La función secreta de WhatsApp para evitar estafas que causa furor

Ingresar a Ajustes

Entrar en Privacidad

Tocar Opciones avanzadas

Activar la protección de la dirección IP

La propia app lo dice: “Para dificultar que las personas deduzcan tu ubicación, se transmitirán las llamadas en este dispositivo de forma segura a través de los servidores de WhatsApp. Esto reducirá la calidad de las llamadas”. De esta manera vas a estar mucho más seguro si intentan realizar una estafa llamando vía WhatsApp.