Los datos de Pew Research Center confirman un inmenso optimismo por la inteligencia artificial en Corea del Sur, superando a Estados Unidos y Europa. Con solo un 16% de preocupación, la nación asiática lidera la adopción tecnológica frente al escepticismo de Occidente, impulsada por su necesidad de crecimiento y eficiencia.
TECNOLOGIZADOS
La inteligencia artificial ya tiene su fan número 1 y ¿Qué es el FOMO?
Mientras Occidente teme el avance de la inteligencia artificial, Corea del Sur abraza la revolución de la IA como motor de supervivencia económica y demográfica
Corea del Sur se posicionó como el país con mayor entusiasmo hacia la IA a nivel global. Según estudios recientes, el 70% de los surcoreanos cree que esta tecnología impactará positivamente en la sociedad. Este fenómeno contrasta drásticamente con potencias como Estados Unidos, donde el 50% de la población manifiesta más temor que entusiasmo, según Político.
Experimento social en Corea del Sur
En la pastelería Wallstreat Financier de Seúl, un experimento social reveló la fascinación surcoreana por la IA. El dueño utilizó modelos generadas artificialmente para sus campañas y pidió la opinión de los clientes mediante pegatinas. El resultado fue contundente: la columna de "aprobación entusiasta" se desbordó. Esta aceptación masiva destaca cómo la eficiencia y el control creativo de la IA superan los recelos éticos habituales en Occidente
El optimismo coreano no es casual; es una cuestión de identidad histórica. Tras la guerra en la década de 1950, el país se transformó en una potencia mundial mediante el dominio de semiconductores, barcos y automóviles de alta tecnología.
Hoy, la Inteligencia Artificial es vista como la herramienta definitiva para mantener ese estatus. Sejin Kim, experto en innovación, señala que existe un fuerte sentimiento de FOMO (miedo a quedarse fuera), lo que acelera la capacitación laboral en estas herramientas.
La inteligencia artificial como solución a la crisis demográfica
Uno de los factores determinantes para esta apertura es el envejecimiento de la población. Con tasas de fertilidad en mínimos históricos, la falta de mano de obra joven convierte a la "IA física" y a los robots en aliados indispensables. Ante una población que podría reducirse al 15% en un siglo, la automatización no se percibe como una amenaza al empleo, sino como una solución existencial para sostener la productividad del mercado laboral.
Mientras Occidente teme...
Mientras la Unión Europea prioriza la regulación estricta y el control de riesgos, el gobierno de Seúl promueve la Ley Básica de Inteligencia Artificial, diseñada para fomentar la confianza pública y la inversión. Aunque existen tensiones sindicales en empresas como Hyundai por el uso de humanoides, la mentalidad colectiva sigue priorizando la innovación. Corea del Sur no solo está a la vanguardia, sino que ofrece un adelanto de cómo el resto del mundo podría tener que adaptarse a la IA para sobrevivir al declive demográfico.
