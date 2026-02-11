urgente24
OMNI WhatsApp > estafas > aplicación

¿CÓMO ES?

La función secreta de WhatsApp para evitar estafas que causa furor

WhatsApp tiene una herramienta escondida dentro de la aplicación que funciona para evitar las temidas estafas que circulan hoy en día.

11 de febrero de 2026 - 09:06
La función de WhatsApp para evitar estafas que todos usan.

La función de WhatsApp para evitar estafas que todos usan.

MICAELA AGUIRRE
Por MICAELA AGUIRRE

WhatsApp es un blanco fácil para estafas de todo tipo. Constantemente vemos como los ciberdelincuentes utilizan esta aplicación para robar información, datos y mucho más. Sin embargo hay una herramienta dentro de la app que es la solución a este problema.

Si estás buscando proteger tu cuenta de WhatsApp de los estafadores o simplemente querés una protección extra, no dudes en activar esta función que ya muchos están usando y es muy eficaz. Hoy en día la seguridad tecnológica es clave.

image

WhatsApp y su herramienta contra estafas

Hay una manera de proteger tu cuenta de WhatsApp sumando una capa extra de seguridad que es muy importante. La misma oculta la dirección IP durante las llamadas. De esta manera los estafadores no pueden rastrear la ubicación o ver el servidor de internet del usuario.

Seguir leyendo

Activar esta opción extra de seguridad es muy fácil y se hace en pocos segundos. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Ingresar a Ajustes
  • Entrar en Privacidad
  • Tocar Opciones avanzadas
  • Activar la protección de la dirección IP

La propia app lo dice: “Para dificultar que las personas deduzcan tu ubicación, se transmitirán las llamadas en este dispositivo de forma segura a través de los servidores de WhatsApp. Esto reducirá la calidad de las llamadas”. De esta manera vas a estar mucho más seguro si intentan realizar una estafa llamando vía WhatsApp.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES