentales sea decidida únicamente por el pleno del tribunal (la mayoría de los 11 jueces) y no por uno solo.
Situación: Ya fue aprobada en el Senado y se discute en la Cámara de Diputados.
Establecimiento de mandatos con plazo fijo
A diferencia de otros países, los jueces del STF en Brasil son vitalicios hasta su jubilación obligatoria a los 75 años. Esto permite que un juez permanezca décadas en el cargo. Se propone crear mandatos de 8 a 12 años, sin posibilidad de reelección. Esto busca evitar que el tribunal se convierta en una "oligarquía judicial" estancada.
El "Poder de Veto" del Congreso sobre el STF
Es la propuesta más radical y controvertida. La propuesta: Permitir que el Congreso Nacional pueda anular decisiones del Supremo que los legisladores consideren que exceden la función judicial e invaden la esfera legislativa. Críticos y juristas sostienen que esto rompería la división de poderes, ya que el Congreso se convertiría en un "juez de jueces".
Facilitar el Juicio Político (Impeachment) a ministros
Aunque la ley ya permite el juicio político a los jueces del STF, el proceso depende exclusivamente del Presidente del Senado, quien suele cajonear estos pedidos. La propuesta: Cambiar las reglas para que el proceso sea más ágil o automático ante ciertas faltas de conducta, quitándole al Presidente del Senado el poder de bloquear las denuncias de forma individual.
Regulación de la "Solicitud de Vista" (Pedido de Vista)
Es una táctica común donde un juez pide tiempo para "analizar" un caso, suspendiendo el juicio indefinidamente (a veces por años). La propuesta: Imponer plazos estrictos (por ejemplo, 90 días). Si el juez no devuelve el caso en ese tiempo, el juicio debe continuar automáticamente.
En este sentido, el título que encabeza este artículo es un llamado a la autolimitación judicial. La tesis es que, para salvar la democracia, el tribunal debe ser el árbitro invisible y no el jugador estrella. Si el STF sigue siendo el centro de todas las polémicas políticas, Brasil corre el riesgo de convertirse en una nación donde la ley depende de quién sea el juez de turno, lo cual es veneno para una economía en desarrollo, o, como se dice en Argentina: "Contar con escribanía propia".
