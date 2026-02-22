Brasil: El Congreso busca poner límites al "superpoder" del Tribunal Supremo

Situación: Ya fue aprobada en el Senado y se discute en la Cámara de Diputados.

Establecimiento de mandatos con plazo fijo

A diferencia de otros países, los jueces del STF en Brasil son vitalicios hasta su jubilación obligatoria a los 75 años. Esto permite que un juez permanezca décadas en el cargo. Se propone crear mandatos de 8 a 12 años, sin posibilidad de reelección. Esto busca evitar que el tribunal se convierta en una "oligarquía judicial" estancada.

El "Poder de Veto" del Congreso sobre el STF

Es la propuesta más radical y controvertida. La propuesta: Permitir que el Congreso Nacional pueda anular decisiones del Supremo que los legisladores consideren que exceden la función judicial e invaden la esfera legislativa. Críticos y juristas sostienen que esto rompería la división de poderes, ya que el Congreso se convertiría en un "juez de jueces".

Facilitar el Juicio Político (Impeachment) a ministros

Aunque la ley ya permite el juicio político a los jueces del STF, el proceso depende exclusivamente del Presidente del Senado, quien suele cajonear estos pedidos. La propuesta: Cambiar las reglas para que el proceso sea más ágil o automático ante ciertas faltas de conducta, quitándole al Presidente del Senado el poder de bloquear las denuncias de forma individual.

Regulación de la "Solicitud de Vista" (Pedido de Vista)

Es una táctica común donde un juez pide tiempo para "analizar" un caso, suspendiendo el juicio indefinidamente (a veces por años). La propuesta: Imponer plazos estrictos (por ejemplo, 90 días). Si el juez no devuelve el caso en ese tiempo, el juicio debe continuar automáticamente.

En este sentido, el título que encabeza este artículo es un llamado a la autolimitación judicial. La tesis es que, para salvar la democracia, el tribunal debe ser el árbitro invisible y no el jugador estrella. Si el STF sigue siendo el centro de todas las polémicas políticas, Brasil corre el riesgo de convertirse en una nación donde la ley depende de quién sea el juez de turno, lo cual es veneno para una economía en desarrollo, o, como se dice en Argentina: "Contar con escribanía propia".

