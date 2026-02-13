Los perjuicios de no avanzar en la IA: 4 claves que no se pueden ignorar

“Hoy, el verdadero riesgo no es invertir en inteligencia artificial, sino quedarse inmóvil frente a una transformación que ya está ocurriendo. No decidir también es una decisión, y muchas veces esa decisión termina siendo la más costosa”, afirmó Jorge Payró Country Manager, Argentina & Senior Director, Región SOLA en Red Hat.

La Inteligencia Artificial (IA) continúa con sus grandes avances que redefinen el mercado laboral y los modelos de negocios que no se pueden ignorar.

Cuatro factores para evaluar el costo de la inacción

Desde Red Hat, comparten cuatro dimensiones críticas que las organizaciones deberían tener en cuenta si deciden postergar iniciativas de Inteligencia Artificial:

. Costo de imagen y reputación: la falta de acción puede afectar la percepción de marca frente a clientes, socios y talento. Casi la mitad de los encuestados considera que su organización podría mantenerse vigente en los próximos cinco años sin adoptar IA, aunque un 23% expresa dudas y un 11% cree que quedará obsoleta, de acuerdo con el Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025.

. Costo legal y regulatorio: la evolución tecnológica suele venir acompañada de nuevas normativas. La LGPD en Brasil es un ejemplo claro de regulaciones que implicaron inversiones inevitables. Con la IA, este debate se amplifica y anticiparse puede marcar la diferencia.

. Pérdida de cuota de mercado: en industrias altamente competitivas, quienes no adoptan nuevas tecnologías suelen perder relevancia y oportunidades de crecimiento. Esta preocupación es más marcada en sectores como finanzas, servicios profesionales, energía y minería.

. Pérdida de ingresos y clientes por falta de indicadores: los consumidores y empresas demandan soluciones innovadoras. No responder a tiempo puede traducirse en pérdida directa de clientes e ingresos. En este sentido, desde RESTART, advierten que el 44% de las organizaciones no sigue ningún KPI específico vinculado a la adopción de IA y más de la mitad no calcula el retorno de inversión. Cuando no hay indicadores, la IA queda en el terreno de la intuición.

“La inteligencia artificial ya no es una conversación de futuro: es una decisión de competitividad presente. Las organizaciones que no midan, no prueben y no avancen hoy corren el riesgo de perder mercado, talento y relevancia mañana. En este contexto, el mayor costo no es invertir en IA, sino quedarse afuera de la transformación que ya está en marcha”, concluyó Andrea Cavallari, Senior Director, Services Market Strategies for Latin America en Red Hat.

