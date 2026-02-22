La inteligencia artificial ya tiene su fan número 1 y ¿Qué es el FOMO?

La inteligencia artificial como solución a la crisis demográfica

Uno de los factores determinantes para esta apertura es el envejecimiento de la población. Con tasas de fertilidad en mínimos históricos, la falta de mano de obra joven convierte a la "IA física" y a los robots en aliados indispensables. Ante una población que podría reducirse al 15% en un siglo, la automatización no se percibe como una amenaza al empleo, sino como una solución existencial para sostener la productividad del mercado laboral.

Mientras Occidente teme...

Mientras la Unión Europea prioriza la regulación estricta y el control de riesgos, el gobierno de Seúl promueve la Ley Básica de Inteligencia Artificial, diseñada para fomentar la confianza pública y la inversión. Aunque existen tensiones sindicales en empresas como Hyundai por el uso de humanoides, la mentalidad colectiva sigue priorizando la innovación. Corea del Sur no solo está a la vanguardia, sino que ofrece un adelanto de cómo el resto del mundo podría tener que adaptarse a la IA para sobrevivir al declive demográfico.

